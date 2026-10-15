Seis condenas en El Salvador por violación, agresión y acoso sexual: tres acusados tienen órdenes de captura

Tribunales de El Salvador impusieron condenas de hasta 23 años de cárcel a seis hombres por delitos sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y otras víctimas en Cabañas, San Salvador, Morazán y La Libertad, fueron condenador seis hombres. Las penas impuestas por los tribunales van de 10 a 23 años y tres meses de prisión, con órdenes de captura contra algunos de los sentenciados que no asistieron a sus fallos.

Las resoluciones judiciales incluyeron condenas por violación, agresión sexual, agresión sexual continuada y acoso sexual. En tres casos, los tribunales también fijaron montos de responsabilidad civil a favor de las víctimas, mientras que otros procesados fueron declarados reos rebeldes o permanecen prófugos de la justicia.

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Los procesos abarcan agresiones denunciadas desde 2018 y hechos ocurridos en 2025. Las investigaciones fiscales reunieron pruebas documentales, periciales y testimoniales que fueron presentadas ante los tribunales competentes para obtener las respectivas sentencias condenatorias.

Un condenado por violación permanece prófugo tras una sentencia en Cabañas

Ever Alejandro Rodríguez del Cid fue declarado responsable de violar y embarazar a una adolescente de 13 años, por lo que recibió una pena de 23 años y tres meses de cárcel. El juicio se desarrolló en ausencia del acusado, quien permanece prófugo de la justicia.

De acuerdo con las pruebas de cargo presentadas por la fiscal del caso, Rodríguez del Cid visitó la vivienda de sus familiares en uno de los cantones del distrito de Victoria, Cabañas Este, en febrero de 2025. La víctima se encontraba en el inmueble durante esa visita.

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Ever Alejandro Rodríguez del Cid recibió una pena de 23 años de prisión en Cabañas y permanece prófugo de la justicia. (Foto: FGR)

Según la acusación, el condenado aprovechó una ocasión en que quedó a solas con la menor para abusarla sexualmente. La adolescente quedó embarazada y posteriormente dio a luz a un bebé que tiene un año.

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque emitió la sentencia condenatoria con base en las pruebas presentadas contra Rodríguez del Cid. La resolución fue dictada pese a la ausencia del acusado durante el proceso.

Un tribunal impuso 20 años de cárcel por violación en Ciudad Delgado

José Gilberto Zapata Cortez fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz, tras un proceso vinculado con hechos ocurridos en noviembre de 2024 en una colonia del distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.

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La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que el imputado había enviado una solicitud de amistad en Facebook a la víctima, con quien había sido vecino durante un tiempo. La cercanía previa entre ambos fue parte de los elementos expuestos en el caso.

La menor le escribió a Zapata Cortez a través de la red social y le pidió USD 10 en concepto de préstamo. El informe fiscal señaló que el acusado aceptó entregar el dinero y la citó en un lugar desolado.

José Gilberto Zapata Cortez fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación en Ciudad Delgado. (Foto: FGR)

Según la acusación, el imputado manipuló a la víctima para que lo acompañara hasta su vivienda, donde la abusó sexualmente. Tras la agresión, la menor contó lo sucedido a sus familiares, quienes presentaron la denuncia que permitió el arresto del acusado.

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador lo halló culpable luego de valorar las pruebas presentadas por la representación fiscal. Además de la pena de prisión, ordenó el pago de USD 500 de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Dos agresiones contra menores derivaron en una pena de 16 años en Soyapango

Marvin Alexander Martínez Medrano recibió una condena de 16 años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de dos víctimas. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso ocho años de cárcel por cada uno de los casos.

El procesado visitaba frecuentemente a una familia que residía en la colonia Las Margaritas, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este. De acuerdo con la investigación, aprovechaba las ocasiones en que quedaba a cargo de los dos menores para agredirlos sexualmente.

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Las víctimas relataron los hechos a una familiar, quien presentó la denuncia ante las autoridades. La Fiscalía General de la República judicializó el caso en marzo de 2024.

