El Salvador

La subsecretaria estadounidense elogia a Bukele y destaca las políticas de orden y progreso en El Salvador

Sarah B. Rogers calificó de fantástico el encuentro del viernes con el mandatario y afirmó que Washington busca profundizar la cooperación bilateral en seguridad, tecnología y preservación cultural en el hemisferio occidental

Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública sostuvo un encuentro con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública sostuvo un encuentro con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
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Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública, se reunió este viernes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y calificó el encuentro como “fantástico” en un mensaje publicado en la red social X.

La funcionaria sostuvo que El Salvador “tiene una sociedad real otra vez” gracias a decisiones de política pública en materia de orden y progreso.

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“El orden, la ley y el progreso son decisiones políticas. El Salvador las ha tomado”, escribió Rogers en su cuenta @UnderSecPD, que acompañó el mensaje con fotografías del encuentro en las que aparece junto al mandatario salvadoreño.

Rogers atribuye avances al fin del dominio de las pandillas

La subsecretaria afirmó que los salvadoreños que conoció durante su visita son personas “cálidas y acogedoras” que no merecían, según sus palabras, “la salvajería del dominio de las pandillas”.

Agregó que el país “ya está comenzando a florecer” tras ese período y señaló que Washington está orgulloso de asociarse con El Salvador en seguridad, tecnología y otras áreas.

El encuentro con Bukele incluyó, según la propia Rogers, la profundización de la cooperación en seguridad, la adopción de infraestructura tecnológica y la preservación cultural en el hemisferio occidental.

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Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública, se reunió este viernes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y calificó el encuentro como “fantástico” en un mensaje publicado en la red social X.
Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública, se reunió este viernes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y calificó el encuentro como “fantástico” en un mensaje publicado en la red social X.

Una gira regional con escalas en cuatro países

La visita a San Salvador forma parte de un recorrido que la subsecretaria realiza por Panamá, El Salvador, México y Florida entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, según el cronograma público difundido por el Departamento de Estado.

Durante su paso por territorio salvadoreño, Rogers entregó además una subvención de USD 100.000 al Ministerio de Cultura del país, según informó El Mundo, diario salvadoreño.

La visita a San Salvador forma parte de un recorrido que la subsecretaria realiza por Panamá, El Salvador, México y Florida entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, según el cronograma público difundido por el Departamento de Estado.
La visita a San Salvador forma parte de un recorrido que la subsecretaria realiza por Panamá, El Salvador, México y Florida entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, según el cronograma público difundido por el Departamento de Estado.

El monto se destinará a digitalizar y catalogar cerca de 7.000 piezas de la Colección Nacional de Arqueología, con el objetivo declarado de reforzar su protección y prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural.

Del lanzamiento del proyecto participó el ministro de Cultura, Raúl Castillo, de acuerdo con el registro del medio. El plan se ejecutará durante 30 meses, entre septiembre de 2026 y marzo de 2029, e incluirá una plataforma web con fichas estandarizadas y fotografías de alta resolución para cada pieza, según detalló el sitio Qué Pasa El Salvador.

El Salvador mantiene 2.000 militares desplegados en Haití

La visita de Rogers ocurre mientras El Salvador mantiene desplegados al menos 2.000 militares en Haití, según confirmó la Cancillería salvadoreña.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en sus redes sociales un video donde aparecen efectivos militares, vehículos blindados y helicópteros para apoyar la misión de rescate de cuatro técnicos salvadoreños que se encuentran desaparecidos en Haití, quienes forman parte de una misión internacional en ese país./ (Captura de pantalla de la video)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en sus redes sociales un video donde aparecen efectivos militares, vehículos blindados y helicópteros para apoyar la misión de rescate de cuatro técnicos salvadoreños que se encuentran desaparecidos en Haití, quienes forman parte de una misión internacional en ese país./ (Captura de pantalla de la video)

El operativo busca rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos del Ejército desaparecidos desde una emboscada de pandillas el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe, episodio informado por la agencia EFE.

Bukele habló por teléfono el 28 de octubre con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación, que el presidente salvadoreño describió como una misión a gran escala respaldada por varios países y organismos internacionales.

El mandatario afirmó previamente en X que su país financia el 90% de la misión y aseguró, en una rueda de prensa con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que las tropas se retirarán una vez recuperados los cuatro militares.

El Pentágono confirmó a la agencia AFP el envío de al menos dos aviones militares a Puerto Príncipe como apoyo logístico, mientras el Departamento de Estado no emitió comentarios públicos sobre el despliegue, según recogió Diario Libre.

Seguridad interna y nuevas inversiones

Puertas adentro, la Policía Nacional Civil registró cero homicidios el miércoles 28 de octubre, un dato que la Secretaría de Prensa de la Presidencia atribuyó al trabajo de seguridad liderado por Bukele.

La Asamblea Legislativa extendió además por 30 días el régimen de excepción vigente desde 2022, después de que un informe oficial presentado por el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, advirtiera sobre intentos de reorganización de pandillas mediante reclutamiento y financiamiento.

El viaje de Rogers se produce también semanas después de que Bukele firmara, el 13 de octubre, un memorando con el grupo español Cox para invertir USD 2.900 millones en energía, agua y plantas solares, anunciado como la mayor inversión privada en la historia del país.

Ese mismo día, el presidente salvadoreño conversó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre lo que ambos funcionarios describieron como influencia extranjera “maligna” en infraestructuras críticas, en referencia a China, según informó Estrella Digital.

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