Doce finalistas competirán por el reconocimiento al Exportador en Guatemala del Año 2026 el 29 de octubre

Un grupo de representantes empresariales posa frente al panel oficial del Galardón Nacional a la Exportación en un salón corporativo. (Agexport Hoy)

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores, definió a las doce finalistas que competirán por el Exportador del Año 2026, un reconocimiento que distinguirá el 29 de octubre a la empresa guatemalteca con mejor desempeño internacional entre los sectores agrícola, manufacturero y de servicios.

La 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación se realizará a las 17:00 en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, en la Ciudad de Guatemala.

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Las exportaciones de bienes de Guatemala alcanzaron USD 11.405 millones al cierre de agosto de 2026, un alza de 6,2% frente al mismo período de 2025. El director general de AGEXPORT, Amador Carballido, precisó que el volumen vendido al exterior creció 3%, por debajo del incremento en valor.

La diferencia entre ambos indicadores indica que el avance se concentró en productos de mayor valor agregado y no en una expansión equivalente de la producción física. Los servicios crecieron 2,3%, afectados por la caída de las actividades de centros de atención y externalización de procesos empresariales, conocida como BPO.

Carballido sostuvo que el crecimiento general no elimina las dificultades de rubros que se contraen y pierden empleos. El directivo afirmó: “Es momento de reconocer a los exportadores que continúan mostrando adaptación y crecimiento frente a un entorno internacional desafiante y barreras internas de competitividad”.

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Un grupo de representantes empresariales posa frente al panel oficial del Galardón Nacional a la Exportación en un salón corporativo. (Agexport Hoy)

Un jurado con representantes públicos, empresariales y académicos

La selección incluyó una convocatoria abierta, una preselección, visitas de campo y la evaluación de un jurado con representantes del sector público, universidades, empresas, organismos internacionales, centros de pensamiento y medios de comunicación.

Los evaluadores analizaron seis dimensiones: estrategia empresarial, transformación digital, expansión internacional, desempeño exportador, sostenibilidad y encadenamientos productivos.

Leticia Salazar, integrante del Comité Organizador, señaló: “Llegar a la final del Galardón Nacional a la Exportación representa un camino de esfuerzo y evaluación”.

Darío Urdaneta, presidente del Comité Organizador, explicó que la edición se desarrolla bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”.

El certamen pone el foco en compañías que establecen relaciones comerciales de largo plazo y aportan valor a las cadenas internacionales de producción.

En Manufacturas, Vestuario y Textiles, Fogel de Centro América compite con una operación iniciada en 1981, más de 200 modelos de refrigeradores comerciales exportados a 35 mercados y más de 1.700 empleos. La firma ejecuta una coinversión japonesa de USD 50 millones en Jocotillo.

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Quality Group pasó de ser una planta gráfica a una empresa con presencia en nueve países. Por medio de su división Quality Pack, produce más de 120 millones de bandejas anuales fabricadas con bioresina compostable y opera con más de 3.000 paneles solares.

La categoría también incluye a Avícola Kikirikí, exportadora de genética avícola y tecnología de bioseguridad a Centroamérica, y a Muebles Continental. Esta última compañía cuenta con certificación ISO 9001, presencia en seis mercados, una producción superior a 577.000 piezas anuales y 325 colaboradores.

Un grupo de representantes empresariales posa frente al panel oficial del Galardón Nacional a la Exportación en un salón corporativo. (Agexport Hoy)

Café, banano, cacao y servicios tecnológicos para mercados internacionales

Plantaciones Nahualate representa al sector Agrícola, Acuicultura y Pesca con tres décadas de operaciones y exportaciones de banano, mango, limón, yuca y alimentos procesados hacia Europa, Norteamérica y el Caribe. La empresa protege más de 80 hectáreas de bosque y mantiene una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su finca.

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El Gigante produce en Chiquimula cafés con fermentaciones de precisión que se comercializan en Europa, Norteamérica y Medio Oriente. Su proceso permite ahorrar más de 800.000 litros de agua por cosecha.

Palo Blanco cuenta con más de un siglo de historia y distribuye banano, plátano y aguacate en 20 países de cuatro continentes. La compañía genera más de 4.000 empleos.

La cuarta finalista agrícola, Cacao Embassy, transforma el grano guatemalteco en chocolate fino mediante sistemas agroforestales y paga un mayor valor a sus productores primarios.

La categoría de Servicios, Contact Center y BPO reúne a Digifact Servicios, Sistemas Aplicativos, Duo Dental Group y Visualiza. Digifact opera desde 2013 una plataforma en la nube que procesa millones de documentos tributarios en seis países latinoamericanos y prevé expandirse a Perú y Ecuador.

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Sistemas Aplicativos, conocida como SISAP, tiene más de cuatro décadas de trayectoria y presta servicios de ciberseguridad en 12 países desde tres centros de operaciones de seguridad. La compañía también ofrece formación gratuita de talento especializado mediante su instituto IRSI.

Duo Dental Group recibe pacientes de Estados Unidos y Europa a través de servicios de turismo dental con diagnóstico digital, laboratorio propio y un programa social de atención odontológica. Visualiza, creada en Guatemala bajo un modelo de salud visual, opera cuatro hospitales y 21 centros de visión en cinco países de la región.

El reconocimiento nació en 1988 durante el II Congreso de Exportación de Productos No Tradicionales, cuando se entregó por primera vez el Premio Carlos José Castillo al Mejor Exportador. El galardón homenajeaba al entonces presidente de la Gremial de Exportadores, fallecido ese año.

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La distinción conservó ese nombre hasta 2010, cuando AGEXPORT la denominó Galardón Nacional a la Exportación. La empresa ganadora sucederá a Industria Licorera Quezalteca, elegida Exportador del Año en 2020, y a Grupo DetPon, distinguido en 2019.GuateGuateGuGuat