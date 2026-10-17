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El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el buque desactivó los dispositivos de posicionamiento y radar antes del incidente, una conducta que consideró ilegal conforme a las reglas impuestas por Teherán desde el inicio de la guerra

La Guardia Revolucionaria no informó la nacionalidad ni el puerto de registro del navío.
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Un superpetrolero con más de dos millones de barriles de crudo explotó y se incendió este sábado tras chocar con una mina marítima en el estrecho de Ormuz, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán difundido por la televisión estatal IRIB. El cuerpo militar acusó al buque de intentar cruzar el paso marítimo de forma “engañosa”, después de que apagó “todos sus sistemas de posicionamiento y radar”.

Las autoridades en Teherán calificaron la maniobra como “ilegal” y no informaron la nacionalidad ni el puerto de registro del superpetrolero. Irán reiteró que la vía marítima permanece cerrada y advirtió sobre las consecuencias para las embarcaciones que, según su posición, incumplan las normas impuestas por Teherán en esa zona.

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La consecuencia de que los buques infrinjan las normas iraníes en el enclave marítimo es que arderán en el fuego de la confianza del ejército terrorista estadounidense”, afirmó la Guardia Revolucionaria.

En su comunicado, la Guardia Revolucionaria sostuvo que la nave contó con el apoyo del ejército estadounidense, al cual acusó de “contrabandistas y terroristas”.

Este nuevo episodio se suma al del viernes, en el cual otro petrolero con 15 tripulantes indios fue alcanzado por un proyectil mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, según informó el ministro de Transporte Marítimo de India, Sarbanand Sonowal, quien aseguró que no hubo víctimas fatales.

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Un proyectil impactó contra el petrolero MT ST 3 con 15 tripulantes indios en el estrecho de Ormuz.
Un proyectil impactó contra el petrolero MT ST 3 con 15 tripulantes indios en el estrecho de Ormuz.

“El buque MT ST 3 fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz”, comunicó Sonowal en redes sociales. El funcionario precisó que los marinos ya se encuentran a salvo y descartó heridos o fallecidos.

El Gobierno de India indicó que mantiene contacto con las empresas responsables de las embarcaciones para supervisar el estado de sus ciudadanos en la zona. “Seguimos de cerca ambas situaciones y mantenemos un estrecho contacto con las empresas gestoras de los buques para garantizar la seguridad y el bienestar continuos de los miembros de nuestra tripulación”, afirmó el ministro.

El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio petrolero mundial, registró ataques contra barcos comerciales desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. El episodio que afectó al MT ST 3 se suma a otros incidentes contra embarcaciones en las últimas semanas mientras que la guerra acumula 135 incidentes marítimos, de los cuales 114 provocaron daños en buques y dejaron 76 heridos o fallecidos.

Según un informe publicado el viernes por la organización británica de seguridad marítima UKMTO, durante la última semana, se registraron 12 agresiones contra buques: 10 en esa vía marítima, una en el golfo Pérsico y otra en el golfo de Omán. Entre los hechos más graves figura el hundimiento de un portacontenedores, alcanzado por un proyectil el 13 de octubre. La tripulación no registró heridos, de acuerdo con el reporte.

Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)
Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)

Otro ataque, ocurrido el 11 de octubre contra un petrolero, causó la desaparición de dos tripulantes, según datos de las autoridades indias citados por UKMTO. La organización advirtió que la cifra de episodios podría superar los registros disponibles, debido a que numerosas embarcaciones afectadas no notifican los incidentes.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) informó que, al 9 de octubre, confirmó 24 marinos muertos. El organismo, con sede en Londres, contabilizó 113 incidentes confirmados en Ormuz y Medio Oriente hasta el 14 de octubre. UKMTO y la OMI aclararon que sus balances responden a sistemas de registro diferentes, por lo que sus cifras no permiten una comparación directa.

Washington mantiene activo el bloqueo a los puertos iraníes y continúa con su ofensiva económica contra las arcas de Teherán. Por su parte, el régimen asegura que posee el control del estrecho de Ormuz y exige a los buques atravesar la vía marítima por zonas cercanas a sus costas.

(Con información de Europa Press)

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