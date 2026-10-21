El Salvador

Con más de 10,000 pandilleros condenados, El Salvador extiende por 56.ª vez el régimen de excepción

Las autoridades parlamentarias sostuvieron la política gubernamental contra el crimen organizado luego del reporte ministerial que reveló resoluciones carcelarias para casi todos los imputados en vista pública

Varios detenidos durante el régimen de excepción son trasladados a una cárcel, en Ilopango (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura
Varios detenidos durante el régimen de excepción son trasladados a una cárcel, en Ilopango (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura
Guardar

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de la medida de emergencia que rige la seguridad pública, en una sesión que coincidió con la revelación oficial de que la justicia dictó sentencia contra más de 10 mil pandilleros.

Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados respaldaron la extensión número 56 de este marco normativo, implementado en marzo de 2022 para combatir las estructuras criminales.

PUBLICIDAD

El respaldo parlamentario reafirmó el curso de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno. Durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, el diputado del partido Nuevas Ideas, Walter Alemán, defendió la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción y sostuvo que la medida devolvió la paz y la tranquilidad a la población salvadoreña.

Alemán afirmó que la estrategia de seguridad permitió superar 20 años bajo el asedio de las pandillas y posicionó al país como un referente internacional. Según expuso, los resultados en el combate a la delincuencia facilitaron avances en otros rubros, entre ellos el crecimiento del turismo y la proyección de inversión educativa para el presupuesto de 2027.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el diputado Reinaldo Carballo, tercer secretario de la Asamblea, ratificó el apoyo de su fracción tras asegurar que la medida devolvió la tranquilidad a los salvadoreños.

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción con 57 votos a favor y un voto en contra (Cortesía: Asamblea Legislativa).
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción con 57 votos a favor y un voto en contra (Cortesía: Asamblea Legislativa).

La Fiscalía confirmó 10,561 miembros de maras ya fueron condenados

El balance de los procesos penales quedó al descubierto durante la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. El funcionario expuso ante los legisladores la ejecución financiera de la institución y presentó el desglose judicial acumulado desde mayo de 2021 hasta el 16 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial, el Ministerio Público consiguió el veredicto de culpabilidad para 9,213 adultos y 1,348 menores de edad, lo que suma un total de 10,561 resoluciones contra integrantes de grupos ilícitos.

La mayor parte de los procesados pertenecía a las dos facciones criminales hegemónicas en el territorio:

  • La Mara Salvatrucha (MS-13)
  • La pandilla Barrio 18.
Reos en uno de los módulos del CECOT, cárcel de máxima seguridad que concentra a personas juzgadas y sentenciadas durante el régimen de excepción. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY
Reos en uno de los módulos del CECOT, cárcel de máxima seguridad que concentra a personas juzgadas y sentenciadas durante el régimen de excepción. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY

Delgado enfatizó la efectividad de las causas que ya concluyeron la vista pública en sede judicial. “Del total de imputados con sentencia, el 98% ha sido condenado, es decir, solo un pequeño margen de estas personas son las que actualmente han quedado en libertad”, explicó el fiscal general en San Salvador.

El titular del ente acusador precisó que las estadísticas corresponden estrictamente a expedientes que llegaron a la etapa de juicio, y anticipó que los registros numéricos aumentarán según los tribunales desarrollen las audiencias pendientes.

El Gobierno eliminó beneficios de excarcelación y mantiene los operativos

A la par de las cifras judiciales, el Ejecutivo ratificó que no otorgará ningún tipo de concesión procesal a los detenidos. El ministro Villatoro, sostuvo que la legislación actual clausuró de manera definitiva cualquier opción de liberación anticipada o beneficio penitenciario para los condenados.

Villatoro explicó que las patrullas conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada continúan desplegadas en asentamientos urbanos y áreas rurales para ubicar a prófugos de la justicia.

Las autoridades detectaron que diversos sospechosos intentaron burlar las inspecciones mediante la alteración o el borrado de sus tatuajes, así como a través de escondites en templos religiosos. El ministro aseveró que las redadas continuarán de manera sostenida hasta localizar al último miembro de estas estructuras criminales en suelo nacional.

Temas Relacionados

El SalvadorRégimen de excepciónSeguridadFGRAsamblea Legislativa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Especialista alerta que el exceso de plástico y la falta de regulación agravan la crisis de los ríos en El Salvador

El presidente de CESTA afirmó que las limpiezas del Gobierno solo trasladan la basura de lugar y pidió frenar la fabricación de envases descartables que dañan la salud de la población

Especialista alerta que el exceso de plástico y la falta de regulación agravan la crisis de los ríos en El Salvador

Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

La Procuraduría General de la República recibe los documentos y los envía a la autoridad competente del Estado donde reside la persona obligada, que aplica su propia normativa para resolver la petición

Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

Alianza cae en San Pedro Sula y complica su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027

Del madrugón de Harold Osorio a la remontada verdolaga en cuestión de minutos. Alianza no logró capitalizar un arranque de ensueño en suelo hondureño y terminó cediendo 2-1 ante CD Marathón

Alianza cae en San Pedro Sula y complica su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027

Fuerza internacional mantiene operativo para localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Haití

La Fuerza de Represión de Pandillas mantiene, desde el 18 de octubre, un operativo terrestre y aéreo en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, para localizar a los aerotécnicos salvadoreños

Fuerza internacional mantiene operativo para localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Haití

El Salvador: Mercedes Umaña registró 63 sismos en menos de nueve horas y cinco fueron sentidos por la población

La red de vigilancia detectó los movimientos entre las 11:11 y las 20:00 del 20 de octubre de 2026, aunque solo cinco fueron advertidos por residentes del distrito de Usulután

El Salvador: Mercedes Umaña registró 63 sismos en menos de nueve horas y cinco fueron sentidos por la población

TECNO

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

ChatGPT ahora tiene publicidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú tendrán anuncios con dos versiones de la IA

Qué es el Tamagotchi y por qué este aparato de los 90’s vuelve a captar atención en la era de la IA

Electronic Arts cerrará BioWare y cancelará el próximo "Mass Effect" en un recorte de 400 empleos

OpenAI detecta con IA dos fallas críticas de PHP antes que los atacantes: 70% de los sitios web de internet

ENTRETENIMIENTO

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

MUNDO

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Microestados del mundo: cuáles son y por qué no dependen solo de su superficie

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la operación para extirparle un adenocarcinoma del pulmón

Italia investiga si agentes rusos ayudaron a avivar los disturbios

Un análisis computacional afirma que Shakespeare y Marlowe escribieron juntos “Eduardo III”, la obra anónima de 1596