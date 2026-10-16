El Salvador

Laura Fernández recorrió el CECOT para conocer el modelo penitenciario de El Salvador

La presidente de Costa Rica participó de una reunión privada con autoridades salvadoreñas antes de ingresar a uno de los pabellones del complejo penitenciario

CECOT, Laura Fernández, Nayib Bukele,
La presidente Laura Fernández Delgado recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo para conocer la operación penitenciaria salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, recorrió este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, para conocer la estructura, los procedimientos internos y la operación del modelo penitenciario impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. Infobae acompañó parte de la visita oficial al penal de máxima seguridad.

Fernández llegó durante la mañana al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, donde fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco. La agenda de la mandataria incluye actividades protocolarias y reuniones con autoridades de ambos países, con la seguridad regional como uno de los ejes centrales.

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Antes de ingresar a uno de los pabellones del CECOT, la presidente costarricense sostuvo una reunión privada con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro; el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director del centro penitenciario, Belarmino García.

En el encuentro también participaron la embajadora de El Salvador en Costa Rica, Diana Marcela Vanegas; la embajadora de Costa Rica en El Salvador, Tatiana Araya Rojas, y otros integrantes de la delegación oficial.

CECOT, Laura Fernández, Nayib Bukele,
La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, saluda a Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, durante su llegada al CECOT. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En la comitiva costarricense también forma parte el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien acompañó a Fernández en las actividades desarrolladas durante la visita oficial y en el encuentro con los funcionarios salvadoreños previo al recorrido por el complejo penitenciario.

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Los funcionarios salvadoreños explicaron a Fernández el esquema de seguridad aplicado en el país, los criterios de reclusión, la clasificación de los internos y los controles que se implementan dentro del penal. La mandataria recibió información sobre la administración cotidiana del complejo y los protocolos que rigen el traslado, la vigilancia y el confinamiento de los detenidos.

El recorrido permitió a la delegación costarricense observar parte de las instalaciones construidas en Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

Durante el recorrido la mandataria observó de primera mano como los reclusos reciben tratamiento médico y realizan actividades físicas.

Incluso Fernández ingresó a espacios de máxima seguridad donde la prensa no tuvo acceso.

El centro fue creado para albergar a personas señaladas de integrar estructuras criminales y se convirtió en uno de los principales símbolos de la política de seguridad del gobierno salvadoreño.

CECOT, Laura Fernández, Nayib Bukele,
El CECOT opera como instalación de máxima seguridad para miembros de estructuras criminales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Costa Rica busca conocer la operación del modelo salvadoreño

La visita se produjo dos días después de que Fernández inaugurara en Costa Rica el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel con capacidad para 5,100 reclusos. El proyecto tomó como referencia la infraestructura del CECOT y contó con planos y asistencia técnica aportados por El Salvador.

La presidente costarricense anticipó que su administración busca profundizar en el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño. La intención es evaluar qué procedimientos podrían adaptarse a la nueva cárcel costarricense, destinada a internos considerados de alta peligrosidad.

CECOT, Laura Fernández, Nayib Bukele,
El Gobierno costarricense evalúa la adaptación de procedimientos del modelo salvadoreño para su nueva cárcel de 5,100 reclusos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La visita oficial de Fernández a El Salvador se extenderá hasta el 18 de octubre. Su agenda contempla además una reunión con el presidente Bukele para abordar asuntos de cooperación bilateral y seguridad regional.

También incluirá dentro de su viaje a El Salvador, una reunión con la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele para conocer de cerca los programas que ella desarrolla en beneficio de la niñez y juventud salvadoreña. Se prevé que Laura Fernández deje El Salvador, el domingo próximo.

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