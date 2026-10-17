Policía de Honduras despliega operativo nacional y anuncia 70 días de guerra contra la criminalidad

Los miembros del Directorio Estratégico fueron ubicados en puntos considerados prioritarios para el desarrollo de las operaciones. (Foto: Policía Nacional)

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La seguridad ciudadana en Honduras entra en una nueva fase operativa con la movilización de los principales mandos de la Policía Nacional hacia diferentes puntos del territorio nacional.

La institución apuesta por una mayor supervisión de las intervenciones y una planificación adaptada a las condiciones de cada zona para enfrentar las estructuras delictivas durante los próximos 70 días de operaciones.

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La estrategia, denominada “70 días de guerra contra la criminalidad”, contempla la participación de los directores nacionales y miembros del Directorio Estratégico, quienes ya se encuentran en posiciones consideradas estratégicas para coordinar el inicio de las acciones.

El despliegue incluye recursos humanos y logísticos destinados a facilitar la ejecución de los planes policiales.

El director de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, explicó que la presencia de los altos mandos en el terreno permitirá supervisar directamente el trabajo de los equipos operativos y fortalecer la ejecución de las estrategias de seguridad.

El propósito es mejorar la capacidad de respuesta institucional y asegurar que las intervenciones se ajusten a las necesidades identificadas en cada territorio.

El comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, explicó el enfoque de supervisión directa de las intervenciones. (Foto: Policía Nacional)

Uno de los ejes de la iniciativa es combatir las distintas modalidades delictivas, con atención especial a las actividades atribuidas a integrantes de estructuras criminales que las autoridades identifican como asociaciones terroristas.

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La institución busca concentrar sus esfuerzos en organizaciones señaladas por participar en hechos ilícitos que afectan la tranquilidad de las comunidades.

A diferencia de un despliegue basado únicamente en el aumento de la presencia policial, la estrategia plantea la aplicación de acciones focalizadas según las características de cada territorio.

Esto implica considerar las condiciones particulares de las zonas intervenidas y orientar los recursos hacia los problemas de seguridad que requieren atención prioritaria.

Para desarrollar este enfoque, la Policía contempla fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y otros sectores involucrados en el plan Escudo de Honduras, con el objetivo de articular las acciones institucionales y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

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Otro de los propósitos es avanzar en la identificación de las personas responsables de actividades ilícitas y afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas.

En ese sentido, la institución plantea debilitar las economías criminales, un componente que busca reducir la capacidad de estos grupos para sostener sus operaciones.

La estrategia contempla el uso de recursos humanos y logísticos para fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos policiales. (Foto: Policía Nacional Honduras)

La planificación también incluye la elaboración de planes específicos para enfrentar los delitos que más afectan a la ciudadanía.

La intención es que las intervenciones respondan a las características de cada sector y permitan coordinar el trabajo de las distintas unidades policiales, en lugar de aplicar una estrategia uniforme en todo el país.

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La presencia de los directores nacionales en posiciones estratégicas permitirá, según la institución, mantener una supervisión más cercana de los procedimientos y coordinar los ajustes que sean necesarios durante las operaciones.

Con ello, las autoridades pretenden optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar la articulación entre los equipos desplegados.

La Policía Nacional sostiene que esta modalidad de trabajo contribuirá a fortalecer la capacidad operativa y a brindar una atención más oportuna a la ciudadanía.

Sin embargo, la efectividad de la estrategia dependerá de los resultados que se obtengan durante el período establecido y de la capacidad de las autoridades para traducir la planificación en mejoras concretas para la seguridad pública.

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Por razones estratégicas, la institución no divulgó los lugares específicos donde se concentrarán las intervenciones. Tampoco detalló la distribución de los equipos por departamento ni presentó cifras sobre la cantidad de agentes asignados a cada zona.