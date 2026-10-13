La joven Suribeth Cortez sigue en condición crítica tras el derrumbe de una pared durante el terremoto en Panamá

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, precisó que la paciente presentó un traumatismo craneoencefálico grave y un trauma abdominal cerrado./ (Panamá América)

Guardar

Suribeth Cortez, de 22 años, permanece en cuidados intensivos e intubada en el Hospital Santo Tomás, luego de que una pared de su vivienda se desplomara sobre ella durante el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

La joven fue auxiliada entre los escombros de su casa en la comunidad de Pájaro, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

PUBLICIDAD

Vecinos y equipos de socorro participaron en el rescate antes de su traslado a la ciudad de Panamá, donde ingresó con lesiones de gravedad.

De acuerdo con información publicada por Panamá América, Cortez fue sometida a una cirugía de cabeza el sábado 10 de octubre. Desde entonces, permanece bajo vigilancia permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la paciente presentó un traumatismo craneoencefálico grave y un trauma abdominal cerrado como consecuencia del colapso de la estructura.

El cuadro requirió una segunda intervención médica después de que sus niveles de hemoglobina descendieran. Los médicos lograron estabilizarla, aunque continúa en condición crítica.

Vecinos y equipos de socorro rescataron a la joven entre los escombros de su vivienda en la comunidad de Pájaro, en el distrito de Macaracas.

Familiares de la joven señalaron que presenta edema y todavía no ha recuperado la conciencia. No obstante, indicaron que ha tenido una respuesta favorable a los medicamentos administrados por el equipo médico.

PUBLICIDAD

La atención se concentra ahora en su evolución neurológica y en la respuesta de su organismo durante las próximas horas. La paciente sigue intubada, una medida que permite asistir su respiración mientras permanece bajo observación especializada.

El sismo también dejó herido a un familiar de Cortez, un adulto mayor con discapacidad que utiliza silla de ruedas tras la amputación previa de una pierna.

El hombre sufrió fracturas múltiples en uno de sus brazos durante el derrumbe en la vivienda de Pájaro. Fue trasladado a la Ciudad de la Salud, donde se encuentra estable y espera una operación para tratar las lesiones.

PUBLICIDAD

La situación de ambos pacientes refleja los efectos que tuvo el terremoto en comunidades de la península de Azuero, donde numerosas viviendas y edificios públicos sufrieron daños. Macaracas se ubicó entre los distritos que experimentaron una sacudida intensa, según las estimaciones preliminares sobre la fuerza del movimiento.

El terremoto provocó daños en Los Santos y otras provincias centrales

El terremoto principal, registrado el 9 de octubre, alcanzó una magnitud de 7.7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y el movimiento se sintió en varias zonas de Panamá y países vecinos.

El Sistema Nacional de Protección Civil evaluó 1,293 viviendas en las provincias afectadas por el movimiento telúrico. /(DANIEL DE CARTERET / AFP)

Tras el primer sismo se registró otro de magnitud 6.6, además de decenas de réplicas. Las autoridades mantuvieron operativos de inspección, asistencia y evaluación de daños en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

PUBLICIDAD

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó el 11 de octubre que había evaluado 1,293 viviendas en las áreas afectadas. En Los Santos, el organismo contabilizó 421 casas dañadas y 1,500 personas afectadas, además de perjuicios en centros educativos, hospitales, hoteles, iglesias, carreteras, un puente y edificios gubernamentales.

En esa provincia también se mantuvo la atención de personas afectadas en Isla Caña, en medio de las consecuencias del sismo y de la alerta preventiva que siguió al movimiento telúrico.

Las autoridades declararon el Estado de Emergencia ante el alcance de los daños y la continuidad de las réplicas. Los equipos de respuesta permanecen desplegados para revisar inmuebles, asistir a las familias y determinar si existen estructuras con riesgo de colapso.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los familiares de Suribeth Cortez aguardan una evolución favorable de la joven, cuya condición continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Santo Tomás.