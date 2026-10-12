Detienen en Costa Rica a hombre que amenazó al ministro de Justicia tras polémico video sobre trato a presos

Un hombre de apellidos Garro Muñoz fue detenido este lunes 12 de octubre en San Marcos de Tarrazú, por presuntas amenazas contra el ministro de Justicia de Costa Rica.

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Un hombre de apellidos Garro Muñoz fue detenido la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026 en San Marcos de Tarrazú, al sur de la provincia de San José, Costa Rica, luego de publicar un video en la red social TikTok en el que dirigía expresiones consideradas amenazantes contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

La captura fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una intervención desarrollada en la vía pública y coordinada con el Ministerio Público, según confirmó la oficina de prensa de la Policía Judicial a medios nacionales.ñ

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El sospechoso había difundido una grabación el pasado viernes 9 de octubre, en la que cuestionaba el comportamiento del jerarca durante intervenciones realizadas en centros penitenciarios del país.

En el material audiovisual, el hombre hablaba directamente a la cámara y manifestaba su intención de encontrarse personalmente con Aguilar, sin que este estuviera acompañado por los oficiales encargados de su seguridad.

Las declaraciones provocaron que el caso llegara a conocimiento de las autoridades judiciales, que finalmente procedieron con la detención del sospechoso.

Después de su captura, Garro Muñoz fue trasladado ante el Ministerio Público, donde deberá determinarse su situación jurídica y la eventual existencia de responsabilidades penales.

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El video en el que desafió al ministro de Justicia

La grabación que motivó la intervención policial comenzó a circular en TikTok en medio de la controversia por la forma en que el ministro Gabriel Aguilar se dirige a las personas privadas de libertad durante sus visitas a distintos centros penitenciarios.

El sujeto manifestaba su deseo de encontrarse con el jerarca en alguna calle de San José, con el propósito de reclamarle por su comportamiento hacia los reclusos.

Durante el mensaje, el hombre mostraba uno de sus puños a la cámara y aseguraba que quería poner a prueba la fuerza de sus golpes contra el ministro.

Sin embargo, también insistía en que su intención no era amenazarlo de muerte, sino proponer un enfrentamiento físico entre ambos.

“Me gustaría retarlo a una peleíta profesional o deportiva, o lo que sea”, manifestó Garro Muñoz en uno de los fragmentos de la grabación.

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El sujeto incluso propuso que ambos participaran en una pelea dentro de un cuadrilátero de boxeo, con la posibilidad de transmitir el enfrentamiento a través de redes sociales para que otras personas pudieran observarlo.

Al finalizar su intervención, solicitó al jerarca que valorara la propuesta y le respondiera durante los días siguientes.

Video publicado por el hombre en donde amenaza a Gabriel Aguilar, ministro de Justicia de Costa Rica (Redes sociales)

La controversia que dio origen a las declaraciones

El incidente está relacionado con un video institucional difundido el 29 de septiembre por el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”.

En aquella grabación, el ministro Gabriel Aguilar aparecía durante una intervención en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio, ubicado en Puntarenas, donde oficiales penitenciarios realizaron una inspección que permitió decomisar armas punzocortantes.

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Durante el recorrido, el jerarca sostuvo intercambios verbales con varios privados de libertad y advirtió que algunos serían trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).

El material mostraba al ministro increpando a personas recluidas y cuestionando sus actitudes frente a los oficiales.

En una de las escenas, Aguilar ordenaba retirar a un recluso del lugar, mientras posteriormente aparecían varios hombres tendidos en el suelo.

La difusión del video generó cuestionamientos de diferentes sectores, incluidos organismos encargados de la defensa de los derechos humanos y representantes de instituciones judiciales.

Video posteado por el Ministerio de Justicia y Paz sobre el enfrentamiento entre el ministro Gabriel Aguilar y los "jachudos". Crédito: Ministerio de Justicia y Paz Costa Rica

Fiscalía también investiga actuaciones del ministro

La controversia adquirió relevancia judicial después de que la Fiscalía General de la República confirmara la apertura de una investigación contra Gabriel Aguilar por el presunto delito de abuso de autoridad.

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Según información confirmada por el Ministerio Público, la causa corresponde al expediente 26-99-033-PE y está relacionada precisamente con el video difundido durante la visita del jerarca al centro penitenciario de Puntarenas.

Esta investigación es independiente del procedimiento seguido contra el hombre detenido este lunes en Tarrazú.

Además, durante el fin de semana surgieron nuevas denuncias sobre presuntas agresiones ocurridas durante un operativo desarrollado el viernes 9 de octubre en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela.

El OIJ y el Ministerio Público confirmaron la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido, después de que familiares de privados de libertad señalaran supuestos maltratos durante la intervención.

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El ministro Gabriel Aguilar enfrenta cuestionamientos por su trato hacia personas privadas de libertad, mientras la Fiscalía investiga actuaciones realizadas durante operativos penitenciarios. (Imagen de cortesía)

El ministro negó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trató de una inspección penitenciaria ordinaria, realizada conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Pública, durante la cual fueron decomisadas armas punzocortantes.

“Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, sostuvo Aguilar mediante un comunicado oficial divulgado el 10 de octubre.

Las investigaciones sobre estas denuncias permanecen abiertas y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad del funcionario.