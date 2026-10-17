Costa Rica refuerza su Policía Montada con 17 nuevos oficiales: el cuerpo especializado alcanza los 79 agentes

Costa Rica incorporó 17 nuevos oficiales a la Policía Montada, unidad especializada que utiliza caballos para apoyar las labores de seguridad y vigilancia. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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Costa Rica incorporó 17 nuevos oficiales a su Policía Montada, una unidad especializada que utiliza caballos para desarrollar labores de seguridad, vigilancia y mantenimiento del orden público. Con esta graduación, el país alcanza un total de 79 agentes distribuidos entre San José y Liberia, dos de las principales ciudades del territorio nacional.

La ceremonia contó con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien destacó la vocación de servicio de los nuevos funcionarios y reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de las capacidades operativas de los cuerpos policiales.

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Durante el acto oficial, los graduados recibieron un reconocimiento por completar su proceso de preparación y asumir las responsabilidades que implica trabajar junto a los equinos en diferentes tareas de seguridad ciudadana.

“Hoy Dios me regala una enorme bendición de formar parte de esta maravillosa unidad, la cual es la Policía Montada. Una unidad conformada por hombres y mujeres valientes que día a día sirven a nuestro país”, manifestó el oficial Dennis Vargas.

También destacó que los agentes, junto a sus “nobles compañeros de cuatro patas”, tienen la responsabilidad de contribuir a la protección de la seguridad y el orden público.

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Gobierno destaca la importancia de invertir en capacitación policial

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron que la preparación de los agentes representa una inversión estratégica para reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

“La Policía Montada tiene un trabajo ejemplar. Nos viene a fortalecer la capacidad operativa. Definitivamente es un recurso estratégico en el cual no estamos haciendo un gasto, estamos haciendo una inversión”, expresó Gerald Campos, ministro de seguridad.

Asimismo, subrayó la necesidad de contar con oficiales altamente capacitados, debido a las responsabilidades que asumen durante sus labores de protección a la ciudadanía.

La capacitación constante forma parte de las prioridades señaladas por el Gobierno para fortalecer los conocimientos y las habilidades de los funcionarios encargados de mantener el orden público.

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La Policía Montada cuenta ahora con 79 oficiales, distribuidos entre las ciudades de San José y Liberia, según datos oficiales. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Laura Fernández reconoce la labor de los policías costarricenses

La presidenta Laura Fernández Delgado dedicó parte de su intervención a reconocer el compromiso de los agentes policiales, a quienes describió como funcionarios dispuestos a asumir riesgos en defensa de la población.

“La inmensa mayoría de policías de nuestro país son personas de altísimo nivel moral y técnico, personas que están dispuestas a dar hasta su vida al servicio de esta patria bendita”, afirmó la mandataria.

Fernández también compartió su experiencia al observar el trabajo de la Policía Montada durante diferentes operativos de seguridad.

“Compañeros de la Policía Montada, me siento orgullosa de ustedes. Cada vez que los veo en algunos operativos donde he tenido la oportunidad de verles en el campo, se me hincha el pecho de orgullo”, expresó.

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La gobernante aprovechó el encuentro para enviar un mensaje de felicitación a los nuevos graduados y destacar la importancia de mantener una relación responsable con los animales que utilizan durante sus jornadas laborales.

“Le ruego a Dios que los bendiga, que los prospere, que los libre de todo mal y que también les dé la sabiduría para manejar al equino que tienen como su instrumento de trabajo. Los felicito por esta graduación y a seguir adelante”, añadió.

La presidenta Laura Fernández Delgado participó en la ceremonia de graduación y felicitó a los nuevos integrantes por su compromiso con la seguridad nacional. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Una unidad especializada que combina seguridad y trabajo con equinos

La Policía Montada constituye un recurso especializado dentro de las fuerzas de seguridad costarricenses. El uso de caballos permite desarrollar labores de patrullaje y presencia policial en espacios donde las características del terreno o la concentración de personas pueden representar desafíos para otras modalidades de vigilancia.

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El trabajo exige que los funcionarios desarrollen habilidades para controlar, conducir y coordinar sus movimientos con los animales, además de aplicar sus conocimientos policiales.