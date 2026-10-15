El Banco Central de Reserva inicia la cartografía del VIII Censo Económico en El Salvador

El comunicado del BCR señala que el trabajo de campo contará con 1,400 censistas y una flota de 300 vehículos. Foto retomada de redes sociales del BCR.

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El Banco Central de Reserva puso en marcha la cartografía económica del VIII Censo Económico, una fase que permitirá ubicar y clasificar los establecimientos productivos y comerciales que operan en El Salvador, tanto dentro del sector formal como en actividades informales.

El operativo comenzó el 14 de octubre y contempla visitas a negocios independientes, centros comerciales y otros puntos donde se desarrollan actividades mercantiles. Según el BCR, el registro territorial será la base para organizar el próximo levantamiento censal y las encuestas económicas.

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La cartografía económica busca actualizar el mapa de unidades productivas del país antes de recopilar información más detallada sobre su actividad. El proceso incluye establecimientos con mayores ingresos y comercios instalados en la vía pública, por lo que las visitas abarcarán zonas urbanas y rurales en todo el territorio salvadoreño.

El comunicado del BCR señala que el trabajo de campo contará con 1,400 censistas y una flota de 300 vehículos.

El operativo comenzó el 14 de octubre y contempla visitas a negocios independientes, centros comerciales y otros puntos donde se desarrollan actividades mercantiles. Foto retomada de redes sociales del BCR.

Jornadas con horario ampliado, incluidos los fines de semana

El personal encargado del levantamiento utilizará una aplicación móvil para registrar los datos en tiempo real. Las jornadas se desarrollarán en distintos horarios, incluidos los fines de semana, debido a la diversidad de actividades económicas que deberán identificarse.

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El BCR explicó que ese método permitirá reconocer negocios y otras unidades económicas que no siempre mantienen horarios convencionales. La información obtenida servirá para delimitar las áreas de trabajo del VIII Censo Económico.

La institución indicó que el registro no se limitará a locales establecidos. El recorrido incluirá también las actividades que se realizan en espacios públicos, un componente que busca reflejar la presencia del empleo y el comercio informal en la estructura productiva nacional.

“El recorrido permitirá contar con un marco territorial actualizado para planificar y organizar el censo y encuestas económicas, considerando tanto las actividades del sector formal como las del informal”, afirmó el BCR.

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La institución indicó que el registro no se limitará a locales establecidos. El recorrido incluirá también las actividades que se realizan en espacios públicos, un componente que busca reflejar la presencia del empleo y el comercio informal en la estructura productiva nacional. Foto retomada de redes sociales del BCR.

Integración en una ronda estadística iniciada en 2023

La cartografía se integra a una serie de operaciones estadísticas que el banco estatal ha desarrollado durante los últimos años. El proceso comenzó en 2023 con las tareas preparatorias del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024.

La ronda continuó en 2025 con el V Censo Agropecuario y el I Censo de Pesca. Para 2026, el programa también incorpora la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, conocida como ENIGH.

El nuevo levantamiento busca complementar esos estudios con una fotografía territorial de las actividades económicas. La actualización permitirá definir dónde se concentran los establecimientos y qué tipo de negocios deberán formar parte de la cobertura censal.

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El BCR sostuvo que los datos individuales quedarán protegidos por el secreto estadístico, conforme a la Ley Especial de Estadística y Censos. La entidad aclaró que los resultados se utilizarán de manera agregada, sin divulgar información particular de los establecimientos visitados.

La cartografía se integra a una serie de operaciones estadísticas que el banco estatal ha desarrollado durante los últimos años. Foto retomada de redes sociales del BCR.

Financiamiento con un crédito del BID

La etapa de cartografía cuenta con recursos de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de financiamiento con sede en Washington, de acuerdo con el BCR. El financiamiento cubre el despliegue de los censistas, el uso de vehículos y las herramientas tecnológicas previstas para el trabajo de campo.

El operativo constituye una etapa previa a la medición económica propiamente dicha. Su resultado definirá el marco territorial desde el cual las autoridades podrán planificar futuras encuestas y el VIII Censo Económico.

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La institución pidió a los propietarios y responsables de los establecimientos colaborar con el personal identificado durante las visitas. El banco estatal remarcó que la información recogida tendrá fines exclusivamente estadísticos.