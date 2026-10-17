El Salvador

Bukele descarta liberación de pandilleros y anuncia revisión de casos para colaboradores de estas estructuras criminales

El presidente Nayib Bukele aclaró que su gobierno no liberará a miembros de pandillas, sino que evaluará los expedientes de los detenidos catalogados como colaboradores.

Nayib Bukele de traje oscuro habla frente a un atril con la mano alzada, delante de las banderas de El Salvador y Costa Rica
Nayib Bukele descartó la liberación masiva de reclusos y anunció la revisión de expedientes de colaboradores ocasionales de pandillas. (Emerson Del Cid / Infobae Centroamérica)
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El presidente Bukele aclaró la noche de este viernes que no liberará a pandilleros pero que sí revisarán los casos de miles de presos que están detenidos por ser colaboradores de estos grupos delictivos. 

Durante la firma de un acuerdo de cooperación en temas de seguridad con la presidenta de Costa Rica, el mandatario salvadoreño reiteró que su gobierno no proyecta liberar a pandilleros, sino revisar alrededor del 50% de los casos de 10, 626 detenidos clasificados como colaboradores para una eventual incorporación al programa penitenciario Cero Ocio.  La medida, sostuvo, busca diferenciar a quienes ayudaron de forma ocasional a estructuras criminales de los miembros permanentes de las pandillas y han sido clasificados como “colaboradores”. 

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La explicación respondió a declaraciones hechas esta semana por el mandatario, durante la firma de un millonario acuerdo con España, que fueron mal interpretadas, aclaró.

Bukele afirmó que nunca planteó liberar a 46 mil presos ni a la mitad de la población carcelaria, sino, examinar expedientes individuales de un grupo específico, específicamente de los clasificados como colaboradores de las pandillas. “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca” reiteró de manera enfática . 

Con datos a la mano, el presidente Bukele detalló que sistema penitenciario salvadoreño alberga a 120,956 personas privadas de libertad, de las cuales 96,457 están detenidas por pertenencia a pandillas o por delitos ligados a esas organizaciones. El resto, especificó, corresponde a los denominados reos comunes, una categoría que abarca desde homicidas y violadores hasta personas condenadas por robos, estafas u otros delitos. 

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La diferencia entre pandilleros, colaboradores permanentes y casos ocasionales

En su explicación, Bukele dividió a los detenidos vinculados con pandillas en cuatro grupos. El primero está compuesto por 42,125 homeboys, término con el que describió a los miembros formalmente incorporados a esas estructuras mediante un rito de ingreso conocido como “brinco”.

El segundo grupo reúne a 25,910 personas que, sin haber sido formalmente incorporadas, cumplían funciones dentro de la organización: postes, chequeos, gatilleros y otros miembros operativos. El presidente los consideró pandilleros porque conocían su pertenencia a la estructura y participaban en tareas como vigilar zonas, alertar sobre la presencia policial o facilitar delitos. 

Nayib Bukele afirmó que ningún pandillero volverá a quedar en libertad. Añadió que los condenados por delitos menores serán evaluados caso por caso y que quienes puedan reinsertarse a la sociedad participarán en el Plan Cero Ocio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Bukele también nombró a quienes desempeñaron roles de vigilancia, control territorial o ejecución de crímenes, aunque no hubieran pasado por el rito de admisión de las pandillas. 

Un tercer grupo está integrado por los llamados paros: personas que colaboraban de manera constante con las bandas, pero que no aspiraban a convertirse en miembros. Como ejemplo, mencionó a un taxista que transportaba de forma recurrente a pandilleros para cometer delitos y luego los recogía. 

Y finalmente, los colaboradores, los únicos casos que serán estudiados, para decidirse si podrían o no, ser liberados . En este grupo se incluyen los que debieron “colaborar “ con las pandillas por que no tuvieron otra opción, fueron en algunos casos forzados a hacerlo, pero no necesariamente eran pandilleros. Estos, además de que podrían ser liberados tendrían la posibilidad acceder al programa Cero Ocio que les facilita una reincorporación productiva en caso de ser liberados, programa al que los presos del CECOT, los pandilleros, no tienen acceso. 

En síntesis, la revisión anunciada se limitaría para estos últimos, quienes el sistema penitenciario clasifica como colaboradores, una categoría distinta de los paros y de los miembros de la estructura criminal. Bukele los definió como personas que ayudaron bajo circunstancias puntuales, como ocultar a integrantes de una pandilla en una vivienda o guardar temporalmente una bolsa entregada por ellos. 

“¿Es un delito? Sí, por eso está en la cárcel”, dijo al describir el caso de una persona que esconde a pandilleros y niega su presencia ante la Policía. Sin embargo, señaló que la responsabilidad de esos detenidos debe analizarse según el contexto en que ocurrió la colaboración y el grado de conocimiento que tenían sobre la organización. 

El sistema penitenciario de El Salvador alberga a más de 120.000 internos, con 96.457 reos ligados a estructuras criminales. REUTERS/Jose Cabezas
El sistema penitenciario de El Salvador alberga a más de 120.000 internos, con 96.457 reos ligados a estructuras criminales. REUTERS/Jose Cabezas

El programa Cero Ocio y la reinserción penitenciaria

Los casos que superen la revisión podrían ingresar a Cero Ocio, un programa de trabajo y formación dentro de las cárceles.

Según Bukele, allí participan decenas de miles de internos que confeccionan uniformes, construyen escuelas y fabrican pupitres, o integran agrupaciones musicales que se presentan en espacios públicos. 

“Vamos a revisar los casos y vamos a ver qué nivel”, explicó Bukele y admitió que algunas colaboraciones con estructuras criminales podrían merecer penas de hasta 20 años. 

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