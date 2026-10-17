Imágenes de una reunión sin precedentes entre Laura Fernández y Nayib Bukele

Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica, junto al primer caballero de la república, Jeffry Umaña Avendaño; Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Gabriela de Bukele, primera dama de El Salvador, saludan efusivamente a la prensa nacional e internacional durante el encuentro oficial celebrado en Casa Presidencial la tarde del viernes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
17 Oct, 2026 08:16 a. m. EST
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Sonriente, Fernández apareció luego de haber visitado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por la mañana del viernes, en una visita marcada por conocer el modelo penitenciario del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El gobierno de El Salvador expuso una muestra de las distintas unidades militares y de cuerpos de seguridad en Casa Presidencial como recibimiento de las autoridades costarricenses. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expuso que su principal razón de visitar El Salvador es conocer a fondo el modelo de seguridad de Bukele. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Dos escoltas presidenciales previo al inicio del evento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La guardia de honor del presidente utiliza un tipo de traje específico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Gerald Campos, el ministro de seguridad de Costa Rica, entra al salón donde los mandatarios dirigirán unas palabras sobre el convenio a firmar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Bukele saluda a Jeffry Umaña, el primer caballero de la república de Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
A la mirada de Romero, Fernández habla en la conferencia de prensa brindada a la prensa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Fernández y Bukele se mostraron conformes y satisfechos tras la firma del convenio de cooperación rusa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Laura Fernández observa una imagen del presidente Bukele que fue expuesta como parte de una explicación tras una respuesta brindada. Una de las imágenes curiosas de la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Tanto El Salvador como Costa Rica, se espera que si necesitan ayuda en materia de seguridad pública, existe una disposición de poder realizarlo.. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)