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Panamá libera moscas estériles del mediterráneo producidas en Guatemala para combatir plaga agrícola

En Chiriquí comenzó la liberación de insectos esterilizados que se aparean con ejemplares silvestres sin generar descendencia, una medida destinada a reducir las infestaciones.

El programa busca disminuir la reproducción de la mosca del Mediterráneo mediante la liberación de machos que no pueden generar descendencia viable. Captura de video
El programa busca disminuir la reproducción de la mosca del Mediterráneo mediante la liberación de machos que no pueden generar descendencia viable. Captura de video
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Panamá inició la primera liberación masiva de moscas estériles del Mediterráneo en la comunidad de Mameyes, Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí. La operación, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), busca reducir la reproducción de una plaga que afecta frutas y hortalizas y limita las oportunidades comerciales de los agricultores.

La intervención se realizó en una zona seleccionada después de varios años de monitoreo, durante los cuales las autoridades identificaron una elevada presencia de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata).

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El director nacional de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero, explicó que las plantaciones de café fueron determinantes para escoger el área donde comenzó el programa.

Según el funcionario, los cafetales permiten que el insecto complete su ciclo biológico, aunque no necesariamente provocan daños al grano. Cuando cambian las condiciones de disponibilidad de frutos, la plaga puede desplazarse hacia cultivos de cítricos, papaya, guayaba y mango, donde sus larvas deterioran la producción destinada al consumo y la comercialización.

Autoridades del Gobierno y personal técnico participaron en Chiriquí en la primera liberación masiva de moscas estériles para combatir una plaga que afecta la producción frutícola. Captura de video
Autoridades del Gobierno y personal técnico participaron en Chiriquí en la primera liberación masiva de moscas estériles para combatir una plaga que afecta la producción frutícola. Captura de video

La mosca del Mediterráneo es un insecto pequeño, diferente de la mosca doméstica, que deposita sus huevos debajo de la piel de los frutos. Al desarrollarse, las larvas se alimentan de la pulpa y provocan daños que pueden pasar inadvertidos inicialmente, pero terminan reduciendo la cantidad de productos aptos para vender.

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La mosca del Mediterráneo no es originaria de Panamá: procede de África subsahariana y se extendió a otras regiones del mundo. Su nombre responde a su presencia en países mediterráneos, aunque la especie surgió en el continente africano.

Para combatirla, Panamá comenzó a utilizar la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en liberar machos previamente esterilizados para que se apareen con hembras silvestres. Como estas uniones no producen descendencia viable, la población de la plaga puede disminuir progresivamente, siempre que las liberaciones se acompañen de vigilancia y otras medidas de control.

Las pupas utilizadas en esta primera operación fueron trasladadas desde Guatemala hasta las instalaciones de Potrerillos, donde el personal técnico panameño preparó los insectos para su liberación. Quintero explicó que el proceso comprende condiciones controladas de almacenamiento, alimentación y desarrollo, antes de distribuir las moscas en cajas y bolsas especiales.

El funcionario detalló que las pupas permanecen varios días bajo tratamiento y supervisión hasta que emergen los insectos adultos. Posteriormente, las moscas son trasladadas a puntos previamente identificados en el campo, con el propósito de disminuir la presión de la plaga sobre los cultivos y evaluar la respuesta de las poblaciones silvestres.

La mosca del Mediterráneo puede afectar cultivos de cítricos, papaya, guayaba y mango, debido a que sus larvas se desarrollan dentro de los frutos y deterioran la pulpa. Cortesía MIDA
La mosca del Mediterráneo puede afectar cultivos de cítricos, papaya, guayaba y mango, debido a que sus larvas se desarrollan dentro de los frutos y deterioran la pulpa. Cortesía MIDA

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, encabezó la primera liberación acompañado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Linares destacó que el proyecto es resultado de meses de preparación del personal de Sanidad Vegetal y de la cooperación técnica con organismos internacionales, además de especialistas de México y Guatemala.

Por su parte, Moltó señaló que el control de esta especie puede mejorar las posibilidades de exportación de las frutas panameñas. Explicó que mercados como Estados Unidos y varios países asiáticos mantienen exigencias fitosanitarias para evitar el ingreso de plagas, por lo que reducir su presencia resulta importante para los productores nacionales.

La participación guatemalteca incluyó el suministro de pupas y la capacitación de técnicos panameños. José Manuel Puncián, gerente de empaque y liberación de insectos estériles del programa Moscamed Guatemala, explicó que especialistas del MIDA recibieron formación en identificación de insectos y procedimientos de preparación, además de acompañamiento durante la operación inicial.

Puncián indicó que el proceso de preparación hasta la liberación tomó cinco días y consideró que la adopción de esta tecnología representa un avance para el control fitosanitario. El especialista sostuvo que su aplicación puede fortalecer las futuras exportaciones frutícolas, aunque los resultados dependerán del seguimiento y de la continuidad del programa.

Los insectos procedentes de Guatemala fueron preparados por técnicos del MIDA antes de ser distribuidos en las zonas agrícolas seleccionadas. Captura de video
Los insectos procedentes de Guatemala fueron preparados por técnicos del MIDA antes de ser distribuidos en las zonas agrícolas seleccionadas. Captura de video

La iniciativa cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Estas entidades han acompañado la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento técnico necesarios para aplicar la tecnología.

El programa también busca reducir las pérdidas económicas asociadas con las infestaciones, que afectan tanto la calidad de las cosechas como las condiciones para comercializarlas. La presencia de esta especie puede provocar restricciones de acceso a determinados mercados y obligar a los agricultores a incrementar sus controles fitosanitarios, con mayores costos de producción.

La liberación de insectos estériles no significa que la plaga haya sido erradicada en Chiriquí. El MIDA deberá mantener la vigilancia de las poblaciones silvestres y evaluar la efectividad de las intervenciones para determinar si la técnica permite reducir gradualmente la infestación en las áreas agrícolas donde comenzó su aplicación.

Con esta primera operación, Panamá incorpora una herramienta adicional al manejo de plagas agrícolas, con la expectativa de disminuir la dependencia de determinados tratamientos químicos y mejorar las condiciones sanitarias de los cultivos. Los resultados permitirán establecer si el procedimiento puede extenderse a otras zonas productoras y contribuir a nuevas oportunidades comerciales.

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