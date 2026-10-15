El déficit comercial de bienes de El Salvador superaría los USD 18,000 millones en 2026, según la CEPAL

La bandera de El Salvador ondea majestuosa sobre una terminal portuaria, con contenedores de carga en primer plano listos para exportación desde el Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El déficit comercial de bienes de El Salvador superaría los USD 18,000 millones en importaciones frente a cerca de USD 6,000 millones en exportaciones durante 2026, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El dato contrasta con el cálculo más optimista que manejan los propios exportadores del país.

La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, proyectó en septiembre que las ventas de bienes podrían superar los USD 7,000 millones al cierre del año, apoyada en que los despachos de mercancías crecieron 11% en volumen y 4% en valor hasta julio.

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Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

La diferencia con las cifras de la CEPAL anticipa un margen amplio de incertidumbre sobre el resultado final del comercio exterior salvadoreño.

El superávit que genera el sector de servicios compensa buena parte de ese agujero comercial, aunque sin cerrarlo. La brecha confirma una dependencia estructural de compras externas que el país aún no logra revertir.

El crecimiento exportador depende solo de los precios, no del volumen

El dato más revelador del informe de la CEPAL está en la composición del avance proyectado para las exportaciones. El aumento de 7% calculado para las ventas de bienes salvadoreñas se explicaría enteramente por precios más altos, mientras que el volumen exportado se mantendría prácticamente estancado, en 0%.

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En el primer semestre de 2026, las exportaciones de bienes avanzaron 4%, mientras que las importaciones subieron 9%, de acuerdo con el organismo. Las importaciones crecieron, por tanto, más del doble de rápido que las ventas externas.

Una balanza de platillos ilustra la balanza comercial de El Salvador, mostrando productos agrícolas y tecnológicos en contraste con bienes manufacturados y electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué crecen más las importaciones que las exportaciones en El Salvador? Porque el país aumenta el volumen de lo que compra al exterior mientras sus ventas externas se sostienen casi exclusivamente en mejores precios internacionales, sin ampliar las cantidades que logra colocar en otros mercados, según las proyecciones de la CEPAL.

Para todo el año, el organismo anticipa que las importaciones de bienes suban 9%, con un peso mayor de los volúmenes comprados (+8%) frente a los precios (+1%). El contraste con el lado exportador pone en evidencia una capacidad exportadora real todavía limitada.

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Los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) ilustran esa fragilidad mes a mes. En agosto, el déficit comercial se amplió a USD 1,150 millones frente a USD 875.4 millones un año antes, con importaciones que crecieron 17.5% interanual hasta USD 1,640 millones mientras las exportaciones cayeron 6%, hasta USD 492.6 millones, arrastradas por una baja de 8% en los despachos fuera del régimen de maquila.

Los términos de intercambio salvadoreños mejorarían 6% durante el año, en línea con el promedio regional. Esa mejora implica que los precios de sus exportaciones subirían más que los de sus importaciones, aunque el organismo advierte que no reemplaza la necesidad de aumentar el valor agregado y la escala de la oferta exportable.

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El rubro de servicios crece a doble dígito en ambas direcciones

Durante el primer semestre, las exportaciones de servicios salvadoreñas crecieron 13% y las importaciones del mismo rubro treparon 24%. Para el año completo, la CEPAL proyecta avances de 10% y 17%, respectivamente.

Contenedores en primer plano y la bandera de El Salvador ondeando resaltan la actividad exportadora del país, con un buque de carga y grúas portuarias en el fondo del Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En valores absolutos, el informe estima exportaciones de servicios por alrededor de USD 6,530 millones frente a importaciones cercanas a USD 4,622 millones. Esa diferencia deja un superávit relevante que compensa parte del déficit comercial de mercancías.

El crecimiento más acelerado de las importaciones de servicios se vincularía con una mayor demanda de transporte, viajes, tecnología y seguros adquiridos desde el exterior, de acuerdo con el análisis del organismo.

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El arancel efectivo queda por debajo del promedio regional pese a la investigación sobre trabajo forzoso

El Salvador quedó incluido en una investigación estadounidense sobre productos elaborados con trabajo forzoso. Como parte de su acuerdo de comercio recíproco, el país recibió un arancel de 10%, inferior al 12.5% aplicado a la mayoría de las naciones investigadas.

Pese a ese antecedente, el gráfico de la CEPAL muestra que el arancel promedio ponderado que enfrentaron efectivamente las exportaciones salvadoreñas en Estados Unidos, al 24 de julio, fue de 3.5%. La cifra quedó por debajo del promedio regional y muy lejos de los niveles que afrontaron Brasil o Haití.

La firma del acuerdo permitirá un aumento en las exportaciones salvadoreñas e impulsará el comercio. (Foto cortesía de Casa Presidencial).

El acuerdo de comercio recíproco entre El Salvador y Estados Unidos se firmó el 29 de enero de 2026, cuando el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y la ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem, rubricaron el texto que Nayib Bukele calificó como el primer pacto de este tipo en todo el hemisferio occidental.

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Sin embargo, el convenio seguía sin entrar en vigor varios meses después, a la espera de que ambos gobiernos completaran sus trámites internos.

En agosto, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Naomi Fellows, confirmó a La Prensa Gráfica que el acuerdo todavía no regía y que su implementación dependía de una decisión del representante comercial estadounidense. Antes, en mayo, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Caleb Orr, había dicho durante una visita oficial que Washington trabajaba para “implementar plenamente el acuerdo recíproco” y que se había “progresado mucho” en ese proceso.

El pacto se construyó sobre la base del CAFTA-DR, el tratado vigente desde 2006 que agrupa a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos. No lo reemplaza, sino que añade compromisos adicionales en materia de estándares regulatorios, propiedad intelectual, comercio digital y cooperación en seguridad de inversiones e infraestructura.

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El Salvador se sumó así al grupo de cuatro países latinoamericanos que suscribieron en 2026 un acuerdo de este tipo con Estados Unidos, junto con Argentina, Ecuador y Guatemala. El contraste entre el arancel nominal pactado y el efectivamente aplicado confirma que el impacto real depende de la estructura específica de cada canasta exportadora y de las preferencias vigentes para cada país.

La relación bilateral no se limita al plano comercial. El 13 de octubre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a Bukele mantener seguros los puertos del país y protegerlos de lo que calificó como “influencias extranjeras malignas”, según consignó el diario Diario Libre. El presidente salvadoreño no se pronunció públicamente sobre el pedido.

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El talento digital, el principal freno para escalar los servicios modernos

El informe de la CEPAL ubica a El Salvador entre los países centroamericanos con espacio para expandir servicios modernos como software, externalización de procesos empresariales y servicios financieros digitales, aunque todavía sin el desarrollo que exhiben Costa Rica, Uruguay o Chile en la región.

El informe de la CEPAL ubica a El Salvador entre los países centroamericanos con espacio para expandir servicios modernos como software, externalización de procesos empresariales y servicios financieros digitales.

La principal restricción identificada es la disponibilidad de talento con habilidades digitales, dominio de idiomas y certificaciones internacionales reconocidas.

A esto se suma la necesidad de mejorar la conectividad, la protección de datos y la facilidad para establecer empresas y contratar personal.

El organismo insiste en que atraer inversión de calidad no puede depender solo de incentivos fiscales. El desafío de fondo, según la CEPAL, es transformar el superávit de servicios en una plataforma exportable de mayor escala, sin descuidar la diversificación de mercados ni la integración estratégica con Estados Unidos.