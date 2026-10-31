La Comisión Electoral de Israel afirmó que la investigación por la posible injerencia externa no afectará los resultados

La Comisión Electoral Central de Israel desmintió las versiones sobre una presunta injerencia extranjera en los comicios legislativos. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Guardar

La Comisión Electoral Central de Israel salió a desmentir este viernes las versiones que vinculaban los comicios legislativos con una presunta injerencia extranjera financiada por Qatar, horas después de que trascendiera que el Shin Bet investiga denuncias de financiación ilegal. El director del organismo, Dean Livne, aseguró que la pesquisa no alterará el resultado final de la votación.

En un mensaje grabado difundido en la madrugada del viernes, junto con los resultados definitivos de las elecciones, Livne calificó de infundadas las noticias publicadas a lo largo del jueves sobre el caso. El episodio se produce en medio de un escenario político fragmentado, en el que tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como su principal rival, Gadi Eisenkot, quedaron sin mayoría parlamentaria propia.

PUBLICIDAD

Según explicó Livne, la pesquisa se abrió después de que el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior israelí, presentara al presidente de la Comisión Electoral Central (CEC), el juez conservador Noam Sohlberg, información clasificada cuyo contenido no fue detallado.

Sohlberg envió el miércoles una carta, conocida públicamente al día siguiente, en la que pidió al jefe del Shin Bet, David Zini, nombrado por Netanyahu, que investigara denuncias sobre una posible injerencia extranjera en los comicios.

En ese documento, el juez fue explícito sobre la gravedad de las sospechas que motivaron su pedido. “Se me han presentado sospechas graves de influencia indebida sobre las elecciones mediante financiación extranjera procedente de agentes externos que actúan contra el interés israelí”, escribió Sohlberg en la carta.

PUBLICIDAD

El juez Noam Sohlberg solicitó al Shin Bet una investigación formal ante sospechas de financiación externa indebida. (REUTERS/Ronen Zvulun)

El pedido llegó después de que el Likud, el partido de Netanyahu, denunciara irregularidades durante la jornada electoral, entre ellas la aparición de “miles de sobres” con dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam, una de las formaciones árabes que obtuvieron escaños en los comicios.

Las menciones a Qatar y la respuesta de la comisión

A lo largo del jueves, medios israelíes informaron que la información presentada a la CEC por el Shin Bet incluía menciones a una posible financiación proveniente de Catar, país que negó categóricamente la acusación.

Livne fue tajante al referirse a las versiones difundidas durante esa jornada. “No se pueden revelar más detalles. Sin embargo, las noticias publicadas a lo largo del día carecen por completo de fundamento”, afirmó el director de la CEC en el video publicado en la madrugada del viernes.

PUBLICIDAD

El juez Noam Sohlberg solicitó al Shin Bet una investigación formal ante sospechas de financiación externa indebida. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

El funcionario precisó que los puntos principales de lo que se está investigando fueron presentados al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al líder de la oposición, Yair Lapid, y al líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot.

Livne remarcó que, en cualquier caso, la investigación no afecta los resultados finales de las elecciones que se presentarán al presidente israelí, Isaac Herzog, ni tampoco “a ningún sector específico de la población”. El director de la comisión se comprometió a mantener informada a la ciudadanía a medida que avance el proceso.

“La Comisión informará al público lo antes posible, con sujeción a las restricciones necesarias”, añadió Livne en el mensaje difundido por el organismo.

Herzog recibirá los resultados oficiales el día 4 y, a partir de ese momento, comenzará las consultas con los partidos para encargar la formación de gobierno. El miércoles, el presidente había pedido a todas las formaciones que acudan “con la mente abierta” para evitar una nueva repetición electoral.

PUBLICIDAD