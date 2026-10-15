El Salvador

Condenan a 50 años a hombre que “obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas” en El Salvador

Desde 2007, una mujer soportó agresiones físicas, psicológicas y sexuales mientras intentaba separarse de su agresor. La noche del 18 de diciembre, una amenaza la acorraló sin salida y dos días después murió en un hospital de San Vicente

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una condena de 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su esposa María. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas, amenazándola con que si no lo hacía la mataría a golpes con un bate”. Tras sufrir un largo historial de violencia doméstica, María, nombre ficticio para proteger su identidad, no pudo hacer más para defenderse. Tras dos días de agonía perdió la vida en un hospital de San Vicente.

El responsable fue identificado cómo José Antonio Osegueda Rodríguez, condenado a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un largo proceso judicial.

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador también le ordenó pagar $4,364 por responsabilidad civil a las víctimas secundarias, además de cumplir medidas de reparación para los padres e hijos de María.

La historia entre ambos había comenzado en 2007, cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Desde entonces, según la investigación, María enfrentó agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales. Las autoridades encargadas del caso afirmaron que el condenado también la apartó de las personas cercanas a ella, limitó su uso de redes sociales y restringió sus posibilidades de comunicarse con otros.

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Una mujer con cabello oscuro y rasgos latinos se cubre el rostro con las manos mientras un puño cerrado impacta una mesa de madera oscura.
El tribunal ordenó al condenado el pago de 4.364 dólares como responsabilidad civil a favor de las víctimas secundarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, María buscó salir de esa relación. Inició un proceso judicial para separarse de Osegueda Rodríguez, pero el control no terminó. La Fiscalía señaló que el hombre mantuvo las presiones durante ese trámite a través de manipulaciones emocionales y promesas de cambio.

El 18 de diciembre de 2025, María fue citada con su esposo en un inmueble del barrio San Juan de Dios, en el distrito de San Vicente, donde funcionaba un taller de refrigeración. La noche avanzó hasta que la mujer quedó frente a una amenaza que, de acuerdo con el expediente fiscal, no le dejó margen para decidir.

Las autoridades explicaron que Osegueda Rodríguez le entregó un líquido que contenía sustancias tóxicas y le ordenó ingerirlo. Si se negaba, le dijo que la mataría con un bate. María tomó la sustancia bajo coacción y su condición de salud se desplomó en cuestión de horas.

No recibió atención médica de inmediato. Una persona que figura como testigo en el proceso la encontró al día siguiente y la llevó al Hospital Nacional Santa Gertrudis. Allí ingresó al área de máxima urgencia, pero murió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025.

La Fiscalía abrió la investigación por feminicidio agravado y presentó testimonios, documentos y peritajes ante el tribunal. Las autoridades señalaron que esas pruebas permitieron reconstruir los años de violencia que había vivido María y establecer la responsabilidad del acusado en la muerte.

“El caso permitió acreditar los antecedentes de violencia y la participación del imputado”, afirmaron las autoridades durante el proceso. La sentencia impuso la pena máxima prevista para el delito y reconoció a los familiares de la víctima como afectados por el crimen.

Una mujer vestida con un suéter gris está sentada en el suelo apoyada contra una pared donde se proyecta su sombra.
La víctima enfrentó desde 2007 un patrón continuo de violencia física, psicológica, económica y aislamiento social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 17 mujeres fueron víctimas de feminicidio en El Salvador este año

El caso de María se conoce mientras organizaciones que monitorean la violencia contra las mujeres registraron al menos 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026.

De ese total, el 59% habría sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Los datos reflejan la persistencia de agresiones dentro de relaciones afectivas y familiares, donde el control, las amenazas y el aislamiento suelen aparecer antes de los ataques letales.

La condena contra Osegueda Rodríguez cierra el proceso judicial por la muerte de María, aunque sus padres e hijos continuarán bajo medidas de reparación ordenadas por el tribunal.

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