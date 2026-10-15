GTA 6 estrena un nuevo tráiler: cuáles son los nuevos detalles revelados antes de su lanzamiento

El avance del videojuego presenta a Jason y Lucía en medio de una conspiración criminal a lo largo del estado de Leonida.

Guardar

Rockstar Games estrenó el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado del año, a poco más de un mes de su llegada a las tiendas. El estudio confirmó que el título debutará el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El vídeo, de 90 segundos de duración, combina secuencias inéditas con fragmentos de gameplay. Pese a su corta extensión, muestra escenas de acción protagonizadas por Jason y Lucía, los dos personajes centrales de esta entrega.

PUBLICIDAD

Qué muestra el nuevo tráiler de GTA 6

El adelanto incluye persecuciones, tiroteos y golpes que salen mal, el tipo de secuencias que caracterizan a la saga. También aparecen nuevas vistas de Vice City, con calles llenas de movimiento y situaciones que refuerzan la sensación de una ciudad en permanente actividad.

Rockstar Games acompañó el estreno con una descripción oficial del conflicto de los protagonistas: “Jason y Lucía siempre han sabido que todo está en su contra. Pero, cuando un golpe que parecía sencillo sale mal, terminan en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida”.

PUBLICIDAD

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI debutará el 19 de noviembre en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar)

El nuevo tráiler muestra a Jason y Lucía enfrentando una conspiración criminal en el estado ficticio de Leonida, con persecuciones y escenas de Vice City.

La música y la producción audiovisual

El tráiler incorpora el tema Flower in a Hurricane, de la banda electrónica Justice en colaboración con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard. Justice es, además, autor de la banda sonora original del juego.

La canción forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, disponible en formato CD y vinilo. El detalle musical se suma a una tradición de la saga, en la que la selección sonora acompaña el tono de cada adelanto.

PUBLICIDAD

En cuanto a la producción, el vídeo fue capturado íntegramente en PlayStation 5, según precisó Rockstar, lo que descartaría que las imágenes correspondan a una versión mejorada tipo PS5 Pro. El dato repite el criterio usado en adelantos anteriores, como el gameplay extendido mostrado en Netflix bajo el título Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida.

La banda sonora del juego incluye el tema Flower in a Hurricane de la agrupación Justice junto a Tame Impala, SZA y King Gizzard.

Las plataformas confirmadas y la incógnita sobre PC

Por el momento, PlayStation 5 y Xbox Series X|S son las únicas versiones confirmadas de manera oficial para el 19 de noviembre. Rockstar no se pronunció sobre posibles lanzamientos en PC o en Nintendo Switch 2, lo que mantiene abierta la especulación entre los jugadores.

PUBLICIDAD

El patrón histórico del estudio ofrece un punto de referencia. Tanto Grand Theft Auto V como Red Dead Redemption 2 llegaron primero a consolas y, meses después, recibieron sus respectivas versiones para computadora. Esa secuencia no garantiza que Grand Theft Auto VI repita el mismo calendario, pero es el único antecedente disponible ante la falta de anuncios.

Sobre Nintendo Switch 2, la situación es similar: no existe confirmación oficial, por lo que cualquier posibilidad de ver el juego en la consola híbrida continúa en el terreno de los rumores.

Qué esperar del juego: clasificación y mapa de Leonida

La clasificación por edades de Grand Theft Auto VI lo ubica en PEGI 18, lo que confirma que estará dirigido exclusivamente al público adulto. El sistema de calificación anticipa violencia extrema, contenido sexual, lenguaje soez y consumo de drogas y alcohol, elementos que acompañan la trayectoria habitual de la franquicia.

PUBLICIDAD

La clasificación PEGI 18 establece que el contenido del título está destinado al público adulto. (Rockstar Games)

Estas descripciones de contenido no funcionan como adelanto de la trama ni de las mecánicas concretas del juego. La mención de sustancias estupefacientes, por ejemplo, no implica necesariamente que los protagonistas puedan consumirlas de forma libre durante la partida.

El escenario principal será Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que trae de regreso a Vice City, con una ambientación modernizada y mayor densidad urbana. Rockstar ya mostró en adelantos previos regiones como los Cayos de Leonida, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Mount Kalaga, aunque todavía no reveló las dimensiones exactas del mapa.