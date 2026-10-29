Entre pizza y Bad Bunny: Ari Gameplays, Rivers y otros streamers despiden a El Komanche en emotiva ceremonia

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La despedida de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, reunió a varios rostros de la comunidad de streamers en una ceremonia simbólica que ha comenzado a llamar la atención en redes sociales. Ari Gameplays, Rivers y otros creadores de contenido aparecen en las imágenes difundidas como parte del homenaje al joven salvadoreño, cuya muerte conmocionó a sus seguidores.

Las fotografías compartidas por Carolina de Anda, muestran un encuentro en el que los asistentes se reunieron para honrar la memoria de su amigo. En una de las postales se aprecia a varias personas vestidas de blanco, formando un círculo alrededor de una fotografía de Komanche, una escena que refleja el carácter personal y significativo de la despedida.

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A la difusión de estas imágenes se sumó Adriana Alonso, mamá de Ari Gameplays y Ama Blitz, quien compartió un mensaje dedicado al creador de contenido. Sus palabras dejaron ver el sentido de la reunión: recordar a Komanche a través de los momentos compartidos, la música y aquellos detalles cotidianos que, incluso en medio del duelo, permitieron mantener presentes sus gustos y recuerdos.

“Así te despedimos, Komi”: el mensaje que conmovió a sus seguidores

La publicación de Adriana Alonso incluyó una dedicatoria que resume el espíritu del encuentro y que destacó entre las reacciones de la comunidad digital. “Así te despedimos Komi, como tú lo querías, todos compartiendo todos los buenos recuerdos que dejaste en nuestro corazón, con música de Bad Bunny y comiendo Pizza Hut. Que Dios ilumine tu camino, Descansa en Paz”, escribió.

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El mensaje hace referencia a dos elementos que Komanche habría pedido para su despedida: escuchar canciones de Bad Bunny y compartir pizza con sus seres queridos. En lugar de una ceremonia convencional, la publicación muestra un momento pensado para recordar sus preferencias y convivir alrededor de las anécdotas que dejó entre quienes lo conocieron.

En las imágenes también parecen distinguirse personas cercanas a Ari Gameplays, entre ellas sus padres; sin embargo, no es posible confirmar la identidad de todos los asistentes únicamente a partir de las fotografías. Además de Ari y Rivers, entre los creadores que parecen aparecer en las postales se encuentran El Mariana, Juan Guarnizo, Roberto Cein, Barca y SoyPan, aunque la identificación de cada persona debe tomarse con cautela.

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Caro de Anda comparte las fotografías del homenaje a Komanche

La serie publicada por Carolina de Anda permitió conocer algunos detalles de esta reunión privada, en la que los amigos del streamer se congregaron para rendirle tributo. Las fotografías comenzaron a circular entre usuarios de redes sociales, donde despertaron interés por la presencia de distintas figuras del entretenimiento digital y por la manera en que decidieron despedir a su compañero.

La imagen del círculo formado alrededor de la fotografía de Komanche destaca por su sencillez: los asistentes, vestidos de blanco, comparten un espacio de recuerdo en torno a la persona que los reunió. Aunque no se han confirmado públicamente todos los detalles del encuentro, las postales permiten apreciar una ceremonia centrada en la memoria y el cariño de sus allegados.

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Para quienes siguen a estos creadores, las imágenes también muestran una faceta distinta de una comunidad acostumbrada a las transmisiones en vivo, los videojuegos y el entretenimiento. Esta vez, el motivo para reunirse no fue una colaboración ni un evento frente a las cámaras, sino la despedida de alguien con quien compartieron experiencias dentro y fuera de internet.

Las últimas voluntades de El Komanche marcaron la forma de despedirlo

El streamer Komanche aparece en su espacio habitual de transmisión frente a una cámara y micrófono, portando auriculares y gorra. Durante la sesión en vivo, el creador de contenido expone ante sus seguidores diversas instrucciones y preferencias personales para el momento de su funeral, señalando la compra de pizza para los asistentes y la reproducción de canciones del artista Bad Bunny.

Antes de morir, Komanche había grabado un video en el que explicaba cómo deseaba que fuera su funeral. En el material, pidió que no se realizara un velorio católico ni se rezara. En cambio, quería que sus seres queridos compartieran comida, escucharan música y recordaran sus aficiones.

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Entre sus peticiones mencionó pizza de Pizza Hut para sus amigos y de Little Caesars para otros asistentes. También pidió una pantalla en la que pudieran reproducirse capítulos de Naruto y Dragon Ball, películas de Harry Potter y momentos relacionados con Lionel Messi. Sus deseos reflejaban una despedida vinculada con sus gustos personales y con las cosas que disfrutaba.

El Komanche fue localizado sin vida el 25 de octubre de 2026 en Monterrey, Nuevo León. Su fallecimiento provocó numerosas reacciones entre seguidores y colegas del mundo digital. En ese contexto, las fotografías compartidas por Carolina de Anda y el mensaje de Adriana Alonso muestran cómo sus amigos buscaron honrar su memoria mediante una reunión que retomó algunos de los deseos que había expresado para su despedida.

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