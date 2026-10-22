El Salvador

Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

El Cuerpo de Bomberos controló las llamas el miércoles por la noche en el sector final de la 25 calle Poniente, donde impidió que el fuego alcanzara otros vehículos estacionados

El siniestro causó la destrucción total de tres buses y provocó daños parciales en una cuarta unidad. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)
El siniestro causó la destrucción total de tres buses y provocó daños parciales en una cuarta unidad. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)
Guardar

La noche del miércoles, un voraz incendio consumió tres unidades del transporte colectivo en Santa Ana, en el occidente de El Salvador, hasta dejarlas reducidas a cenizas.

La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos, que evitaron que el fuego se extendiera a más vehículos estacionados en la terminal de la ruta 235.

PUBLICIDAD

El incendio ocurrió en el sector final de la 25 calle Poniente, en el distrito de Santa Ana, y movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que trabajaron para contener el fuego y evitar que alcanzara otras unidades estacionadas en el lugar.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, tres buses quedaron destruidos por completo. Una cuarta unidad sufrió daños parciales debido a la cercanía con el foco del incendio.

La emergencia en el occidente del país no dejó personas fallecidas ni lesionadas según el informe oficial. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)
La emergencia en el occidente del país no dejó personas fallecidas ni lesionadas según el informe oficial. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Bomberos controló la emergencia

Los equipos de emergencia sofocaron las llamas tras varias maniobras en el predio donde se encontraban los vehículos. Luego de controlar la situación, realizaron labores de enfriamiento en las unidades afectadas y retiraron escombros.

PUBLICIDAD

La institución también liquidó los puntos calientes que permanecían en la zona para reducir el riesgo de que el fuego se reavivara. El siniestro no dejó personas fallecidas ni lesionadas, según el reporte oficial.

Personal de Cruz Verde llegó al sitio para apoyar las tareas de auxilio. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue el origen del incendio ni si existe una investigación en curso para establecer las causas.

La ruta 235 presta servicio entre Metapán y Santa Ana, dos de los principales puntos de conexión del transporte colectivo en el occidente salvadoreño. La destrucción de tres unidades podría afectar de forma temporal la disponibilidad de buses para los usuarios de ese recorrido.

Un incendio en un camión de carga pesada activó la alerta en la frontera El Amatillo, en La Unión, cerca de la medianoche del miércoles. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)
Un incendio en un camión de carga pesada activó la alerta en la frontera El Amatillo, en La Unión, cerca de la medianoche del miércoles. (Foto cortesía Bomberos El Salvador)

Un camión se incendió cerca de la frontera El Amatillo

En lo que va del año, las autoridades han registrado múltiples siniestros en vehículos y transporte de carga. En agosto, un camión de carga pesada se incendió en un predio para rastras situado cerca de la frontera El Amatillo, en el departamento de La Unión.

El hecho ocurrió en el cantón Santa Clara, distrito de Pasaquina, en un área utilizada por vehículos de transporte internacional. El camión estaba estacionado cuando comenzó el fuego, de acuerdo con la información difundida por el Cuerpo de Bomberos.

Las llamas alcanzaron parte de la estructura del vehículo. Los equipos de emergencia realizaron labores de liquidación y enfriamiento hasta controlar la situación. La intervención evitó que el incendio se extendiera hacia otros camiones o instalaciones del predio.

No se informó sobre personas lesionadas en esa emergencia ni sobre la causa que provocó el fuego en la unidad de carga.

Se incendió un autobús del transporte público en la carretera Panamericana de El Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Se incendió un autobús del transporte público en la carretera Panamericana de El Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Transporte de pasajeros en el centro de las emergencias

A mediados de este año, otro incendio afectó a un autobús del transporte público en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, una vía que comunica Santa Tecla con el occidente del país.

La emergencia ocurrió durante la noche del lunes y requirió la intervención de equipos de primera respuesta. El Viceministerio de Transporte informó que el fuego fue controlado y que el tránsito en la zona sería habilitado de forma progresiva.

