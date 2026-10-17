Nayib Bukele recibió a Laura Fernández en Casa Presidencial durante su visita oficial a El Salvador

El presidente Nayib Bukele, su esposa Gabriela Rodríguez, el diputado Ernesto Castro y Michelle Sol saludan desde el Palacio Nacional durante los actos de toma de posesión. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este viernes a su contraparte de Costa Rica, Laura Fernández, en Casa Presidencial, donde ambos abordarán temas de seguridad regional, cooperación técnica e intercambio de información.

El encuentro contó con la presencia de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, y el primer caballero Jeffry Umaña.

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Al momento de su ingreso a la casa de gobierno, los diplomáticos saludaron a estudiantes del Centro Escolar Republica de Canadá.

El presidente Nayib Bukele recibió en Casa Presidencial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante su visita oficial a El Salvador. El encuentro forma parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Infobae pudo saber que la primera reunión entre los jefes de Estado durará una hora y estará centrada en asuntos de seguridad. También participarán el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy.

La presidente costarricense arribó este día al Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” junto a su comitiva. Allí la recibió la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, con honores.

Tras su llegada a territorio salvadoreño, Fernández visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las actividades previstas dentro de su estadía oficial. Durante el recorrido, conoció la armería y el pabellón 3, donde observó actividades de los reclusos.

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La visita ocurre días después de la inauguración en Costa Rica del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACO), una cárcel de máxima seguridad que tomó como referencia el modelo penitenciario salvadoreño. El establecimiento tendrá capacidad para unos 5,100 presos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.

La agenda de Fernández en El Salvador durará tres días e incluye actividades de intercambio de experiencias sobre seguridad y cooperación institucional. También se reunirá con Gabriela de Bukele para conocer los programas que impulsa en favor de niños y jóvenes salvadoreños.

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