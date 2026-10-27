Costa Rica

Cayó la “asesina del bikini” en Costa Rica: OIJ detuvo a joven sospechosa de matar a estadounidense con una licuadora

La mujer de 22 años fue capturada este martes 27 de octubre en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Es investigada por el homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco, Guanacaste.

La mujer de apellido Ortiz fue detenida en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Crédito: OIJ
La mujer de apellido Ortiz fue detenida en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Crédito: OIJ
Guardar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica logró detener este martes 27 de octubre a la joven conocida internacionalmente como la “asesina del bikini”, principal sospechosa del homicidio de un empresario estadounidense que fue encontrado sin vida dentro de un apartamento en Playas del Coco, Guanacaste.

La captura se produjo en el sector de San Felipe de Alajuelita, en San José.

PUBLICIDAD

La detenida es una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, quien era buscada desde mediados de octubre por su presunta participación en el asesinato de Marc Walter Fleming, un ciudadano estadounidense de 72 años.

El crimen de un estadounidense en Guanacaste

El caso se remonta al 27 de septiembre de 2026, cuando Fleming fue encontrado muerto dentro de un apartamento ubicado en un condominio de Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el empresario ingresó a la propiedad acompañado por una joven, identificada posteriormente como Ortiz.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la sospechosa permaneció aproximadamente dos horas dentro del inmueble antes de abandonarlo sola.

Posteriormente, el estadounidense fue localizado sin vida y con múltiples heridas en la cabeza.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que la agresión habría sido cometida con el recipiente de vidrio de una licuadora, utilizado presuntamente para golpear a la víctima.

PUBLICIDAD

Las autoridades también investigan el aparente robo de tarjetas bancarias del extranjero, que habrían sido utilizadas después del homicidio para realizar compras y pagar hospedajes en diferentes establecimientos de Guanacaste.

El OIJ capturó este martes 27 de octubre a la joven de 22 años conocida internacionalmente como la “asesina del bikini”, sospechosa de matar a un estadounidense en Guanacaste.
El OIJ capturó este martes 27 de octubre a la joven de 22 años conocida internacionalmente como la “asesina del bikini”, sospechosa de matar a un estadounidense en Guanacaste.

Un allanamiento previo no permitió localizarla

La captura de este martes se produjo 11 días después de que el OIJ realizara dos allanamientos en Desamparados para detener a las mujeres vinculadas con el caso.

Durante el operativo del 16 de octubre, los agentes judiciales ingresaron a una vivienda en La Capri, donde esperaban encontrar a Ortiz. Sin embargo, la joven no estaba en el inmueble.

En una segunda intervención, desarrollada en San Miguel de Desamparados, las autoridades detuvieron a Roxana Zeledón Abarca, sospechosa de haber colaborado con Ortiz después del homicidio.

Según la investigación, Zeledón habría recogido a la joven en Guanacaste y posteriormente la trasladó hasta San José.

La Policía Judicial también logró identificar movimientos realizados con las tarjetas bancarias de Fleming en establecimientos de Playas del Coco, Brasilito, Flamingo y Abangares.

Estos registros, junto con videos de cámaras de seguridad, permitieron reconstruir parte del recorrido de las mujeres después del crimen.

El caso que llegó a la prensa internacional

El asesinato del estadounidense llamó la atención de medios internacionales, entre ellos Fox News, New York Post y el británico Daily Mail.

Fue precisamente este último medio el que popularizó el sobrenombre “Bikini Killer”, que en español significa “asesina del bikini”, debido a la vestimenta que utilizaba la principal sospechosa cuando fue captada por las cámaras de seguridad.

En las imágenes difundidas por el OIJ se observa a una joven vestida con un top blanco y un pantalón corto de mezclilla, mientras se desplazaba por las instalaciones del condominio donde ocurrió el homicidio.

La difusión de las fotografías permitió que el rostro de la sospechosa circulara ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, mientras las autoridades solicitaban información para localizarla.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a la joven que salió del condominio donde fue encontrado sin vida el ciudadano estadounidense.
Las cámaras de seguridad permitieron identificar a la joven que salió del condominio donde fue encontrado sin vida el ciudadano estadounidense.

¿Qué sigue después de la captura?

Con la detención de Ortiz, las autoridades podrán continuar las diligencias judiciales para determinar su eventual responsabilidad en el homicidio.

Entre los aspectos pendientes se encuentran el esclarecimiento de las circunstancias exactas de la agresión, el posible móvil del crimen y el grado de participación de las personas investigadas.

También corresponderá al Ministerio Público determinar las actuaciones procesales y medidas cautelares que solicitará contra la joven.

La captura de este martes representa un avance importante en una investigación que ha recibido amplia cobertura nacional e internacional.

Temas Relacionados

Costa Ricaasesina del bikinidetenidaOIJestadounidensePlayas del Coco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica advierte posibles cierres de juzgados y pone condiciones para dialogar con Laura Fernández

Patricia Vargas González, quien asumió el lunes la presidencia del Poder Judicial, alertó que las restricciones al presupuesto de 2027 podrían afectar investigaciones del OIJ, servicios judiciales y miles de plazas. También rechazó las acusaciones sobre una supuesta infiltración generalizada del crimen organizado en la institución

Nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica advierte posibles cierres de juzgados y pone condiciones para dialogar con Laura Fernández

Hecho inédito en Costa Rica: Los tres poderes del Estado estarán dirigidos por mujeres

Una elección en la Corte Suprema, resuelta en cinco rondas y con el mínimo de respaldos, desencadenó una coincidencia sin precedentes en la historia institucional del país centroamericano

Hecho inédito en Costa Rica: Los tres poderes del Estado estarán dirigidos por mujeres

Costa Rica inició traslado de 123 reclusos a megacárcel CACCO: ingresaron rapados y con uniformes naranja

Los primeros privados de libertad llegaron este lunes 26 de octubre al centro penitenciario inspirado en el modelo de seguridad de El Salvador. Entre ellos figuran tres sospechosos del asesinato de un policía costarricense.

Costa Rica inició traslado de 123 reclusos a megacárcel CACCO: ingresaron rapados y con uniformes naranja

La CIDH recibe denuncia por presiones al Poder Judicial en Costa Rica, mientras el Ejecutivo lo rechaza

Los peticionarios señalaron campañas de estigmatización contra operadores de justicia, demoras en suplencias constitucionales y presiones presupuestarias, durante una audiencia celebrada en Panamá en el 197.º período de sesiones interamericano

La CIDH recibe denuncia por presiones al Poder Judicial en Costa Rica, mientras el Ejecutivo lo rechaza

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

La presidenta defendió la inversión del Gobierno en infraestructura educativa y aseguró que mantener a los jóvenes en las aulas es una de las principales herramientas para prevenir la criminalidad

Laura Fernández compara su vida con la del narcotraficante “Diablo” y asegura que la educación es clave para combatir la delincuencia en Costa Rica

TECNO

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

Mini cerebros cultivados en laboratorio logran identificar letras braille en un experimento revelador

Google presentó Genie 4, una IA que crea mundos con sonido y diálogos y permite cambiarlos en vivo

Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s y más: los juegos recomendados por PlayStation para jugar en Halloween

WhatsApp Plus APK Descargar (Oficial) Última Versión 2026: por qué instalar esta app pone en peligro mi dinero

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

MUNDO

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año

Lleva el nombre del sol naciente, pero su color desaparece al ser preservado: así es la nueva especie de pez hallada en Java

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”