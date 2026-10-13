Panamá

Unicef entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria tras el terremoto en Panamá

Las estructuras serán distribuidas entre el Hospital San Miguel Arcángel, San Félix y establecimientos de Herrera y Los Santos, donde permitirán habilitar espacios alternativos durante las inspecciones de seguridad posteriores al sismo

Muchas familias solicitan instalación de carpas, debido a las lluvias que azotan algunas regiones de Panamá, donde una gran cantidad de personas ha salido de sus viviendas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto./ (Panamá América)
Muchas familias solicitan instalación de carpas, debido a las lluvias que azotan algunas regiones de Panamá, donde una gran cantidad de personas ha salido de sus viviendas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto./ (Panamá América)
Guardar

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria en las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mientras las lluvias y los daños en las rutas dificultan el traslado de ayuda hacia comunidades que permanecen fuera de sus viviendas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recorrió instalaciones del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito y Ciudad de Panamá para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria y las medidas adoptadas tras el sismo. Durante la visita al Hospital San Miguel Arcángel recibió la donación de las estructuras, que serán utilizadas para atender a pacientes y reforzar la capacidad operativa de los centros médicos.

PUBLICIDAD

La distribución prevista contempla dos carpas para el Hospital San Miguel Arcángel, tres para el Hospital de San Félix y 11 para instalaciones de salud en las provincias de Herrera y Los Santos. Las carpas permitirán habilitar espacios alternativos mientras continúan las evaluaciones de seguridad en hospitales y otros edificios públicos.

Unicef había informado que instalaría dos estructuras de gran capacidad en el Hospital San Miguel Arcángel para recibir a personas trasladadas desde otras zonas del país o ante una nueva situación de riesgo. Según Clara Luna, vocera del organismo en Panamá, más de 8,000 niños requerían asistencia humanitaria después del terremoto.

PUBLICIDAD

La distribución de las carpas contempla entregas en los hospitales de San Miguel Arcángel y San Félix, además de centros de salud en Herrera y Los Santos./ (La Estrella Panamá)
La distribución de las carpas contempla entregas en los hospitales de San Miguel Arcángel y San Félix, además de centros de salud en Herrera y Los Santos./ (La Estrella Panamá)

En el Hospital San Miguel Arcángel, las autoridades aplicaron un plan de contingencia para resguardar a los pacientes internados en salas ubicadas en los pisos superiores. Como medida preventiva, los trasladaron de forma temporal al área de espera de Consulta Externa, donde permanecen mientras técnicos y autoridades sanitarias supervisan las condiciones de la estructura.

La visita de Boyd Galindo tuvo como objetivo revisar la continuidad de los servicios médicos en un contexto marcado por los daños en instalaciones sanitarias. El sismo afectó hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras y viviendas en varias provincias, con mayor impacto en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

La necesidad de instalar carpas también responde a la situación de las familias que no pueden retornar a sus hogares por grietas, desprendimientos y otros daños. Muchas personas pasaron las primeras noches a la intemperie o en espacios comunitarios, en medio del temor a las réplicas.

Las lluvias complican la entrega de refugios y suministros

En La Pitaloza Arriba, una de las comunidades próximas al epicentro en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, los residentes pidieron más carpas, colchones, alimentos, ropa y medicinas. Vecinos de la zona indicaron que las estructuras disponibles no alcanzan para quienes perdieron sus viviendas ni para habitantes de comunidades cercanas que también buscan refugio.

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
El sismo causó daños en la infraestructura hospitalaria, escolar y vial con mayor impacto en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Cientos de familias duermen en parques y los patios de sus casas debido a los daños en infraestructura. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

Las lluvias agravaron el escenario. Las precipitaciones provocaron deslizamientos, crecidas de ríos y nuevas dificultades en caminos y puentes ya afectados por el movimiento telúrico. Esa situación restringe la llegada por tierra de alimentos, agua, materiales y tiendas de campaña a áreas aisladas.

