El Salvador

El diagnóstico tardío y las barreras terapéuticas complican la atención del cáncer en Centroamérica

Según datos de GLOBOCAN 2024, se estiman más de 73,000 nuevos casos anuales en seis países de la región, donde la detección tardía y la escasez de opciones terapéuticas representan los mayores obstáculos para la atención oncológica

Cancer de tiroides
El Observatorio Global del Cáncer estimó aproximadamente 73,083 nuevos casos de la enfermedad en seis países de la región para 2024.
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El diagnóstico tardío y las limitaciones para acceder a tratamientos oncológicos representan dos de los principales desafíos para la atención del cáncer en Centroamérica, según explicó a la agencia EFE Melisa Barbieri, médica especializada en estrategia oncológica y gerente médica de la farmacéutica Adium para Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con datos de GLOBOCAN 2024, del Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estimaron aproximadamente 73,083 nuevos casos de cáncer en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

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La cifra, señaló Barbieri, refleja un problema de salud pública asociado con la detección de la enfermedad y con la disponibilidad de alternativas terapéuticas. “En general el cáncer en Centroamérica se diagnostica tarde. Y ese es un reto, porque una cosa es cuántos pacientes con cáncer hay y otra es cuántos pacientes por cáncer mueren”, afirmó la especialista.

Barbieri añadió que en la región existen “muchos casos, muy poquitas opciones y muy tarde”. En ese escenario, la farmacéutica Adium presentó en Ciudad de Panamá cabozantinib como una opción terapéutica disponible para distintos tipos de tumores, durante una jornada de actualización científica dirigida a profesionales de la salud.

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Modelo de riñón (AdobeStock)
Especialistas en oncología clínica de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá participaron en el encuentro médico./ (AdobeStock)

Según información proporcionada por la compañía, cabozantinib está aprobado en países de Centroamérica para tratar el carcinoma renal avanzado, el carcinoma hepatocelular y el cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioyodo. Para los tumores neuroendocrinos, su aprobación está pendiente en El Salvador y Nicaragua, así como en República Dominicana, en el Caribe.

El medicamento actúa sobre determinadas proteínas relacionadas con el crecimiento tumoral y la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso conocido como angiogénesis. En el caso del carcinoma renal avanzado, puede administrarse en combinación con nivolumab, un medicamento de inmunoterapia, de acuerdo con la información difundida durante la actividad.

Barbieri indicó que cabozantinib ha sido estudiado en distintos tipos de tumores y sostuvo que cuenta con un “desarrollo clínico muy robusto”. También afirmó que el fármaco lleva más de 12 años disponible en otros mercados y que la jornada permitió acercar a la región la experiencia de especialistas internacionales en el tratamiento de estas enfermedades.

La actividad reunió a oncólogos clínicos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de profesionales de otros países de la región. El encuentro estuvo dirigido a médicos que atienden a pacientes con cáncer renal, carcinoma hepatocelular, cáncer diferenciado de tiroides y tumores neuroendocrinos, especialmente en etapas avanzadas.

Una mano con guante azul sostiene un pequeño disco transparente con pinzas junto a un monitor con un diagrama del cerebro y los riñones.
El nuevo tratamiento bloquea proteínas del crecimiento tumoral y admite combinación con la inmunoterapia nivolumab para el carcinoma renal avanzado. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación incluyó el intercambio de experiencias sobre el uso de tratamientos para estos tumores y buscó ampliar la formación médica continua de los especialistas. Barbieri sostuvo que la llegada de nuevas alternativas puede ofrecer más posibilidades a pacientes con cáncer metastásico, aunque su disponibilidad depende de las aprobaciones regulatorias y del acceso efectivo en cada país.

“Cuando hablamos de innovación, hablamos de oportunidades”, dijo la gerente médica de Adium. La especialista consideró que contar con opciones terapéuticas para diferentes tipos de cáncer puede permitir que más pacientes continúen sus tratamientos, en un contexto regional marcado por diagnósticos tardíos y diferencias en el acceso a la atención oncológica.

La jornada forma parte de las actividades de educación médica continua organizadas por Adium, que convocó a especialistas para revisar experiencias clínicas y tratamientos aplicados en otros países. La información sobre las aprobaciones y el alcance del medicamento fue proporcionada por la empresa durante la presentación realizada en Ciudad de Panamá.

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