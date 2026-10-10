Perros robot reforzarán los controles de Aduanas en El Salvador

La Dirección General de Aduanas incorporó perros robot para reforzar la videovigilancia y la gestión de riesgos en los puntos fronterizos. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

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Más de cinco perros robot ya fueron adquiridos por la Dirección General de Aduanas y otros equipos llegarán para operar en puntos fronterizos, según afirmó José Benjamín Mayorga, director general de Aduanas.

Entre ellos está Bartolito, un perro robot que ya opera en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La institución prevé conformar un grupo de estos dispositivos dentro de su estrategia tecnológica.

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La incorporación ampliará las herramientas disponibles para las áreas de videovigilancia y gestión de riesgos. También exigirá personal técnico para operar y dar mantenimiento a los dispositivos.

“Vamos a tener una escuadra de perritos robot”, afirmó el director al referirse a los equipos que se utilizarán en los puntos de control fronterizo.

Bartolito será la insignia de ese grupo tecnológico. Los demás equipos llegarán para apoyar las operaciones de Aduanas en las fronteras.

Los dispositivos no sustituirán al personal de Aduanas. Sin embargo, su incorporación requerirá capacitar a los trabajadores en robótica, inteligencia artificial, operación técnica y mantenimiento de equipos.

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Más de cinco perros robot ya fueron adquiridos por la Dirección General de Aduanas (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

Esa necesidad de formación está ligada a un plan más amplio de modernización. La institución no busca limitarse a adquirir tecnología, sino preparar personal capaz de utilizarla en las operaciones diarias.

Aduanas proyecta una escuela aduanera de logística para capacitar a sus empleados. El plan también prevé abrir espacios para integrantes del gabinete económico y empresarios vinculados con el comercio y la logística.

Escáneres reducen las revisiones de 10 minutos a 10 segundos

Otra de las tecnologías implementadas por Aduanas son los escáneres de alta energía, utilizados para revisar el transporte de carga sin abrir los contenedores.

10 segundos es el tiempo de revisión que requieren los nuevos equipos para procesar un medio de transporte en puntos fronterizos y portuarios de El Salvador.

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Los escáneres redujeron un procedimiento que antes tomaba, en promedio, 10 minutos. La tecnología permite obtener imágenes de ambos lados de un contenedor durante una sola revisión.

Los equipos operan en El Amatillo, La Hachadura y el puerto de Acajutla. La Dirección General de Aduanas prevé instalarlos también en otros puntos fronterizos.

Los conductores ya no deben descender de los vehículos para completar el escaneo. El cambio permite revisar más medios de transporte durante la jornada y disminuir las esperas en las aduanas.

Los escáneres de alta energía redujeron el tiempo de revisión del transporte de carga de diez minutos a diez segundos. (Cortesía: Aduana de El Salvador)

El sistema permite comprobar si los productos declarados corresponden con la mercancía que cruza la frontera. También fortalece los controles sobre ilícitos y seguridad ciudadana.

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El Salvador es el segundo país de América en contar con esos escáneres, después de Estados Unidos, según el funcionario. Añadió que los equipos fueron utilizados en un evento internacional de fútbol, aunque no identificó al proveedor ni la competencia.

Cámaras corporales y tabletas respaldan los controles

La estrategia tecnológica incorpora herramientas para registrar los procedimientos del personal y automatizar la información de las operaciones aduaneras.

Los funcionarios cuentan con cámaras corporales y trabajan en espacios cubiertos por circuitos cerrados de video con captación de audio. Esos recursos permiten supervisar cómo se realizan los procedimientos y prevenir actos de corrupción.

Las imágenes de Acajutla, el aeropuerto y otros puntos operativos pueden ser revisadas desde el despacho de la dirección. Además, Aduanas remite encuestas a empresarios por medio de las gremiales para conocer su evaluación sobre la atención del personal.

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Parte de los registros manuales fue sustituida por tabletas conocidas como “cebras”. Desde esos dispositivos, los funcionarios reciben declaraciones e información de carga que se incorpora a los sistemas institucionales.

Las fronteras cuentan con conexión inalámbrica para respaldar estos procedimientos. El sistema evita que los trabajadores copien datos desde documentos en papel y permite automatizar la captura de información.

Acajutla combina escáneres y despacho en línea

La aplicación de estos controles forma parte de la operación del puerto de Acajutla, donde Aduanas trabaja con Yilport, empresa encargada de administrar el recinto.

Recibe la carga de los buques, tramita los documentos y permite el desembarque de los contenedores. También se ejecuta un proyecto de camiones para el traslado de contenedores dentro del puerto.

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El puerto de Acajutla inspecciona el ciento por ciento de las mercancías que entran y salen del territorio salvadoreño. (Foto cortesía CEPA)

En esa operación se ha contratado a mujeres, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista en Panorama. La Corporación de Exportadores de El Salvador ha acompañado ese proceso, según Mayorga.

Una vez descargado, cada contenedor pasa por los escáneres de alta energía. En Acajutla, se revisa el 100% de las mercancías que salen del país y el 100% de las que ingresan.

