Un hackeo incendió heladeras y arruinó comida en 700 supermercados en Europa

Un ciberataque afectó los sistemas de refrigeración de cerca de 700 supermercados en varios países de Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ciberataque hizo que los sistemas de refrigeración de alrededor de 700 supermercados en Europa se recalentaran, arruinando toneladas de alimentos y provocando incendios en varios locales de Francia, España, Portugal, Polonia, Alemania y Bélgica.

Los controladores afectados, fabricados por la empresa danesa Danfoss y por Copeland y su marca Dixell en Estados Unidos, tenían un método de acceso remoto que no exigía usuario ni contraseña tradicionales. Bastaba con enviar una solicitud especial al dispositivo para obtener control total.

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Según el análisis técnico publicado por la firma de seguridad Pen Test Partners el 14 de octubre, el código de acceso se generaba de forma automática a partir de la fecha del día, sin ningún dato secreto propio de cada equipo. Eso significa que el mismo código abría todos los dispositivos expuestos en una jornada determinada.

Cómo los ciberdelincuentes subieron la temperatura de los refrigeradores

Los investigadores Synacktiv, en 2023, y Claroty, este año, ya habían descubierto cómo reconstruir ese algoritmo de generación de códigos, identificado bajo el registro CVE-2025-41450. Ninguno de los dos equipos publicó el método completo, pero reconstruirlo a partir del firmware del dispositivo no exige una habilidad excepcional.

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El sector comercial en Francia estimó las pérdidas económicas en decenas de millones de euros durante una sola jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro, los atacantes no se limitaron a subir la temperatura: forzaron que los calefactores de descongelamiento de las heladeras y freezers quedaran encendidos sin interrupción, hasta que las cámaras alcanzaron los 50 grados centígrados (122 grados Fahrenheit), según detalló Pen Test Partners.

Esa exposición prolongada de los calefactores, diseñados para funcionar en ciclos breves, fue lo que terminó generando los incendios reportados en algunos locales, de acuerdo con el mismo análisis.

En cuánto vieron valoradas las perdidas

El director ejecutivo de Intermarché, Thierry Cotillard, dijo a la cadena francesa BFM TV que el ataque representaría pérdidas de decenas de millones de euros solo en Francia durante un único día, según citó Reuters.

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Carrefour informó que el problema afectó a 80 de sus 6.000 locales en el país, mientras que Monoprix reportó que un 5% de sus más de 400 tiendas quedó comprometido, de acuerdo con datos recogidos por la BBC.

Las agencias CERT-FR y CISA habían emitido alertas sobre los fallos de seguridad en los controladores expuestos a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comisionado europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, advirtió que “la utilización de los alimentos como arma se volvió una realidad”, según declaraciones recogidas por CNBC.

Por qué este era un fallo conocido desde hacía meses

La agencia francesa de ciberseguridad, CERT-FR, había emitido una alerta el 12 de octubre sobre este tipo de controladores expuestos a internet, según consignó Pen Test Partners. La autoridad estadounidense de infraestructura crítica, CISA, ya había publicado un aviso sobre las mismas vulnerabilidades en agosto de 2025.

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Copeland confirmó en un comunicado a Ars Technica que la falla fue identificada en “una generación de controladores descontinuada y al final de su vida útil” y aseguró que trabaja con sus clientes para evitar incidentes similares. Danfoss no respondió de inmediato a las consultas del medio, aunque previamente había señalado que los equipos comprometidos habían dejado de recibir actualizaciones de seguridad.

El fabricante Copeland aclaró que la vulnerabilidad afectó a una generación de controladores que fue descontinuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas de Pen Test Partners remarcaron que el ataque no requirió inteligencia artificial ni acceso privilegiado de ningún empleado. Alcanzó con que los equipos quedaran conectados a internet sin una red privada virtual ni una lista de direcciones autorizadas para acceder a ellos.

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El motor detrás del ataque suele ser la comodidad: según el análisis técnico, las empresas de mantenimiento prefieren instalar un módem celular en el controlador para entrar de forma remota, en lugar de pedirle a cada cadena de supermercados una conexión administrada y documentada.

La fiscalía de París abrió una investigación específica por ciberdelito y, hasta el momento, ningún grupo se atribuyó públicamente la autoría del ataque.