El Salvador mide sus capacidades de enfrentar un terremoto a nivel nacional

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Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras El motorista Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, trasladaba productos hacia Honduras cuando agentes lo interceptaron en Pasaquina y lo remitirán por conducción peligrosa, según informó la institución policial

80% de los graduados de Gastro-Lab son mujeres que busca revolucionar la cocina salvadoreña Un programa de cuatro meses transforma a jóvenes sin experiencia en profesionales de la gastronomía salvadoreña. Incluye pasantías, feria laboral y una transferencia mensual de $120 para facilitar el acceso.