Condenas de hasta 30 años por narcotráfico, extorsión y homicidios en El Salvador

La justicia impuso 13 años de cárcel a dos extranjeros por el traslado de un cargamento de droga en La Libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luis Alfredo García Guevara y Harinton Javier Ruiz fueron condenados a 13 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas. García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Ruiz, ciudadano nicaragüense, fueron procesados tras un operativo de la Fuerza Armada que comenzó en aguas territoriales salvadoreñas y terminó en la playa Mizata, en La Libertad.

El 5 de noviembre de 2025, los militares persiguieron una embarcación considerada sospechosa hasta la costa. En ese lugar, las autoridades intervinieron a Ruiz y le encontraron una pequeña porción de cocaína, mientras que el otro procesado logró escapar antes de ser ubicado.

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García Guevara fue detenido posteriormente cuando viajaba en un autobús. La captura se produjo durante un control vehicular instalado en el kilómetro 85 y medio, frente a la estación policial de Mizata.

La embarcación incautada transportaba 150 kg de cocaína, cuyo valor aproximado ascendía a USD 3,771,000. Ambos hombres recibieron la misma pena por el traslado del cargamento.

La Fuerza Armada incautó 150 kilos de cocaína valorados en más de tres millones de dólares en la playa Mizata. (Foto: FGR)

Condena por homicidio de recién nacida en San Miguel

Dalia Esmely González Hernández recibió una pena de 10 años de cárcel por el homicidio agravado de su hija recién nacida. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso la condena por un hecho ocurrido en el distrito de Nueva Guadalupe.

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La acusación de la Fiscalía General de la República indicó que la mujer dio a luz durante la madrugada del 23 de octubre de 2019 y luego asfixió a la bebé hasta causarle la muerte.

La madre de González Hernández encontró gotas y coágulos de sangre cerca del sanitario y de la pila de la vivienda. Al ingresar al dormitorio de su hija, la encontró sangrando y la trasladó a un centro hospitalario.

El personal médico estableció que la mujer había tenido un parto extrahospitalario y comunicó esa situación a las autoridades policiales.

En una inspección posterior, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la recién nacida dentro de la vivienda. La investigación indicó que la menor tenía un trozo de tela de sábana artesanal y un nudo en el lado derecho.

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El reconocimiento médico determinó que la muerte fue causada por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Dalia Esmely González Hernández recibió una condena de diez años de prisión por el homicidio de su hija recién nacida. (Imagen: FGR)

Prisión por el homicidio de su hermano

El procedimiento abreviado ante el Tribunal de Sentencia de La Unión concluyó con una pena de 15 años de cárcel para José Noel Velásquez, condenado por el homicidio agravado de su hermano. La Fiscalía General de la República presentó pruebas testimoniales que vinculaban al acusado con el ataque.

El crimen ocurrió el 16 de mayo de 2025 dentro de una vivienda ubicada en el caserío El Carrizal, cantón El Ocote, distrito de Polorós, municipio de La Unión Norte. Según la acusación fiscal, los dos hombres ingerían bebidas alcohólicas mientras realizaban labores de trabajo.

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La investigación sostuvo que Velásquez tomó un machete y atacó a la víctima sin que hubiera mediado una discusión. El hombre lesionado recibió auxilio y fue trasladado al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

La víctima murió el 17 de mayo de 2025 debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades detuvieron a Velásquez en flagrancia y le incautaron el arma que habría sido utilizada durante el hecho.

El agresor utilizó un machete contra su hermano en una vivienda del caserío El Carrizal en mayo de 2025. (Imagen: FGR)

Condena de 30 años por un homicidio en La Unión

Dictada en rebeldía, la sentencia contra José Blas Reyes estableció una pena de 30 años de prisión por el homicidio agravado de un hombre. El Tribunal de Sentencia de La Unión emitió la resolución por un crimen ocurrido en el distrito de Pasaquina.

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De acuerdo con la acusación, la víctima se encontraba sentada sobre la acera del costado oriente de la Iglesia Católica del cantón Piedras Blancas cuando fue atacada. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 pm del 23 de agosto de 2007.

En ese momento, Blas Reyes llegó al lugar y disparó contra el hombre hasta causarle la muerte, según el señalamiento presentado en el proceso judicial.