Mundo

En plena ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz

El buque había apagado sus sistemas de identificación y navegaba por el mar de Omán, según el comunicado militar difundido este jueves por la agencia Mehr, sin que se informara su bandera

En plea ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz.
En plea ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz.
Guardar

La Armada de Irán informó este jueves que un petrolero se incendió al intentar cruzar el estrecho de Ormuz por una “zona prohibida”, en un nuevo episodio de la ola de ataques que golpea a la vía marítima desde el fin de semana pasado.

“Hace unas horas, equipos de vigilancia identificaron un petrolero infractor que se había incendiado en la zona prohibida en la parte oriental del estrecho de Ormuz”, señaló el cuerpo militar en un comunicado recogido por la agencia Mehr. La Armada no identificó la bandera del buque, pero precisó que había apagado sus sistemas de identificación e “intentaba atravesar una zona prohibida del mar de Omán”.

PUBLICIDAD

El incidente se suma a una serie de choques con minas que, según las autoridades iraníes, afectaron a cuatro embarcaciones en los últimos días mientras intentaban cruzar Ormuz, uno de los corredores energéticos más transitados del planeta.

Según la información proporcionada, el incidente involucra a un buque en las inmediaciones del estrecho

Escalada de ataques y hundimiento confirmado en Ormuz

Desde el domingo, al menos diez buques fueron atacados en esa vía o en sus inmediaciones, según los registros de la consultora de seguridad marítima Vanguard, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la agencia británica UKMTO. Seis de esos ataques se concentraron el domingo 11 de octubre, la cifra más alta desde que estalló la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y otros cuatro se produjeron el martes 13.

PUBLICIDAD

La Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó que un portacontenedores con bandera de ese país se hundió en el estrecho tras ser alcanzado por proyectiles el martes. Un segundo buque similar sufrió daños en un ataque ocurrido este jueves, aunque logró continuar su travesía.

El domingo fueron alcanzados cinco petroleros y un portacontenedores; el martes, un petrolero y tres portacontenedores más. Las fuentes marítimas consultadas dan cuenta de dos marinos desaparecidos tras los ataques de esa jornada.

Sobre el hundimiento confirmado por Singapur, la Guardia Revolucionaria iraní sostiene que el buque chocó con una mina, mientras que un funcionario estadounidense sostiene que fue atacado por Irán. UKMTO, por su parte, atribuye los impactos a proyectiles de origen desconocido.

Un contenedor flota en el agua tras el hundimiento de un buque cerca del estrecho de Ormuz (Redes sociales/vía REUTERS)
Un contenedor flota en el agua tras el hundimiento de un buque cerca del estrecho de Ormuz (Redes sociales/vía REUTERS)

Bloqueo iraní y advertencias de la Guardia Revolucionaria

La República Islámica bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza ese paso como medida de presión contra Washington. Por esa vía se transportaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Teherán afirma haber alcanzado a un superpetrolero de la petrolera estatal emiratí ADNOC, y la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite del régimen iraní, advirtió de que cualquier buque que ignore sus reglas en el estrecho correrá la misma suerte. El régimen exige que las embarcaciones utilicen únicamente las rutas que autoriza y declara ilegales los pasos alternativos.

El estrecho de Ormuz acumuló 23 ataques contra embarcaciones durante el mes de octubre.
El estrecho de Ormuz acumuló 23 ataques contra embarcaciones durante el mes de octubre.

Estas advertencias se producen mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán, en paralelo a la presión que ejerce Irán sobre Ormuz.

Análisis sobre la estrategia de presión iraní

Barun Gupta, analista de Vanguard, explicó a la agencia AFP que el tráfico por Ormuz había recuperado cerca del 80% del nivel previo a la guerra. Según el analista, intensificar los ataques le permite a Teherán demostrar que puede frenar esa recuperación y encarecer el transporte y la energía.

Gupta sostuvo que en esa estrategia pesa la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, que le concede al régimen iraní una ventana para presionar con menos riesgo de una respuesta militar inmediata.

Octubre acumula 23 ataques, casi el doble del promedio mensual registrado durante la guerra. La firma de datos Kpler contabilizó más de 20 buques afectados el 4 y el 5 de octubre, frente a solo siete y diez en los dos días siguientes, el nivel más bajo desde el 23 de julio.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzIránGuardia Revolucionaria IslámicaataquesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Los equipos de rescate del país europeo buscaban a los tripulantes del Wine Trader, con bandera de San Marino, que emitió una alerta de emergencia a unos 26 kilómetros de la costa y podría transportar sustancias químicas

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

El mandatario ucraniano Volodimir Zelensky informó que Kiev aceptó la interrupción de las hostilidades contra el tipo de infraestructuras por tres días y denunció el lanzamiento de al menos 100 ataques contra instalaciones energéticas por parte del Kremlin

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

¿Aliados o enemigos? La razón oculta detrás de la tensa calma que define la convivencia entre carpinchos y caimanes

Estos animales suelen descansar juntos en los humedales del Pantanal, en Brasil, y se convirtieron en un símbolo de cercanía entre especies. Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando aparece una cría en la orilla

¿Aliados o enemigos? La razón oculta detrás de la tensa calma que define la convivencia entre carpinchos y caimanes

Identifican un fósil de cocodrilo prehistórico que podría cambiar lo conocido sobre la alimentación de estos reptiles

Un equipo de la Universidad de Portsmouth examinó restos hallados en Marruecos y encontró una dentadura tan fina y numerosa que obligó a replantear qué comía esta especie que habitó ríos y lagos hace 170 millones de años

Identifican un fósil de cocodrilo prehistórico que podría cambiar lo conocido sobre la alimentación de estos reptiles

Reubican a 8 orangutanes tras los incendios en Indonesia y el fuego ya amenaza a más de la mitad de los ejemplares

La pérdida de corredores naturales y fuentes de alimento llevó a estos primates en peligro crítico hacia plantaciones y áreas pobladas, desde donde equipos de conservación los trasladaron a un bosque protegido de Kalimantan Occidental en las últimas semanas

Reubican a 8 orangutanes tras los incendios en Indonesia y el fuego ya amenaza a más de la mitad de los ejemplares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El viaje internacional del Premio Planeta de Sonsoles Ónega: la serie de ‘Las hijas de la criada’ se emitirá en países como Finlandia o Rumanía

El viaje internacional del Premio Planeta de Sonsoles Ónega: la serie de ‘Las hijas de la criada’ se emitirá en países como Finlandia o Rumanía

La Tinka: Este es el dinero que recibirá el ganador del Pozo Millonario de S/ 32 millones tras el descuento de impuestos

Expo de carteles sobre salud mental en el Museo Nacional de la Estampa: cómo llegar en Metro o Metrobús y hasta cuándo estará

A cuánto llegó el índice de inflación de septiembre en cada provincia

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

DEPORTES

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Revelaron la encendida arenga de Santiago Sosa a sus compañeros del Vasco da Gama antes del triunfo en la Bombonera sobre Boca Juniors

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

“No recuerdo nada”: el escalofriante video de la lesión en el cuello que sufrió un luchador de Muay Thai tras recibir una patada que lo dejó inconsciente

Dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke, la fisicoculturista de 40 años que brilló en Mr. Olympia y era una referente de la disciplina

ENTRETENIMIENTO

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista