El Salvador: Constructora se retira de conciliación tras accidente que dejó tres trabajadores heridos, según Ministerio de Trabajo

El desplome de dos árboles ocurrió el 25 de agosto de 2026 durante obras de excavación en el perímetro de la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Redes sociales)

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La empresa MC Constructores S.A. de C.V., que en un comunicado inicial afirmó que asumiría los daños humanos y materiales por la caída de dos árboles en la zona colindante entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo, habría cambiado su postura. Según informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, este viernes un representante de la compañía sostuvo en una reunión de conciliación que no conciliarán y lo resolverán “en otra instancia”.

El accidente ocurrió el 25 de agosto de 2026, cerca de las 9:00, durante trabajos de remoción de adoquines y una excavación de unos 30 centímetros en un sector vinculado a la Asamblea Legislativa, en San Salvador.

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Dos árboles se desplomaron hacia el área del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), donde lesionaron a tres empleados de esa cartera de Estado.

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Ábrego. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Trabajo y recogida por medios locales, los tres trabajadores recibieron atención de emergencia en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Uno de ellos permaneció en condición crítica tras sufrir un trauma craneoencefálico.

Uno de los empleados lesionados permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un trauma craneoencefálico. (Cortesía: Unión General de Trabajadores de El Salvador)

Castro aseguró este viernes que el trabajador con las lesiones más graves pasó un período prolongado en la Unidad de Cuidados Intensivos del ISSS. Según el funcionario, el paciente requirió una intervención luego de que los médicos mantuvieran abierto el cráneo a la espera de que disminuyera la inflamación cerebral.

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“El cráneo estuvo abierto, esperando que desinflamara su masa encefálica y luego cerrar de nuevo su cabeza”, afirmó el ministro en el pronunciamiento. Agregó que, según los reportes médicos recibidos por la institución, el empleado enfrenta una situación clínica compleja y existen riesgos de daños irreversibles.

Trabajo evalúa acciones legales y administrativas

Según Castro, el representante de MC Constructores se retiró del área de conciliación tras expresar que la empresa no asumiría responsabilidad. La afirmación contrasta con el comunicado que la constructora divulgó después del hecho, por lo que el Ministerio anunció nuevas actuaciones para esclarecer la posición de la compañía y determinar eventuales responsabilidades.

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El titular de Trabajo indicó que instruyó una reunión urgente con el representante legal de la empresa para establecer si mantendrá esa postura. Si esta se confirma, el Ministerio prevé informar a instituciones públicas y empresas sobre el caso, además de levantar un acta notarial.

“Nuestros trabajadores estaban al hilo de perder su vida”, afirmó Castro.

Uno de los empleados lesionados permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un trauma craneoencefálico. (Cortesía: Redes sociales)

La empresa había anunciado que asumiría los daños

El comunicado divulgado por MC Constructores el mismo día del accidente señaló que sus trabajadores realizaban labores de retiro de adoquines cuando ocurrió el desplome de los árboles. La compañía indicó entonces que activó los protocolos de emergencia y sostuvo que colaboraría con las autoridades en la investigación.

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En ese documento, la firma declaró: “Como empresa constructora asumimos la responsabilidad total por los daños humanos y materiales producto de este accidente”. También indicó que una comitiva integrada por personal de la empresa, la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Asamblea Legislativa acudió al Ministerio para auxiliar a las víctimas y evaluar los daños.

La empresa MC Constructores prometió en su primer comunicado oficial que respondería por los perjuicios humanos y materiales del accidente. (Cortesía: Redes sociales)

La Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento en el que atribuyó el incidente a las obras de remoción de adoquines ejecutadas por la constructora. El Órgano Legislativo expresó solidaridad con los trabajadores lesionados y manifestó que vigilaría que la empresa atendiera las afectaciones de forma ágil y justa.

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