El Salvador

Imágenes de una reunión sin precedentes entre Laura Fernández y Nayib Bukele

Bukele recibió en Casa Presidencial a la mandataria de Costa Rica entre una muestra de distintas unidades militares y de cuerpos de seguridad.

Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica, junto al primer caballero de la república, Jeffry Umaña Avendaño; Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Gabriela de Bukele, primera dama de El Salvador, saludan efusivamente a la prensa nacional e internacional durante el encuentro oficial celebrado en Casa Presidencial la tarde del viernes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Sonriente, Fernández apareció luego de haber visitado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por la mañana del viernes, en una visita marcada por conocer el modelo penitenciario del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
El gobierno de El Salvador expuso una muestra de las distintas unidades militares y de cuerpos de seguridad en Casa Presidencial como recibimiento de las autoridades costarricenses. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expuso que su principal razón de visitar El Salvador es conocer a fondo el modelo de seguridad de Bukele. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Dos escoltas presidenciales previo al inicio del evento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
La guardia de honor del presidente utiliza un tipo de traje específico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Gerald Campos, el ministro de seguridad de Costa Rica, entra al salón donde los mandatarios dirigirán unas palabras sobre el convenio a firmar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Bukele saluda a Jeffry Umaña, el primer caballero de la república de Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
A la mirada de Romero, Fernández habla en la conferencia de prensa brindada a la prensa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Fernández y Bukele se mostraron conformes y satisfechos tras la firma del convenio de cooperación rusa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Laura Fernández observa una imagen del presidente Bukele que fue expuesta como parte de una explicación tras una respuesta brindada. Una de las imágenes curiosas de la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Tanto El Salvador como Costa Rica, se espera que si necesitan ayuda en materia de seguridad pública, existe una disposición de poder realizarlo.. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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