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Pagaron USD 430.000 por un vino italiano que llegará al mercado en 2029: qué hay detrás de la subasta récord

Un comprador pagó ese monto por 500 litros de la cosecha 2025 en una subasta solidaria que batió su propio récord histórico con USD 1,3 millones recaudados

Hileras de viñedos en colinas con hojas secas, un camino de tierra central, un castillo de ladrillo y valles cubiertos por la niebla.
La adjudicación de la cosecha 2025 encabezó la sexta edición anual, celebrada el 23 de octubre en el Castillo de Grinzane Cavour, en Piamonte (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un comprador pagó USD 430.000 por 500 litros de un vino Barolo 2025 que recién estará disponible en 2029, cuando concluya su proceso de crianza obligatorio. La operación fue el punto más alto de la sexta edición de la subasta benéfica anual Barolo en Primeur, celebrada el 23 de octubre en el histórico Castillo de Grinzane Cavour, en la región italiana de Piamonte.

Según informó Forbes Argentina, la subasta duró poco más de una hora y reunió compradores desde Italia, Londres y Nueva York. En ese lapso se adjudicaron 22 lotes por un total de USD 1,3 millones, cifra que establece un nuevo récord para esta iniciativa que, desde su primera edición en 2021, acumuló más de 5,6 millones de euros destinados a proyectos sociales, educativos, sanitarios y culturales.

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El vino y el viñedo detrás del precio récord

Dos filas de barricas de madera con aros metálicos oscuros dispuestas sobre un suelo gris junto a una pared de textura rugosa
El adquirente deberá aguardar al menos 38 meses de envejecimiento desde noviembre del año de vendimia, incluidos 18 meses en madera, antes de recibir las botellas (Fondazione CRC Donare ETS)

El lote más cotizado corresponde a un Barolo elaborado con Nebbiolo, la variedad emblemática de esta denominación del noroeste italiano. Los 500 litros adquiridos equivalen, en teoría, a 660 botellas, aunque la cantidad final dependerá de las mermas naturales durante la crianza y el embotellado.

Ese vino proviene de Vigna Gustava, un viñedo de casi cuatro hectáreas ubicado a los pies del castillo. Su historia se remonta a 1830, cuando Camillo Benso, conde de Cavour y figura clave de la unificación italiana, llegó a Grinzane para administrar propiedades agrícolas e impulsó la modernización de la vitivinicultura local. Hoy el predio pertenece a la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), una fundación privada sin fines de lucro con un patrimonio neto de 1.499 millones de euros que financia proyectos sociales y culturales en la provincia de Cuneo.

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La producción está a cargo del enólogo italiano Donato Lanati, fundador de Enosis Meraviglia, centro de investigación vitivinícola ubicado en Fubine Monferrato que trabaja desde el suelo hasta el embotellado con metodología científica. Lanati dividió Vigna Gustava en parcelas según la exposición solar, la altitud y la edad de las plantas para vinificar por separado las uvas de cada sector.

La cosecha 2025 se realizó el 29 de septiembre e incluyó, además del tonel principal, 14 barricas individuales destinadas a producir aproximadamente 270 botellas cada una. Una decimoquinta barrica se ofrecerá el 8 de noviembre, durante la Subasta Mundial de la Trufa Blanca de Alba.

El comprador deberá esperar hasta 2029

Un castillo de ladrillo se sitúa sobre una colina con hileras de viñedos, una iglesia con campanario, varios árboles y una plaza
La finca de casi cuatro hectáreas está al pie del castillo de Grinzane y pertenece a la Fondazione CRC, entidad privada que financia iniciativas sociales y culturales (Fondazione CRC Donare ETS)

El vino adquirido necesita años de evolución antes de poder circular comercialmente. Las normas de la denominación Barolo DOCG exigen un envejecimiento mínimo de 38 meses desde el 1° de noviembre del año de la cosecha, con al menos 18 de esos meses en madera.

Para los vinos de 2025, eso significa que no podrán salir al mercado antes del 1° de enero de 2029.

Qué es el sistema en primeur y cuáles son sus riesgos

La compra anticipada de grandes vinos mientras todavía están en crianza se conoce como en primeur, una expresión de origen francés que describe la venta de vinos antes de su embotellado y lanzamiento comercial. El comprador paga por adelantado a cambio de recibir una cantidad determinada de botellas meses o años después. Para las bodegas, es una forma de obtener ingresos antes de terminar la elaboración; para los coleccionistas, puede significar acceder a etiquetas muy demandadas, a veces por debajo de los precios que alcanzarán en el mercado.

Burdeos es la referencia histórica de este sistema. La modalidad moderna se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, con la cosecha 1982 como punto de inflexión, impulsada por las evaluaciones del crítico Robert Parker. Desde entonces, châteaux como Château Lafite Rothschild, Château Margaux y Château Latour se convirtieron en referentes del segmento.

Una copa con vino tinto sobre una mesa de madera frente a una barrica con medallón grabado, dentro de una cava de piedra.
La operación exige pagar por adelantado y depende de la oferta, la demanda y el interés de los coleccionistas, pues algunas cosechas cotizaron luego igual o por debajo del lanzamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el modelo no garantiza ganancias. En determinadas cosechas, los precios de lanzamiento fueron tan elevados que algunos vinos terminaron vendiéndose después por valores similares o inferiores. La operación en primeur implica, por tanto, asumir los riesgos de un mercado que depende de la oferta, la demanda y el comportamiento de los coleccionistas.

La edición de Barolo incorpora una diferencia respecto del modelo bordelés: el precio no responde únicamente al valor comercial del vino, sino también a su componente solidario. Toda la recaudación se destina íntegramente a proyectos benéficos, y los compradores reciben a cambio vinos únicos producidos en cantidades limitadas.

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