Marvin Alexander Martínez Medrano enfrentará 16 años de prisión por abusar de dos menores de edad en Soyapango. (Foto: FGR)

La investigación permitió recabar prueba de cargo y efectuar la captura de Martínez Medrano para que enfrentara el proceso judicial. Durante el juicio, también se contó con el testimonio de ambos menores.

El tribunal valoró los elementos presentados y dictó la pena total de prisión. Además, ordenó al condenado pagar USD 1,000 de responsabilidad civil a favor de cada víctima.

Un acusado que no asistió al fallo deberá ser capturado en Morazán

German Agustín Martínez Ambrosio fue condenado a 12 años y un mes de prisión por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Los hechos ocurrieron en 2024 en el distrito de Gualococti, Morazán.

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Según la acusación fiscal, la víctima tenía ocho años cuando ocurrió la agresión. El imputado aprovechó una noche en la que la niña estaba sola en una habitación para atacarla sexualmente.

Un tribunal de Morazán ordenó la captura de German Agustín Martínez Ambrosio tras no asistir a la lectura de su condena. (Foto: FGR)

El Tribunal validó la prueba presentada por la Fiscalía General de la República y dictó la sentencia condenatoria. La resolución estableció la responsabilidad penal de Martínez Ambrosio por el delito atribuido.

El acusado no se presentó el día en que se emitió el fallo, pese a que gozaba de libertad. Ante esa situación, el Tribunal ordenó girar las respectivas órdenes de captura para concretar su detención.

Un hombre de 71 años fue condenado por agresión sexual continuada en Ciudad Arce

José Salvador Domínguez, de 71 años, recibió una pena de 12 años de prisión por agresión sexual en menor o incapaz continuada. La condena está relacionada con agresiones contra una niña en el distrito de Ciudad Arce, La Libertad Centro.

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Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalaron que el acusado tenía un vínculo cercano con la familia de la víctima y convivía con la menor en la misma vivienda. Según el proceso, los hechos comenzaron en 2018, cuando la niña tenía seis años.

La acusación estableció que Domínguez cometía los tocamientos en momentos en que la menor permanecía bajo su cuidado. La víctima contó los sucesos a una familiar durante un período de vacaciones en 2025.

José Salvador Domínguez fue sentenciado a 12 años de cárcel por agresión sexual continuada en Ciudad Arce. (Foto: FGR)

Esa familiar informó a la madre de la niña, quien presentó la denuncia ante la Policía Nacional Civil. La institución policial comunicó el caso a la Fiscalía y, tras el proceso correspondiente, se ordenó la captura del imputado.

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó el fallo tras valorar los elementos documentales, periciales y testimoniales presentados por la representación fiscal. La sentencia determinó la participación de Domínguez en el delito atribuido.

Condenan en ausencia a un hombre por acoso sexual contra dos víctimas

Walter Alfonso Méndez Gutiérrez fue condenado en ausencia a 10 años de prisión por acoso sexual en perjuicio de dos víctimas, una de ellas menor de edad. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso cinco años de cárcel por cada víctima.

Según el reporte de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en San Salvador Centro. La investigación estableció que el acusado mantenía una relación cercana con los familiares de las víctimas.

Walter Alfonso Méndez Gutiérrez recibió una condena en ausencia de 10 años de prisión por acoso sexual en San Salvador. (Foto: FGR)

El informe fiscal señaló que Méndez Gutiérrez aprovechaba las visitas a la familia para cometer las agresiones. El acusado abrazaba por la espalda a las víctimas de forma sorpresiva y realizaba rozamientos de carácter sexual.

En algunas ocasiones, las sujetaba por la fuerza. Debido a la frecuencia de los hechos, las víctimas decidieron interponer la denuncia ante las autoridades.

El tribunal lo encontró culpable con base en las pruebas presentadas por la representación fiscal. Además de la pena de prisión, ordenó el pago de USD 800 de responsabilidad civil.

Méndez Gutiérrez se encuentra en condición de reo rebelde. Por ello, se emitió una orden de detención en su contra.