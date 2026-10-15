En plena ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz

En plea ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz.

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La Armada de Irán informó este jueves que un petrolero se incendió al intentar cruzar el estrecho de Ormuz por una “zona prohibida”, en un nuevo episodio de la ola de ataques que golpea a la vía marítima desde el fin de semana pasado.

“Hace unas horas, equipos de vigilancia identificaron un petrolero infractor que se había incendiado en la zona prohibida en la parte oriental del estrecho de Ormuz”, señaló el cuerpo militar en un comunicado recogido por la agencia Mehr. La Armada no identificó la bandera del buque, pero precisó que había apagado sus sistemas de identificación e “intentaba atravesar una zona prohibida del mar de Omán”.

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El incidente se suma a una serie de choques con minas que, según las autoridades iraníes, afectaron a cuatro embarcaciones en los últimos días mientras intentaban cruzar Ormuz, uno de los corredores energéticos más transitados del planeta.

Según la información proporcionada, el incidente involucra a un buque en las inmediaciones del estrecho

Escalada de ataques y hundimiento confirmado en Ormuz

Desde el domingo, al menos diez buques fueron atacados en esa vía o en sus inmediaciones, según los registros de la consultora de seguridad marítima Vanguard, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la agencia británica UKMTO. Seis de esos ataques se concentraron el domingo 11 de octubre, la cifra más alta desde que estalló la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y otros cuatro se produjeron el martes 13.

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La Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó que un portacontenedores con bandera de ese país se hundió en el estrecho tras ser alcanzado por proyectiles el martes. Un segundo buque similar sufrió daños en un ataque ocurrido este jueves, aunque logró continuar su travesía.

El domingo fueron alcanzados cinco petroleros y un portacontenedores; el martes, un petrolero y tres portacontenedores más. Las fuentes marítimas consultadas dan cuenta de dos marinos desaparecidos tras los ataques de esa jornada.

Sobre el hundimiento confirmado por Singapur, la Guardia Revolucionaria iraní sostiene que el buque chocó con una mina, mientras que un funcionario estadounidense sostiene que fue atacado por Irán. UKMTO, por su parte, atribuye los impactos a proyectiles de origen desconocido.

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Un contenedor flota en el agua tras el hundimiento de un buque cerca del estrecho de Ormuz (Redes sociales/vía REUTERS)

Bloqueo iraní y advertencias de la Guardia Revolucionaria

La República Islámica bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza ese paso como medida de presión contra Washington. Por esa vía se transportaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Teherán afirma haber alcanzado a un superpetrolero de la petrolera estatal emiratí ADNOC, y la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite del régimen iraní, advirtió de que cualquier buque que ignore sus reglas en el estrecho correrá la misma suerte. El régimen exige que las embarcaciones utilicen únicamente las rutas que autoriza y declara ilegales los pasos alternativos.

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El estrecho de Ormuz acumuló 23 ataques contra embarcaciones durante el mes de octubre.

Estas advertencias se producen mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán, en paralelo a la presión que ejerce Irán sobre Ormuz.

Análisis sobre la estrategia de presión iraní

Barun Gupta, analista de Vanguard, explicó a la agencia AFP que el tráfico por Ormuz había recuperado cerca del 80% del nivel previo a la guerra. Según el analista, intensificar los ataques le permite a Teherán demostrar que puede frenar esa recuperación y encarecer el transporte y la energía.

Gupta sostuvo que en esa estrategia pesa la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, que le concede al régimen iraní una ventana para presionar con menos riesgo de una respuesta militar inmediata.

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Octubre acumula 23 ataques, casi el doble del promedio mensual registrado durante la guerra. La firma de datos Kpler contabilizó más de 20 buques afectados el 4 y el 5 de octubre, frente a solo siete y diez en los dos días siguientes, el nivel más bajo desde el 23 de julio.