El paso por Los Chorros suele concentrar una alta circulación de vehículos particulares, camiones y unidades de transporte colectivo. Durante la atención del incendio, las autoridades pidieron a los conductores seguir las indicaciones del personal desplegado en el sector.

Los salvadoreños pueden informar emergencias al número 913, habilitado para la atención de incidentes que requieran la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Temas Relacionados

IncendiosSanta AnaTransporte públicoEl SalvadorBomberos de El SalvadorSocorristasCruz VerdeEmergencias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenas de hasta 30 años por narcotráfico, extorsión y homicidios en El Salvador

Los tribunales salvadoreños impusieron penas de entre 10 y 30 años de cárcel a cinco personas procesadas por diversos delitos perpetrados en los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Unión y San Miguel.

Condenas de hasta 30 años por narcotráfico, extorsión y homicidios en El Salvador

El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

La víctima logró sujetarse de árboles y matorrales para evitar que la corriente la arrastrara. Socorristas, bomberos y Protección Civil la trasladaron al hospital de Nueva Concepción

El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

El Salvador: Imponen penas de hasta 565 años a miembros de una estructura criminal acusada de extorsión, narcotráfico y otros delitos

Una resolución judicial atribuyó a la clica Fulton Locos Salvatruchos homicidios, extorsiones, narcotráfico, blanqueo de capitales y posesión ilícita de armas, tras una investigación sobre operaciones en el occidente salvadoreño

El Salvador: Imponen penas de hasta 565 años a miembros de una estructura criminal acusada de extorsión, narcotráfico y otros delitos

422 productos salvadoreños ingresarán con ventajas arancelarias a Belice tras ratificación de acuerdo comercial

El convenio, aprobado con 58 votos, fue suscrito el 13 de agosto de 2026 tras dos rondas de negociación y busca ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones, además de mejorar las condiciones de acceso

422 productos salvadoreños ingresarán con ventajas arancelarias a Belice tras ratificación de acuerdo comercial

La psicooncóloga Rebeca Salandra habla del acompañamiento desde el diagnóstico de cáncer de mama hasta el final del proceso

Rebeca Salandra, psicooncóloga con 13 años de experiencia, señaló que cerca del 40% de los pacientes puede desarrollar depresión, ansiedad o dificultades de adaptación después de recibir el diagnóstico oncológico

La psicooncóloga Rebeca Salandra habla del acompañamiento desde el diagnóstico de cáncer de mama hasta el final del proceso

TECNO

Meta creció solo 18% en publicidad en Europa tras ofrecer anuncios menos personalizados por orden de la UE

Meta creció solo 18% en publicidad en Europa tras ofrecer anuncios menos personalizados por orden de la UE

Apagar el rastreo del Smart TV no sirve en Samsung y Vizio, según estudio de Estados Unidos

Una firma de inversión aseguró que la IA de Anthropic diseñó un antídoto contra el veneno de escorpión, pero no es así

Jensen Huang exigió a las empresas europeas convertirse en compañías de IA o quedar fuera de la carrera

Investigan a un grupo vinculado con México que usó Claude y Grok para atacar bancos de América Latina

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench conmueve con su última confesión sobre su enfermedad: “Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer”

Judi Dench conmueve con su última confesión sobre su enfermedad: “Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer”

“Ya no puedo hacer teatro, cine ni leer”: Judi Dench habló sobre el avance de su problema visual

Asia Kate Dillon, la Adjudicadora de ‘John Wick’, busca trabajo en restaurantes por falta de ofertas en la actuación

De qué murió Sahara Ray: la dura etapa que atravesó la modelo antes de fallecer a los 34 años

Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

MUNDO

La “flota fantasma” de Irán se quedó sin petróleo tras meses de bloqueo estadounidense

La “flota fantasma” de Irán se quedó sin petróleo tras meses de bloqueo estadounidense

Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado

La OTAN permitirá a Ucrania comprar armas, municiones y equipamiento militar más rápido y a menor costo

Japón reinventa sus rituales funerarios ante el colapso demográfico y el alto costo de morir

La mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería por los ataques hutíes mientras sube el precio del barril de crudo