Las autoridades panameñas han recurrido a vuelos y vehículos todo terreno para distribuir asistencia. El Gobierno informó que evaluó 1,744 viviendas y contabilizó 6,174 personas afectadas en las provincias con mayores daños estructurales. También señaló que, donde los edificios de salud no son seguros, los pacientes son trasladados o atendidos en carpas acondicionadas.

La llegada de las estructuras donadas por Unicef busca dar una respuesta sanitaria inmediata en hospitales que operan bajo protocolos de contingencia, mientras avanzan las inspecciones de infraestructura y la ayuda llega a las comunidades que siguen expuestas a la lluvia y a las réplicas.

Temas Relacionados

UNICEFPanamáTerremotoAyuda humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica registra más de 300 réplicas tras terremoto en Panamá: 46 superaron magnitud 4,5

El Ovsicori mantiene vigilancia sobre la actividad sísmica posterior al terremoto de 7,7, mientras especialistas advierten que algunos movimientos todavía podrían sentirse en el sur del territorio costarricense.

Costa Rica registra más de 300 réplicas tras terremoto en Panamá: 46 superaron magnitud 4,5

Costa Rica enviará misión médica de emergencia a Panamá para atender a madres y recién nacidos tras devastador terremoto

La presidenta Laura Fernández anunció el traslado de personal sanitario, dos módulos asistenciales y equipos especializados para recuperar los servicios de dos hospitales panameños afectados por el terremoto del pasado viernes.

Costa Rica enviará misión médica de emergencia a Panamá para atender a madres y recién nacidos tras devastador terremoto

Construcciones informales elevan el riesgo sísmico en el interior de Panamá, dice experto

Académico señaló que las edificaciones levantadas sin controles técnicos enfrentan daños graves durante movimientos telúricos, pese a que el país cuenta con requisitos actualizados para el diseño estructural resistente

Construcciones informales elevan el riesgo sísmico en el interior de Panamá, dice experto

Panamá reabrirá las clases de forma gradual tras el terremoto, mientras 35 escuelas quedaron destruidas

Los establecimientos particulares podrán abrir mañana bajo su responsabilidad, mientras los planteles estatales iniciarán actividades el miércoles, tras las revisiones estructurales que determinarán las condiciones de seguridad para la comunidad educativa

Panamá reabrirá las clases de forma gradual tras el terremoto, mientras 35 escuelas quedaron destruidas

El terremoto en Panamá va revelando cifras alarmantes de afectación a estructuras

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó su último informe del balance dejado hasta el momento por el movimiento sísmico

El terremoto en Panamá va revelando cifras alarmantes de afectación a estructuras

TECNO

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

Bitcoin: cuál es su precio este día

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

ENTRETENIMIENTO

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

El asesinato de Tupac Shakur, 30 años después: hoy sentencian al único condenado, que podría recibir prisión perpetua

Así fue la última publicación de RJ Mitte antes de morir: “Siempre hay más historias que contar”

Selma Blair atribuyó su violento episodio a bordo de un avión a la falta de medicación y agotamiento extremo

“Existe el temor de que nadie te contrate”: Charlie Heaton habló sobre los desafíos de dejar atrás “Stranger Things”

MUNDO

¿Qué se sabe de la salvadoreña que pasó 24 horas a la deriva en el mar Jónico tras caer de un crucero?

¿Qué se sabe de la salvadoreña que pasó 24 horas a la deriva en el mar Jónico tras caer de un crucero?

Más de 2.000 islas sin hospitales: así funciona la red de clínicas flotantes de India

La OTAN advirtió que se mantendrá vigilante tras el hundimiento de un carguero por un ataque atribuido a Rusia en el mar Negro

Alerta en los Alpes: una montaña entre Alemania y Austria está en riesgo de colapso por una grieta histórica

Arabia Saudita interceptó drones y anunció una operación en Saná mientras los hutíes amenazaron con atacar Riad