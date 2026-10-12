Cámara de Comercio e Industria de El Salvador proyecta conectar a más de 70 empresas en más de 300 citas de negocios internacionales

El encuentro, organizado con Invest in El Salvador, se desarrolla el 12 y 13 de octubre en San Salvador con compradores internacionales y busca atraer inversiones y abrir mercados para la producción nacional (Foto cortesía Camarasal)

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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y TradeExpo 2026 reunieron a más de 70 empresas y programaron 300 citas de negocios para conectar la oferta exportable salvadoreña con compradores internacionales, atraer inversiones y ampliar el acceso del país a nuevos mercados.

El encuentro, organizado junto con Invest in El Salvador, se realiza el 12 y 13 de octubre en San Salvador, informó la Camarasal.

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La convocatoria incluye a más de 50 perfiles de compradores con presencia y alcance en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, además de conexiones con Europa, Asia y Medio Oriente. Participan directores ejecutivos, propietarios de compañías y responsables de compras y abastecimiento.

El formato busca diferenciarse de una feria comercial convencional mediante reuniones directas entre exportadores locales y potenciales clientes extranjeros. Las citas fueron coordinadas con antelación de acuerdo con los intereses y la afinidad comercial de los participantes.

Cinco sectores para la oferta exportable salvadoreña

La exhibición está distribuida en cinco pabellones: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaques, plásticos y papel; manufactura industrial y tecnología; industria química y farmacéutica; y servicios empresariales y soluciones exportables.

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La Camarasal y TradeExpo 2026 reúnen a más de 70 empresas para impulsar las exportaciones salvadoreñas (Foto cortesía Camarasal)

Las oportunidades identificadas abarcan la exportación de productos terminados, la creación de marcas privadas, la manufactura, la incorporación de proveedores y las alianzas de distribución. La plataforma fue creada por Invest in El Salvador y Camarasal como parte de una estrategia para convertir la capacidad productiva del país en posibilidades de comercio e inversión.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, definió el encuentro como una apuesta por la expansión internacional de las empresas salvadoreñas: “TradeExpo 2026 representa una apuesta por el potencial de nuestras empresas y por el futuro económico de El Salvador. Queremos que el talento, la calidad y la capacidad productiva de nuestro país lleguen a más mercados internacionales”.

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Escobar añadió que el espacio busca convertir los vínculos comerciales en negocios, facilitar nuevas oportunidades para las compañías y mostrar la oferta del país ante compradores de otros mercados.

El presidente de Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, sostuvo que la muestra refleja la capacidad laboral y productiva nacional: “Lo que verán en TradeExpo 2026 no son solo productos. Es la prueba de un país que se levantó, que trabaja con una fuerza laboral joven y que está decidida a reclamar su lugar en el escenario mundial.”

La plataforma coordinó reuniones según la afinidad comercial de los participantes y convocó a más de 50 perfiles con alcance en América, Europa, Asia y Medio Oriente para facilitar acuerdos de distribución (Foto cortesía Camarasal)

“El Salvador ya no está pidiendo una oportunidad. La estamos construyendo, con resultados y con hechos”, afirmó Ayala.

Conferencias, organismos públicos y respaldo empresarial

La agenda incluye conferencias y paneles sobre el posicionamiento de El Salvador como plataforma de negocios para mercados internacionales, comercio electrónico, expansión de inversiones y factores de competitividad para participar en cadenas de suministro.

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Entre las ponencias previstas figuran “El Salvador: la nueva plataforma de negocios de las Américas”, “Retail ready: productos salvadoreños para comercio electrónico” y “Del anaquel local al mercado global: ¿qué buscan hoy los grandes compradores?”. Empresarios también compartirán sus experiencias dentro de las cadenas regionales de suministro.

La Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, el Instituto Nacional de Capacitación y Formación y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa disponen de espacios de atención durante el encuentro.