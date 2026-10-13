Unicef entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria tras el terremoto en Panamá

Muchas familias solicitan instalación de carpas, debido a las lluvias que azotan algunas regiones de Panamá, donde una gran cantidad de personas ha salido de sus viviendas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto./ (Panamá América)

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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria en las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mientras las lluvias y los daños en las rutas dificultan el traslado de ayuda hacia comunidades que permanecen fuera de sus viviendas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recorrió instalaciones del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito y Ciudad de Panamá para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria y las medidas adoptadas tras el sismo. Durante la visita al Hospital San Miguel Arcángel recibió la donación de las estructuras, que serán utilizadas para atender a pacientes y reforzar la capacidad operativa de los centros médicos.

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La distribución prevista contempla dos carpas para el Hospital San Miguel Arcángel, tres para el Hospital de San Félix y 11 para instalaciones de salud en las provincias de Herrera y Los Santos. Las carpas permitirán habilitar espacios alternativos mientras continúan las evaluaciones de seguridad en hospitales y otros edificios públicos.

Unicef había informado que instalaría dos estructuras de gran capacidad en el Hospital San Miguel Arcángel para recibir a personas trasladadas desde otras zonas del país o ante una nueva situación de riesgo. Según Clara Luna, vocera del organismo en Panamá, más de 8,000 niños requerían asistencia humanitaria después del terremoto.

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La distribución de las carpas contempla entregas en los hospitales de San Miguel Arcángel y San Félix, además de centros de salud en Herrera y Los Santos./ (La Estrella Panamá)

En el Hospital San Miguel Arcángel, las autoridades aplicaron un plan de contingencia para resguardar a los pacientes internados en salas ubicadas en los pisos superiores. Como medida preventiva, los trasladaron de forma temporal al área de espera de Consulta Externa, donde permanecen mientras técnicos y autoridades sanitarias supervisan las condiciones de la estructura.

La visita de Boyd Galindo tuvo como objetivo revisar la continuidad de los servicios médicos en un contexto marcado por los daños en instalaciones sanitarias. El sismo afectó hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras y viviendas en varias provincias, con mayor impacto en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

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La necesidad de instalar carpas también responde a la situación de las familias que no pueden retornar a sus hogares por grietas, desprendimientos y otros daños. Muchas personas pasaron las primeras noches a la intemperie o en espacios comunitarios, en medio del temor a las réplicas.

Las lluvias complican la entrega de refugios y suministros

En La Pitaloza Arriba, una de las comunidades próximas al epicentro en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, los residentes pidieron más carpas, colchones, alimentos, ropa y medicinas. Vecinos de la zona indicaron que las estructuras disponibles no alcanzan para quienes perdieron sus viviendas ni para habitantes de comunidades cercanas que también buscan refugio.

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El sismo causó daños en la infraestructura hospitalaria, escolar y vial con mayor impacto en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Cientos de familias duermen en parques y los patios de sus casas debido a los daños en infraestructura. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

Las lluvias agravaron el escenario. Las precipitaciones provocaron deslizamientos, crecidas de ríos y nuevas dificultades en caminos y puentes ya afectados por el movimiento telúrico. Esa situación restringe la llegada por tierra de alimentos, agua, materiales y tiendas de campaña a áreas aisladas.

Las autoridades panameñas han recurrido a vuelos y vehículos todo terreno para distribuir asistencia. El Gobierno informó que evaluó 1,744 viviendas y contabilizó 6,174 personas afectadas en las provincias con mayores daños estructurales. También señaló que, donde los edificios de salud no son seguros, los pacientes son trasladados o atendidos en carpas acondicionadas.

La llegada de las estructuras donadas por Unicef busca dar una respuesta sanitaria inmediata en hospitales que operan bajo protocolos de contingencia, mientras avanzan las inspecciones de infraestructura y la ayuda llega a las comunidades que siguen expuestas a la lluvia y a las réplicas.

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