El colchón que amortiguaba el desempleo en Centroamérica se desinfla: deportaciones masivas, dos millones con órdenes pendientes y una caída de USD 4,000 millones en remesas

Un bolso desgastado y varios billetes de dólar estadounidense reposan sobre una mesa de madera dentro de una vivienda en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Centroamérica podría estar perdiendo, por primera vez en una década, el principal colchón que amortiguaba el desempleo y la informalidad de su mercado laboral.

Un informe del Inter-American Dialogue, centro de análisis de políticas con sede en Washington, advierte que las remesas hacia Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua —el bloque conocido como CA-4— crecerán apenas 7-8% en 2026, muy por debajo del 19-20% registrado el año anterior.

PUBLICIDAD

El estudio, titulado Current Challenges to Remittances and Migration: Options for Central America, 2026 y firmado por el investigador Manuel Orozco, calcula que el bloque recibirá cerca de USD 57,787 millones este año, frente a USD 53,822 millones en 2025. Para 2027 la expansión bajaría a un rango de 3% a 4%.

La desaceleración no es uniforme. Guatemala, el mayor receptor con USD 27,062 millones proyectados, crecería 5.5%. Honduras y Nicaragua mantendrían ritmos más altos, de 11% cada uno, mientras El Salvador se ubicaría en 7%.

El freno migratorio ya es visible en las cifras oficiales

La reducción no es una proyección abstracta: ya se refleja en los bancos centrales de la región. Según la Encuesta Semestral del Banco Central de Honduras, los envíos a ese país crecieron 11.2% entre enero y julio, frente a 25.3% en el mismo período de 2025.

PUBLICIDAD

El freno coincide con un aumento simultáneo de los retornos. El Banco Central de Honduras contabilizó 38,052 hondureños deportados o retornados de forma voluntaria hasta julio, 48.5% más que un año antes.

Un patrón similar se registra en Nicaragua. Las deportaciones de nicaragüenses se duplicaron entre enero y julio, al pasar de 3,323 a más de 6,300 personas, según el informe de Orozco.

El documento añade que Nicaragua desplazará a Honduras como el país más dependiente de remesas de América Latina, con 34.4% de su producto interno bruto.

Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inter-American Dialogue atribuye la desaceleración a cuatro factores simultáneos: menos migrantes nuevos hacia Estados Unidos, más deportaciones, un número estable de remitentes que ya no crece y el agotamiento del aumento en el monto promedio enviado, que suele estabilizarse tras ciclos de 18 meses.

PUBLICIDAD

El propio Orozco explicó a The Economist que parte del alza reciente en los montos se explica por el miedo a la deportación: los migrantes envían más dinero por precaución, aunque el número de transacciones ya empieza a caer.

Más de 150,000 deportaciones y un tercio de los remitentes en riesgo

El informe estima que Estados Unidos deportará a más de 150,000 centroamericanos durante 2026: 73,000 guatemaltecos, 51,150 hondureños, 17,000 salvadoreños y 11,750 nicaragüenses.

A esa cifra se suma un dato que el documento considera crítico: cerca de dos millones de centroamericanos tendrían ya una orden de deportación pendiente, el equivalente a un tercio de quienes envían dinero a sus familias.

La organización Human Rights First documentó que entre enero de 2025 y agosto de 2026 Estados Unidos deportó a más de 23,000 personas a 26 países sin vínculo legal ni familiar con ellas, entre ellos ocho naciones africanas. Más de 2,700 de esos deportados fueron enviados a países de América Latina y el Caribe.

PUBLICIDAD

El Caribbean Council documentó un caso que ilustra la incertidumbre regulatoria: la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador venció el 9 de septiembre sin que el Departamento de Seguridad Nacional publicara una decisión, lo que activó una prórroga automática de seis meses que deja en vilo a al menos 177.000 salvadoreños.

Un grupo de personas camina por una calle de América Central junto a un local de envíos de dinero con sus persianas cerradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retorno reaviva la intención de emigrar

El Inter-American Dialogue encuestó a 1,100 receptores de remesas en febrero y marzo de 2026 para medir el efecto de estas tendencias sobre las familias.

El hallazgo más llamativo es contraintuitivo: entre 20% y 27% de los hogares consultados reportó tener un familiar que había regresado del exterior, y esa presencia se asocia con una mayor intención de volver a migrar, no con menor.

PUBLICIDAD

Entre 7% y 16% de los hogares encuestados, según el país, dijo que algún miembro planeaba emigrar durante los siguientes doce meses.

Las razones dominantes siguen siendo económicas: mejores ingresos, empleo y dificultades locales, por encima de la inseguridad o los motivos educativos.

Foto de archivo. Migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos se observan en el refugio Embajadores de Jesús, situado en Tijuana, México. 13 de abril de 2021. REUTERS/Jorge Duenes

El documento también detectó una caída de al menos 500,000 transacciones persona a persona desde 2025, equivalentes a entre 8% y 10% de los hogares que reciben remesas en la región. Esa reducción podría restar, según sus propias estimaciones, al menos 0.5 puntos porcentuales al crecimiento económico del CA-4 y hasta USD 4,000 millones frente a la trayectoria de ingresos esperada para 2027.

PUBLICIDAD

La fuerza laboral del bloque, de más de 18 millones de personas, absorbe cada año a 410,000 nuevos trabajadores, pero el mercado formal solo genera 38,000 puestos.

El resto termina en la informalidad, que ya afecta a 12.7 millones de personas y que el propio informe señala como uno de los principales motores detrás de la decisión de emigrar.