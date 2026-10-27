Cayó la “asesina del bikini” en Costa Rica: OIJ detuvo a joven sospechosa de matar a estadounidense con una licuadora

La mujer de apellido Ortiz fue detenida en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Crédito: OIJ

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica logró detener este martes 27 de octubre a la joven conocida internacionalmente como la “asesina del bikini”, principal sospechosa del homicidio de un empresario estadounidense que fue encontrado sin vida dentro de un apartamento en Playas del Coco, Guanacaste.

La captura se produjo en el sector de San Felipe de Alajuelita, en San José.

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La detenida es una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, quien era buscada desde mediados de octubre por su presunta participación en el asesinato de Marc Walter Fleming, un ciudadano estadounidense de 72 años.

El crimen de un estadounidense en Guanacaste

El caso se remonta al 27 de septiembre de 2026, cuando Fleming fue encontrado muerto dentro de un apartamento ubicado en un condominio de Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el empresario ingresó a la propiedad acompañado por una joven, identificada posteriormente como Ortiz.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la sospechosa permaneció aproximadamente dos horas dentro del inmueble antes de abandonarlo sola.

Posteriormente, el estadounidense fue localizado sin vida y con múltiples heridas en la cabeza.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que la agresión habría sido cometida con el recipiente de vidrio de una licuadora, utilizado presuntamente para golpear a la víctima.

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Las autoridades también investigan el aparente robo de tarjetas bancarias del extranjero, que habrían sido utilizadas después del homicidio para realizar compras y pagar hospedajes en diferentes establecimientos de Guanacaste.

El OIJ capturó este martes 27 de octubre a la joven de 22 años conocida internacionalmente como la “asesina del bikini”, sospechosa de matar a un estadounidense en Guanacaste.

Un allanamiento previo no permitió localizarla

La captura de este martes se produjo 11 días después de que el OIJ realizara dos allanamientos en Desamparados para detener a las mujeres vinculadas con el caso.

Durante el operativo del 16 de octubre, los agentes judiciales ingresaron a una vivienda en La Capri, donde esperaban encontrar a Ortiz. Sin embargo, la joven no estaba en el inmueble.

En una segunda intervención, desarrollada en San Miguel de Desamparados, las autoridades detuvieron a Roxana Zeledón Abarca, sospechosa de haber colaborado con Ortiz después del homicidio.

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Según la investigación, Zeledón habría recogido a la joven en Guanacaste y posteriormente la trasladó hasta San José.

La Policía Judicial también logró identificar movimientos realizados con las tarjetas bancarias de Fleming en establecimientos de Playas del Coco, Brasilito, Flamingo y Abangares.

Estos registros, junto con videos de cámaras de seguridad, permitieron reconstruir parte del recorrido de las mujeres después del crimen.

El caso que llegó a la prensa internacional

El asesinato del estadounidense llamó la atención de medios internacionales, entre ellos Fox News, New York Post y el británico Daily Mail.

Fue precisamente este último medio el que popularizó el sobrenombre “Bikini Killer”, que en español significa “asesina del bikini”, debido a la vestimenta que utilizaba la principal sospechosa cuando fue captada por las cámaras de seguridad.

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En las imágenes difundidas por el OIJ se observa a una joven vestida con un top blanco y un pantalón corto de mezclilla, mientras se desplazaba por las instalaciones del condominio donde ocurrió el homicidio.

La difusión de las fotografías permitió que el rostro de la sospechosa circulara ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, mientras las autoridades solicitaban información para localizarla.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a la joven que salió del condominio donde fue encontrado sin vida el ciudadano estadounidense.

¿Qué sigue después de la captura?

Con la detención de Ortiz, las autoridades podrán continuar las diligencias judiciales para determinar su eventual responsabilidad en el homicidio.

Entre los aspectos pendientes se encuentran el esclarecimiento de las circunstancias exactas de la agresión, el posible móvil del crimen y el grado de participación de las personas investigadas.

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También corresponderá al Ministerio Público determinar las actuaciones procesales y medidas cautelares que solicitará contra la joven.

La captura de este martes representa un avance importante en una investigación que ha recibido amplia cobertura nacional e internacional.