Después de ese control, la carga puede recibir selectividad verde o selectividad roja, según los criterios de gestión de riesgo. Si recibe verde, el despacho se realiza en línea y Yilport pone la mercancía a disposición del empresario.

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Cuando un envío recibe selectividad roja, el contenedor pasa desde las instalaciones de Yilport al área física de Aduanas para una revisión adicional. Este procedimiento se aplica cuando el sistema identifica elementos que requieren verificación.

La intervención presencial de Aduanas en Acajutla es limitada porque los escáneres y los documentos electrónicos resuelven parte de los trámites sin abrir contenedores ni trasladar la carga hacia otras zonas.

El aeropuerto aplica semáforos para pasajeros y carga

En el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Aduanas utiliza equipos de baja energía y un sistema de selección para atender a pasajeros y controlar la carga aérea.

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Los viajeros presentan su pasaporte en un lector que procesa los datos y genera una señal interna de riesgo. El sistema muestra los colores verde, amarillo o rojo en la pantalla que utilizan los funcionarios.

Si aparece amarillo, el personal consulta al pasajero sobre los bienes que transporta. Cuando se activa el rojo, el equipaje pasa por un escáner antes de que se defina si corresponde una revisión física.

Los controles buscan identificar perfiles comerciales entre pasajeros que transportan productos destinados a la venta. Medicamentos, cosméticos, alimentos u otras mercancías deben contar con los permisos exigidos.

El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero emplea un sistema de semáforos para evaluar el riesgo en el equipaje de los viajeros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los bienes de carácter comercial también deben pagar los tributos aplicables. Las revisiones buscan impedir el ingreso de productos que puedan afectar la salud de la población.

En el área de carga, Aduanas trabaja con Adimex, empresa que recibe las mercancías de los aviones y las traslada a sus bodegas. La carga pasa por los escáneres antes de que se determine el despacho y los impuestos.

Una declaración incorrecta puede activar la selectividad roja. El director puso como ejemplo un envío declarado como galletas cuando el escáner identifica teléfonos celulares.

Los controles también incluyen la protección de la propiedad intelectual. La institución verifica que quien importe productos bajo una marca tenga autorización para comercializarlos en El Salvador.

El sistema se apoya en información de aerolíneas, documentos de carga emitidos en los países de origen, otras administraciones aduaneras y fuentes de inteligencia. También existe intercambio de datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La Hachadura tendrá más de 10 carriles

La modernización tecnológica se complementa con proyectos de infraestructura en La Hachadura, San Cristóbal y El Poy, además de los preparativos para el futuro Aeropuerto Internacional del Pacífico.

La Hachadura es el punto terrestre con mayor tránsito de carga entre El Salvador y Guatemala. Por esa frontera ingresan productos desde México, mercancías procedentes de puertos guatemaltecos y envíos en tránsito hacia Sudamérica.

La aduana de La Hachadura construirá una nueva infraestructura con más de diez carriles para atender el tráfico diario de carga. (Cortesía: Aduana de El salvador)

Por ese punto circulan más de 1,500 medios de transporte diarios. Las instalaciones actuales tienen límites de espacio porque el entorno de viviendas impide ampliar la operación.

Aduanas adquirió inmuebles para construir una nueva instalación en La Hachadura. El proyecto contempla una frontera con capacidad para atender el flujo de los próximos 50 años.

La infraestructura tendría más de 10 carriles para importaciones y exportaciones. También incluiría escáneres, básculas y herramientas de registro mediante códigos QR.

La institución también busca adquirir propiedades para transformar la aduana San Cristóbal. El Poy terminó una etapa de obras y será mejorado en su totalidad.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de trabajo para el personal de Aduanas, Policía Nacional Civil y Ministerio de Agricultura que opera en las fronteras.

El Amatillo reduce los tiempos de despacho con Honduras

La modernización de las fronteras incluye coordinación con autoridades de los países vecinos para realizar controles en instalaciones compartidas.

La operación conjunta entre El Salvador y Honduras en El Amatillo redujo los tiempos de paso fronterizo a un máximo de dos horas. (Cortesía: Aduanas de El Salvador)

En La Hachadura, Aduanas ha conversado con la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala para que sus funcionarios trabajen dentro del recinto salvadoreño.

El mismo modelo se proyecta en El Poy con autoridades hondureñas. La coordinación ya funciona en El Amatillo, donde comparten instalaciones funcionarios de Aduanas y Migración de El Salvador y Honduras.

Antes de esa integración, un transporte podía completar el trámite en El Salvador, pero luego esperar más de 72 horas en la aduana hondureña, según la explicación ofrecida.

Con la operación conjunta, el despacho puede tomar cerca de 20 minutos entre lunes y miércoles, cuando el flujo de carga es menor. Entre miércoles y viernes, cuando aumenta la demanda, el procedimiento puede llegar a dos horas.

“Estamos reduciendo de las 72 horas a dos horas los días que hay más mapas de calor”, afirmó Mayorga. La operación integrada también redujo denuncias por cobros ilegales y multas administrativas en el tránsito hacia Honduras.