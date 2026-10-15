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Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza

El primer ministro israelí sostuvo ante dirigentes drusos que el intercambio con el mandatario de Damasco ayudó a detener la matanza en Suwayda, poco después de la ofensiva de julio de 2025

Dos fotografías de Benjamin Netanyahu con traje azul y Abu Mohammad al-Julani con barba y traje oscuro, divididas por una línea blanca.
Benjamin Netanyahu habló con Ahmed al-Sharaa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Benjamin Netanyahu habló con Ahmed al-Sharaa poco después de que Israel bombardeara el Ministerio de Defensa sirio y zonas cercanas al palacio presidencial en Damasco, en julio de 2025. El primer ministro israelí afirmó que la conversación buscó frenar la violencia contra la población drusa en el sur de Siria.

La llamada, el primer contacto directo entre ambos mandatarios, se produjo tras los ataques israelíes del 16 de julio de 2025 contra instalaciones militares y administrativas sirias. Israel sostuvo que la operación respondía al conflicto sectario en la provincia de Suwayda y a la necesidad de proteger a los drusos.

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La conversación entre Netanyahu y Al Sharaa

Netanyahu dio a conocer el diálogo durante una conferencia de su partido, Likud, dirigida a la comunidad drusa. El mandatario aseguró que tomó contacto con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, quien llegó al poder a fines de 2024 tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.

“Tomé el teléfono y llamé a Sharaa”, dijo Netanyahu. El jefe de Gobierno israelí describió el intercambio como “una conversación muy corta y muy directa” y afirmó que después de ella se detuvo la matanza de drusos en Siria.

El primer ministro israelí afirmó que la llamada con Al Sharaa permitió detener la matanza contra la comunidad drusa. (REUTERS/ARCHIVO)
El primer ministro israelí afirmó que la llamada con Al Sharaa permitió detener la matanza contra la comunidad drusa. (REUTERS/ARCHIVO)

Ante los asistentes, Netanyahu declaró: “Haré todo lo que pueda para proteger a nuestros hermanos y a sus hermanos”. Israel había señalado que los bombardeos estaban destinados a proteger a la comunidad drusa del sur sirio, en medio de los enfrentamientos en Suwayda.

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El 16 de julio de 2025, la Fuerza Aérea israelí atacó la sede del Ministerio de Defensa de Siria, en la Plaza de los Omeyas, y las inmediaciones del palacio presidencial en Damasco. El informe indica que los ataques dejaron al menos tres muertos y más de 30 heridos, además de daños en dependencias del cuartel general de las Fuerzas Armadas sirias.

Negociaciones por la frontera y la zona de seguridad

Israel y el Gobierno transitorio sirio mantienen conversaciones sobre un posible acuerdo de seguridad. Damasco reclama el retiro de las tropas israelíes de una zona de separación fronteriza que las Fuerzas de Defensa de Israel controlan desde la caída de Assad.

El Gobierno transitorio sirio denunció los bombardeos israelíes como una violación directa de la soberanía nacional.
El Gobierno transitorio sirio denunció los bombardeos israelíes como una violación directa de la soberanía nacional.

Los enfrentamientos en Suwayda involucraron a facciones armadas drusas y a fuerzas vinculadas a las autoridades de transición. Según el informe, Israel había advertido a Damasco que detuviera el avance de fuerzas sobre territorios del sur de Siria.

El Gobierno transitorio sirio denunció los bombardeos como una violación de la soberanía nacional y cuestionó su impacto sobre los esfuerzos de pacificación interna tras la guerra civil.

Siria reclama la retirada de Israel de la franja fronteriza ocupada por las fuerzas de ese país desde la salida de Assad del poder.

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