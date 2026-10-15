Israel hizo pública una carta del hijo del terrorista Yahya Sinwar en la que expresa su deseo: “Quiero disparar contra judíos”

Las FDI revelaron una carta del hijo de Yahya Sinwar en la que expresa su deseo de disparar contra judíos

Guardar

Una hoja escrita a mano, un saludo dirigido a su padre y dibujos de armas sobre papel de colores. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron una carta atribuida a Ibrahim, el hijo de Yahya Sinwar, en la que el niño expresa cuánto extraña al entonces líder del grupo terrorista Hamas y describe cómo ocupa su tiempo libre fabricando armas de papel y cartón.

“Quiero abrazarte y verte victorioso”, escribió Ibrahim, que tenía apenas 10 años cuando redactó el mensaje, al comienzo de la guerra en la Franja de Gaza. En otro pasaje, manifestó su deseo de “sostener un Kalashnikov y disparar a judíos”.

PUBLICIDAD

El documento fue recuperado por soldados israelíes en Gaza durante 2024 y difundido por las FDI al cumplirse dos años de la muerte de Sinwar, considerado uno de los principales responsables del ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

En el mensaje, el niño combina las expresiones de afecto con referencias a las armas y al conflicto. “Constantemente estoy fabricando pistolas, tanques y Kalashnikovs de papel y cartón”, escribió. También pidió que la guerra terminara y expresó su deseo de volver a ver a su padre.

La traducción de la carta: “Yo, Ibrahim. En el nombre de Alá, el Más Clemente, el Más Misericordioso. Padre amado, ¡te extraño muchísimo! Quiero abrazarte y verte victorioso, y quiero proclamar ‘Alá es el más grande’, sostener un Kalashnikov y disparar a judíos. ¿Cuándo volverás y dormirás con tus brazos rodeándome? Constantemente estoy fabricando pistolas, tanques y Kalashnikovs de papel y cartón. Señor mío, deseo que la guerra termine y poder verte bien. Que Alá te proteja, padre. Quiero que reces por mí. La paz sea contigo, y la misericordia de Alá y Sus bendiciones.”

“Señor mío, deseo que la guerra termine y poder verte bien. Que Alá te proteja, padre. Quiero que reces por mí”, agregó al final de la carta, que cierra con el saludo tradicional musulmán: “La paz sea contigo, y la misericordia de Alá y Sus bendiciones”.

PUBLICIDAD

Los dibujos que acompañan la carta

Las imágenes difundidas junto al mensaje muestran distintas representaciones de armamento. Una de ellas presenta un fusil dibujado sobre una hoja infantil de colores en la que aparece la figura de Spider-Man. En otra ilustración, varios misiles ascienden detrás de un muro, mientras un tanque ocupa el primer plano. Sobre el vehículo se distinguen caracteres que no pueden identificarse con certeza a partir de la imagen.

El conjunto incluye también dibujos de tanques próximos a la valla fronteriza entre Gaza e Israel y proyectiles dirigidos hacia territorio israelí.

Las ilustraciones adjuntas al mensaje incluyen representaciones de misiles, tanques próximos a la valla fronteriza y armas de cartón.

Las FDI presentaron el material como una muestra de la influencia de la ideología de Sinwar sobre su entorno familiar y de la transmisión de valores asociados con el odio y la violencia entre las generaciones más jóvenes de Gaza. Sin embargo, el contenido de la carta, por sí solo, no permite establecer cómo se desarrolló esa influencia ni en qué circunstancias concretas fue escrita.

PUBLICIDAD

Cómo murió Yahya Sinwar

Sinwar murió el 16 de octubre de 2024 durante un enfrentamiento con tropas israelíes en Tal al Sultan, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. La operación no estaba dirigida específicamente contra él: los soldados se enfrentaron con un grupo de milicianos sin saber inicialmente que entre ellos se encontraba el máximo dirigente de Hamas.

Israel considera a Yahya Sinwar uno de los principales responsables del ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. (AP/ARCHIVO)

Según la reconstrucción del Ejército israelí, Sinwar se refugió en un edificio dañado. Las tropas dispararon contra la estructura y después enviaron un dron para inspeccionar el lugar. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron a un hombre herido que lanzó un objeto hacia el aparato.

PUBLICIDAD

Tras nuevos disparos contra el edificio, los soldados encontraron el cuerpo al día siguiente. Las pruebas forenses, incluidos análisis de ADN, huellas dactilares y registros dentales, permitieron confirmar su identidad. Israel anunció oficialmente su muerte el 17 de octubre de 2024.

La carta de Ibrahim se suma a los materiales recuperados por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en Gaza. Su contenido ofrece una mirada puntual a cómo un niño describía la ausencia de su padre en medio de la guerra y representaba el conflicto a través de palabras y dibujos.