Terremoto de 1986 en San Salvador: 10 segundos de sismo causaron 1,530 muertes y 200,000 damnificados

A casi cuatro décadas del desastre, las secuelas del evento motivan conmemoraciones anuales cada 10 de octubre (Cortesía: Geología física UES).

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El 10 de octubre de 1986, a las 11:49, la capital de El Salvador tembló durante diez segundos en los que una falla geológica transformó el centro urbano en una masa de escombros.

El evento, conocido como el terremoto de San Salvador, provocó un desastre que dejó un saldo de 1,530 personas muertas, 10,000 heridas y más de 200,000 sin hogar, de acuerdo con los registros oficiales del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).

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La sacudida sísmica de magnitud 5.4 en la escala de Richter ocurrió en medio del conflicto armado que atravesaba el país y expuso las graves deficiencias en la infraestructura edilicia capitalina.

El movimiento se originó a una profundidad de 7,3 kilómetros, con un epicentro localizado en Los Planes de Renderos, al sur de la ciudad. A pesar de su corta duración, la escasa profundidad y la trayectoria de la onda expansiva hacia el norte multiplicaron el efecto destructivo en zonas densamente pobladas como Candelaria, Santa Anita y San Jacinto.

Más de 60,000 viviendas sufrieron destrucción total o parcial, mientras que el 90% de la red hospitalaria pública quedó inhabilitada por fallas estructurales. En el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, los médicos e internos debieron coordinar la evacuación de 11 pisos mientras los pacientes salían a pie; allí ocurrió una única muerte debido a la interrupción del suministro eléctrico que alimentaba un respirador artificial.

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Ruinas del edificio Rubén Darío en el centro de San Salvador tras el terremoto del 10 de octubre de 1986, una estructura cuyo colapso provocó cerca de 300 muertes.

El colapso del edificio Rubén Darío y la tragedia en la escuela Santa Catalina

El símbolo más trágico de la jornada fue el colapso del edificio Rubén Darío, una estructura de cinco niveles ubicada en la intersección de la tercera avenida Sur y la calle Rubén Darío.

La edificación, construida con concreto armado en la década de 1950, había quedado resentida por el sismo de mayo de 1965 y pesaban sobre ella advertencias de demolición que no fueron ejecutadas. Durante los diez segundos de la sacudida del 10 de octubre, el inmueble se convirtió en polvo y dejó 300 víctimas mortales atrapadas en una estructura que había sido declarada inhabitable.

Brigadas de rescate locales e internacionales, procedentes de México y Francia, trabajaron de forma continua entre las ruinas y lograron extraer con vida a 150 personas, de las cuales dos sobrevivientes permanecieron soterrados por más de 75 horas.

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A pocas calles de distancia, en el barrio San Jacinto, la escuela Santa Catalina sufrió el derrumbe completo de su fachada y aulas de adobe y bajareque. La tragedia escolar conmocionó al país cuando los equipos de socorro confirmaron que 41 niñas y un niño fallecieron entre los escombros de las aulas.

El terremoto del 10 octubre dejó a esta madre sin sus dos hijas que estudiaban en el Centro Escolar Santa Catalina.

Una falla geológica de 30 kilómetros destruyó la infraestructura de la capital

La elevada intensidad observada, que alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli, provocó una secuencia prolongada de inestabilidad sísmica. Durante los días posteriores se contabilizaron 2,745 réplicas que atemorizaron a la población y dificultaron las labores de rescate en el área metropolitana.

Los análisis posteriores elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcularon que el evento sísmico ocasionó pérdidas equivalentes al 23% del producto interno bruto salvadoreño y un incremento en el déficit fiscal.

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Unas 3,183 edificaciones registraron daños de diversa consideración, lo que obligó a emitir más de 100 órdenes de demolición inmediata. La catástrofe paralizó gran parte del comercio y de los servicios públicos en la capital, destruyó carreteras y cortó los suministros de energía y agua potable durante semanas.

Imágenes de archivo que documentan la devastación causada por el terremoto que sacudió San Salvador el 10 de octubre de 1986. El reportaje muestra edificios colapsados, como el Rubén Darío, y las calles llenas de escombros.

La respuesta internacional impulsó la reconstrucción y nuevas normas urbanas

Frente a la magnitud de la emergencia, la ayuda humanitaria comenzó a ingresar a través del aeropuerto de Ilopango. Durante los últimos meses de 1986, la comunidad internacional movilizó un total de 12.5 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos aportó inicialmente 325,000 dólares destinados al rescate de víctimas, y poco después el Congreso de ese país aprobó un fondo de 50 millones de dólares para la restauración urgente de infraestructuras vitales.

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En 1988, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) entregó un aporte adicional de 105 millones de dólares destinados a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, mercados comunitarios y redes de saneamiento ambiental.

Estos recursos permitieron levantar nuevas edificaciones bajo parámetros de ingeniería sismorresistente. El desastre de 1986 forzó una revisión integral de los códigos de edificación en El Salvador, lo que fijó normativas más estrictas para el diseño urbano y la fiscalización de obras en zonas de alto riesgo telúrico.