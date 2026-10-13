El Salvador

CAF propone cambiar la matriz energética para reducir la dependencia salvadoreña del petróleo

El gerente regional Oscar Avalle plantea ampliar los vehículos eléctricos, la generación renovable y la integración centroamericana, aunque advierte que la transición requiere infraestructura, financiamiento y capacitación técnica para sostener la demanda futura

Una mano sostiene un recibo frente a un automóvil al que le surten combustible en un dispensador de gasolinera.
La gasolina especial en El Salvador alcanzó los $5.14 por galón como consecuencia de factores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio que aparece en las gasolineras se ha convertido en una señal de presión para hogares y comercios: la gasolina especial en El Salvador alcanzó los $ 5.14 por galón tras una cadena de alzas vinculadas con factores externos. El encarecimiento impacta sobre el transporte, la distribución de productos y el presupuesto de las familias, en una economía que depende de los precios internacionales para abastecerse de combustibles.

Desde la primera semana de marzo, cuando el galón de gasolina especial costaba $ 3.80, el valor acumuló al menos nueve incrementos. El aumento total fue de $1.34 por galón. La escalada ocurre en medio de conflictos internacionales, entre ellos los de Medio Oriente y Ucrania, que han añadido volatilidad al mercado energético.

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Para Oscar Avalle, gerente regional del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para Centroamérica y República Dominicana, El Salvador enfrenta una situación condicionada por su posición dentro del mercado global de combustibles.

El Salvador es tomador de precios”, afirmó Avalle en declaraciones a Infobae. Con esa expresión, el representante de CAF señaló que el país no puede definir el valor internacional del petróleo ni de sus derivados, por lo que queda expuesto a las variaciones que se producen fuera de sus fronteras.

Manos de una persona que sostienen una bolsa de papel marrón con un cartón de huevos, tomates y arroz frente a un surtidor de gasolina.
El incremento acumulado en el precio del combustible sumó $1.34 por galón desde el mes de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combustible eleva costos en transporte y distribución

El incremento de precios en los carburantes incide en los costos de movilización de personas y mercancías. Este escenario afecta una extensa cadena de sectores entre transporte público, los servicios de reparto, las actividades agrícolas y las empresas que trasladan bienes dependen, en distinta medida del diésel y las gasolinas. Cuando esos insumos aumentan, la presión puede trasladarse a los precios finales de productos y servicios.

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Avalle diferenció las medidas inmediatas de las decisiones de largo alcance. Según explicó, la tarea de las autoridades en la coyuntura pasa por reducir el impacto del incremento sobre la economía local, aunque reconoció que el fenómeno no se limita a El Salvador.

Está pasando en toda la región y en todo el mundo”, sostuvo. La declaración sitúa el aumento de los combustibles dentro de un escenario internacional que afecta a países importadores de energía, con márgenes limitados para evitar que la volatilidad externa llegue a los mercados internos.

El efecto sobre la economía salvadoreña depende también de cuánto tiempo se mantengan los precios elevados. Un incremento puntual puede ser absorbido por algunos sectores; una secuencia prolongada de incrementos eleva los costos operativos y reduce el margen de los salvadoreños para destinar recursos a consumo, inversión o ahorro.

FOTO DE ARCHIVO: El desarrollo del transporte eléctrico exige inversiones en infraestructura, financiamiento y capacitación técnica. REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El desarrollo del transporte eléctrico exige inversiones en infraestructura, financiamiento y capacitación técnica. REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo

CAF plantea una menor dependencia de los combustibles fósiles

Avalle planteó que la respuesta estructural requiere modificar la matriz energética y ampliar el uso de tecnologías que reduzcan la dependencia del combustible fósil. Mencionó la incorporación progresiva de autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, junto con una mayor generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

Este es un momento de gran oportunidad para generar ese cambio en la matriz energética de los países”, afirmó el gerente regional de CAF. A su juicio, la electrificación del transporte puede disminuir la exposición de la economía a las oscilaciones del petróleo, siempre que la energía eléctrica provenga de fuentes alternativas.

El Salvador cuenta con generación geotérmica, un recurso que Avalle citó como parte de esa transición. También destacó la integración energética centroamericana como una vía para responder a la demanda regional y fortalecer el intercambio de electricidad entre países.

El avance, señaló, requiere tiempo. La expansión de vehículos con nuevas tecnologías demanda infraestructura, acceso a financiamiento, capacitación técnica y una oferta energética capaz de sostener el crecimiento del consumo eléctrico. Mientras esa transformación avanza, el precio internacional del petróleo seguirá como uno de los factores que condicionan el costo de vida y la actividad económica salvadoreña.

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