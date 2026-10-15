El Salvador

El Salvador mide sus capacidades de enfrentar un terremoto a nivel nacional

Un simulacro de un terremoto 8.0 fue realizado por autoridades de Protección Civil y rescate de El Salvador, donde participaron alrededor de 7 mil instituciones del país.

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
La Dirección Nacional de Protección Civil realizó un simulacro a nivel nacional de un terremoto de 8.0 grados en la escala de Richter. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
La realización de este simulacro es para prever cómo actuar ante un terremoto. La recomendación más común es ponerse las manos sobre la cabeza a la salida de un lugar de trabajo o edificio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, la convocatoria sumó la participación de más de 7,114 instituciones a nivel nacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Durante el simulacro encontraron una persona herida, y cuerpos de socorro actuaron como primera respuesta ante el hecho. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Este tipo de ejercicios permiten poner en práctica los protocolos de respuesta, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacidad de actuación de las instituciones y de la población ante una emergencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
El simulacro se realiza también en momentos donde distintos puntos de América sufren fuertes terremotos. El último en Panamá de 7.5 el pasado viernes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
La mayoría de los sismos que se producen en El Salvador habitualmente tienen su origen en aguas del océano Pacífico y a mucha mayor profundidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
El director de Protección Civil, Luis Amaya, resaltó la importancia de que las personas trasladen estos conocimientos hasta sus hogares para tomar medidas de prevención en la familia y así evitar tragedias.. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Las autoridades llaman a la preparación de la población puesto que se desconoce en qué momento pueda impactar un suceso así al país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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