Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

El siniestro causó la destrucción total de tres buses y provocó daños parciales en una cuarta unidad. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

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La noche del miércoles, un voraz incendio consumió tres unidades del transporte colectivo en Santa Ana, en el occidente de El Salvador, hasta dejarlas reducidas a cenizas.

La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos, que evitaron que el fuego se extendiera a más vehículos estacionados en la terminal de la ruta 235.

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El incendio ocurrió en el sector final de la 25 calle Poniente, en el distrito de Santa Ana, y movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que trabajaron para contener el fuego y evitar que alcanzara otras unidades estacionadas en el lugar.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, tres buses quedaron destruidos por completo. Una cuarta unidad sufrió daños parciales debido a la cercanía con el foco del incendio.

La emergencia en el occidente del país no dejó personas fallecidas ni lesionadas según el informe oficial. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Bomberos controló la emergencia

Los equipos de emergencia sofocaron las llamas tras varias maniobras en el predio donde se encontraban los vehículos. Luego de controlar la situación, realizaron labores de enfriamiento en las unidades afectadas y retiraron escombros.

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La institución también liquidó los puntos calientes que permanecían en la zona para reducir el riesgo de que el fuego se reavivara. El siniestro no dejó personas fallecidas ni lesionadas, según el reporte oficial.

Personal de Cruz Verde llegó al sitio para apoyar las tareas de auxilio. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue el origen del incendio ni si existe una investigación en curso para establecer las causas.

La ruta 235 presta servicio entre Metapán y Santa Ana, dos de los principales puntos de conexión del transporte colectivo en el occidente salvadoreño. La destrucción de tres unidades podría afectar de forma temporal la disponibilidad de buses para los usuarios de ese recorrido.

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Un incendio en un camión de carga pesada activó la alerta en la frontera El Amatillo, en La Unión, cerca de la medianoche del miércoles. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Un camión se incendió cerca de la frontera El Amatillo

En lo que va del año, las autoridades han registrado múltiples siniestros en vehículos y transporte de carga. En agosto, un camión de carga pesada se incendió en un predio para rastras situado cerca de la frontera El Amatillo, en el departamento de La Unión.

El hecho ocurrió en el cantón Santa Clara, distrito de Pasaquina, en un área utilizada por vehículos de transporte internacional. El camión estaba estacionado cuando comenzó el fuego, de acuerdo con la información difundida por el Cuerpo de Bomberos.

Las llamas alcanzaron parte de la estructura del vehículo. Los equipos de emergencia realizaron labores de liquidación y enfriamiento hasta controlar la situación. La intervención evitó que el incendio se extendiera hacia otros camiones o instalaciones del predio.

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No se informó sobre personas lesionadas en esa emergencia ni sobre la causa que provocó el fuego en la unidad de carga.

Se incendió un autobús del transporte público en la carretera Panamericana de El Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Transporte de pasajeros en el centro de las emergencias

A mediados de este año, otro incendio afectó a un autobús del transporte público en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, una vía que comunica Santa Tecla con el occidente del país.

La emergencia ocurrió durante la noche del lunes y requirió la intervención de equipos de primera respuesta. El Viceministerio de Transporte informó que el fuego fue controlado y que el tránsito en la zona sería habilitado de forma progresiva.

El paso por Los Chorros suele concentrar una alta circulación de vehículos particulares, camiones y unidades de transporte colectivo. Durante la atención del incendio, las autoridades pidieron a los conductores seguir las indicaciones del personal desplegado en el sector.

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Los salvadoreños pueden informar emergencias al número 913, habilitado para la atención de incidentes que requieran la intervención del Cuerpo de Bomberos.