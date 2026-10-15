Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Nvidia y Apple aportaron 25 millones de dólares cada una para la construcción del nuevo salón de baile de Donald Trump en la Casa Blanca.

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Nvidia y Apple aportaron 25 millones de dólares cada una para financiar el nuevo salón de baile que Donald Trump construye en la Casa Blanca, según documentos citados por The Washington Post. Microsoft donó USD 10 millones y Meta y Amazon, USD 5 millones cada una.

El presidente anunció en 2025 que el salón de baile costaría USD 200 millones y que el proyecto se financiaría con fondos propios y donaciones privadas, sin usar dinero de los contribuyentes. Para abril de 2026, la revista Fortune dijo que el costo proyectado ya había llegado a USD 400 millones.

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La obra avanza sobre el terreno donde funcionaba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida para dar lugar a la nueva construcción. Associated Press había reportado que, pese a la promesa de financiamiento privado, se usaron fondos públicos para trabajos subterráneos de seguridad vinculados al proyecto.

El costo proyectado del proyecto en la Casa Blanca se duplicó y alcanzó los 400 millones de dólares para abril de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Qué preguntas surgieron alrededor del tema

La senadora demócrata Elizabeth Warren y el representante Dave Min, junto a otros diez legisladores, enviaron cartas a siete corporaciones donantes para preguntarles si existía algún arreglo de favores a cambio de sus aportes. Las empresas consultadas fueron Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Comcast y Union Pacific Railroad.

Todas esas compañías tienen causas antimonopolio o revisiones regulatorias abiertas ante el Gobierno de Trump, según remarcó la oficina de Warren en un comunicado publicado en enero. Eso alimentó la sospecha de un posible intercambio de beneficios.

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La construcción requirió la demolición del Ala Este y la utilización de fondos públicos en trabajos subterráneos de seguridad. (REUTERS/Evan Vucci)

Microsoft reconoció que fue contactada por un recaudador de fondos del proyecto para proponerle una donación. La empresa agregó que entendía que su aporte, junto con el de otros donantes, se destinaría a la construcción del salón.

Amazon, la empresa creada por Jeff Bezos, detalló que se comunicó con el grupo recaudador desde agosto de 2025 para coordinar el monto y el pago, y que asistió a una cena en la Casa Blanca organizada para los donantes.

Meta no negó de forma explicita la posibilidad de un acuerdo de favores al responder a los legisladores estadounidenses. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Meta y Nvidia, en cambio, no negaron de manera explícita la posibilidad de un acuerdo de favores al responder las preguntas de los legisladores, según el comunicado de Warren. Comcast fue la única empresa que negó por completo cualquier vínculo entre su donación y las políticas de la administración.

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Cuáles nombres donaron a este proyecto de Trump

El listado completo de donantes incluye a Altria, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Coinbase, Comcast, Hard Rock International, HP, Lockheed Martin, Micron Technology, NextEra Energy, Palantir Technologies, Ripple, T-Mobile y Union Pacific Railroad, entre otros.

Palantir, la empresa de análisis de datos que mantiene contratos con el Gobierno estadounidense, comprometió USD 10 millones, la misma cifra que Microsoft, de acuerdo con los documentos citados por The Washington Post.

La empresa de análisis Palantir Technologies comprometió 10 millones de dólares para financiar la obra en la residencia presidencial. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El propio Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, había confirmado en octubre de 2025 que su empresa apoyaba el proyecto. “Estoy encantado de ser parte de esto”, dijo entonces a periodistas en Washington, aunque Nvidia no figuraba todavía en la lista pública de donantes difundida por la Casa Blanca en ese momento.

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Alphabet, la empresa matriz de Google, ya había confirmado un aporte de USD 22 millones, según había informado CNBC en octubre de 2025. Con esa cifra, el total combinado de las seis tecnológicas llega a USD 92 millones.

El monto de Google tiene un origen particular. La cadena explicó que esos USD 22 millones provienen de un acuerdo que la empresa firmó con Trump para resolver una demanda vinculada a la suspensión de su cuenta en YouTube tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Las respuestas completas de las empresas a las preguntas del Congreso sobre un eventual intercambio de favores con la administración siguen sin conocerse en su totalidad.

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