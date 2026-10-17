Imágenes de una reunión sin precedentes entre Laura Fernández y Nayib Bukele

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En imágenes: la visita de Laura Fernández al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador La presidente de Costa Rica y su comitiva recorrió este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo junto a funcionarios salvadoreños. La visita estuvo centrada en los controles, la operación y los protocolos de seguridad del penal