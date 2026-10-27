La deserción en los colegios privados de El Salvador baja al 1% durante el ciclo escolar 2026

La matrícula de las instituciones privadas superó los 168 mil alumnos y sumó siete mil estudiantes respecto de 2025. /(Cortesía)

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A pocos días de concluir el año escolar 2026, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador informó que la deserción en los centros educativos privados bajó al 1%, equivalente a unos 1,600 estudiantes, de una matrícula que superó los 168 mil alumnos.

El presidente de la entidad, Javier Hernández, presentó los resultados preliminares del monitoreo anual que realiza la asociación sobre cobertura, asistencia y permanencia estudiantil.

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Las declaraciones fueron brindadas a Radio YSKL, tras una conferencia de prensa brindada por la asociación esta mañana.

La cifra implica un aumento de alrededor de siete mil alumnos respecto de 2025, según Hernández. El representante del sector señaló que el crecimiento no fue pronunciado, aunque reflejó un incremento en la cantidad de familias que mantuvieron a sus hijos dentro del sistema privado de enseñanza.

“Andamos por alrededor de unos 1,600 estudiantes, en consecuencia de los 168 mil estudiantes que matriculamos en el año escolar 2026”, afirmó Hernández durante la entrevista con la emisora.

La Asociación de Colegios Privados de El Salvador indicó que sus mediciones comparan el comportamiento de los indicadores educativos de 2026 con los registros de los dos ciclos anteriores, correspondientes a 2025 y 2024.

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La reducción del ausentismo en las aulas favoreció la retención estudiantil durante el último año escolar.

Hernández explicó que el monitoreo busca establecer variaciones en la cobertura educativa y en factores vinculados a la calidad de la enseñanza. Entre ellos mencionó la matrícula, el ausentismo y la deserción escolar, variables que, según sostuvo, tienen una incidencia directa en la continuidad académica de los estudiantes.

El dirigente reiteró que el sector privado matriculó más de 168 mil estudiantes durante 2026. La asociación comparó la deserción con la registrada en 2025. De acuerdo con Hernández, el año pasado el abandono escolar alcanzó el 2% dentro de los colegios privados. Para 2026, el indicador descendió a cerca de 1%.

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Con una matrícula de 168 mil alumnos, los 1,600 casos reportados representan aproximadamente el 0.95% del total. La entidad presentó esa variación como una mejora en los niveles de retención dentro de los centros educativos privados de El Salvador.

Hernández vinculó la reducción de la deserción con un comportamiento favorable del ausentismo. Según explicó, los estudiantes permanecieron con mayor regularidad en las aulas tanto en 2025 como durante el ciclo 2026.

“El enemigo más grande del sistema educativo, tanto público como privado, es la deserción escolar”, sostuvo el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador.

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El dirigente consideró que las instituciones educativas privadas lograron un mejor manejo de la ausencia de los alumnos. A su criterio, ese seguimiento permitió sostener la asistencia y reducir los abandonos durante el año lectivo que está por finalizar.

El informe del sector no incluyó el desglose de deserción por edades ni la cifra de colegios consultados en la medición. /(Foto cortesía)

La asociación no detalló la metodología de la encuesta, la cantidad de colegios consultados ni los porcentajes específicos de ausentismo registrados en cada uno de los últimos tres años. Tampoco difundió un desglose de los casos de deserción por nivel educativo, edad o departamento.

Las dificultades económicas aparecen entre las principales causas de abandono

Hernández identificó al factor económico como una de las principales razones que pueden llevar a una familia a retirar a un estudiante de un colegio privado. Explicó que la educación privada constituye una inversión para los hogares y que la pérdida de capacidad de pago puede obligar a cambiar de institución o interrumpir el proceso académico.

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“Si no alcanza ya el padre de familia para poder mantener económicamente a su hijo en el colegio privado, tiene que tomar decisiones de repente de sacarlo de la institución”, manifestó.

El representante gremial añadió que la asociación analiza otras variables que inciden en la trayectoria educativa. Entre ellas citó que se repita el año escolar, aunque no presentó cifras sobre ese indicador ni sobre los resultados de los estudios en curso.

Los datos forman parte del balance con el que el sector privado cierra el año escolar 2026, mientras los centros educativos se preparan para el receso y la planificación del próximo ciclo.

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