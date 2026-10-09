El Salvador

Estados Unidos entregará 55 millones de dólares a El Salvador para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño

Los recursos financieros serán distribuidos a través de agencias internacionales para auxiliar a las poblaciones rurales afectadas por la pérdida masiva de cultivos básicos y los extensos períodos sin precipitaciones

Dos manos sostienen una mazorca de maíz seca y un puñado de frijoles sobre una superficie de tierra agrietada.
Un agricultor sostiene una mazorca seca y frijoles sobre la tierra agrietada por la falta de precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gobierno de Estados Unidos oficializó un aporte financiero de 55 millones de dólares para El Salvador con el fin de mitigar los impactos climáticos provocados por el fenómeno de El Niño.

La Embajada de Estados Unidos en territorio salvadoreño confirmó la distribución de estos recursos de cooperación internacional, los cuales buscan responder a la grave escasez de precipitaciones y fortalecer las capacidades de preparación del país centroamericano frente a eventos meteorológicos extremos que amenazan la seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

La asistencia económica internacional comprende dos etapas diferenciadas para la ejecución de las partidas presupuestarias. Un primer tramo de 25 millones de dólares se encuentra en plena fase de implementación y se canaliza por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos fondos están destinados a estructurar mecanismos de alivio directo e inmediato para las comunidades rurales golpeadas por la falta de lluvia. En paralelo, la representación diplomática norteamericana precisó que existen 30 millones de dólares adicionales en proceso de asignación, los cuales se enfocarán en programas preventivos y en la construcción de resiliencia climática en trabajo conjunto entre las agencias de la ONU y el gobierno salvadoreño.

PUBLICIDAD

La entrega de esta cooperación financiera surge en medio de un escenario institucional de alerta. El pasado miércoles 7 de octubre, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la declaración de un Estado de Emergencia Nacional con una vigencia de seis meses debido a la severidad de la sequía meteorológica.

La sede diplomática estadounidense detalló la canalización de fondos por medio de la ONU para asistir a las comunidades afectadas por la sequía. (Foto: X/@USEmbassySV).
La sede diplomática estadounidense detalló la canalización de fondos por medio de la ONU para asistir a las comunidades afectadas por la sequía. (Foto: X/@USEmbassySV).

Las proyecciones climatológicas oficiales indican que los efectos de mayor gravedad sobre el sector agropecuario y el abastecimiento de insumos básicos se manifestarán con especial intensidad entre los meses de enero y abril de 2027, período en el cual se prevé un impacto directo en el mercado local.

Pérdidas por el fenómeno de El Niño: cosechas diezmadas y riesgo de desabastecimiento

El impacto de las variaciones climáticas en la producción agrícola ha situado a amplias regiones en una condición de vulnerabilidad crítica, con un foco de afectación acentuado en el Corredor Seco Centroamericano.

En esta zona geográfica coincidieron marcas térmicas elevadas con el registro del mes de agosto más seco desde 1971. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), la primera siembra del año, efectuada entre mayo y junio, sufrió un declive del 20%, situación que derivó en la destrucción de 2,3 millones de quintales de maíz.

La situación para los ciclos agrícolas posteriores mantiene un diagnóstico preocupante. La gremial CAMPO advirtió que el déficit de lluvias amenaza la continuidad de las siembras secundarias planificadas para agosto y septiembre, con un volumen de 6,9 millones de quintales de granos en alto riesgo de pérdida total en cultivos esenciales como el maíz, el frijol y el sorgo.

El Salvador impulsará al occidente como eje del abastecimiento nacional de granos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El Salvador impulsará al occidente como eje del abastecimiento nacional de granos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

En diversos municipios rurales de la franja oriental y paracentral, los agricultores de subsistencia informaron caídas de hasta un 50% en la producción familiar, un escenario que dejó a numerosas parcelas sin rendimiento para el consumo propio.

Las zonas con mayores niveles de afectación incluyen los municipios de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, y Tecoluca, en La Paz, además de amplios sectores en Morazán, áreas donde los registros meteorológicos contabilizaron hasta 15 días consecutivos de sequía extrema.

Ante este panorama de escasez de lluvia, el déficit proyectado en el suministro nacional de granos básicos se incrementó de cuatro millones a casi siete millones de quintales. Para contener el desabastecimiento previsto en los próximos meses, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzó a coordinar la creación y distribución de reservas alimenticias de contingencia destinadas a mitigar las pérdidas en las comunidades afectadas.

Temas Relacionados

El SalvadorFenómeno de El NiñoEl NiñoSequíaSequía meteorológica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En fotos: el mar le enseñó a nadar, la tabla le dio un oficio y Punta Roca encontró en el Piry a su guardián silencioso

Desde niño en el Puerto de La Libertad, el salvadoreño Luis descubrió en el surf una vocación que después transformó en negocio, restaurando tablas y preservando la esencia originaria de una playa hoy reconocida internacionalmente

En fotos: el mar le enseñó a nadar, la tabla le dio un oficio y Punta Roca encontró en el Piry a su guardián silencioso

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf en Punta Roca, El Salvador

Mucho antes de Surf City, Luis ya conocía las calles y olas de Punta Roca, y también los problemas que ocurrían en ellas. Su taller, es el espacio donde desarrolla su trabajo, que desde hace 23 años ha formado parte de su vida

Piry, el restaurador de tablas que mantiene vivo el surf en Punta Roca, El Salvador

La convocatoria 2026 de YLAI abre postulaciones para pasantías de cuatro semanas en Estados Unidos

El programa del Departamento de Estado seleccionará a emprendedores latinoamericanos - entre ellos salvadoreños-para trabajar con organizaciones anfitrionas, con gastos de traslado, alojamiento, alimentación y cobertura médica limitada financiados por el Gobierno estadounidense

La convocatoria 2026 de YLAI abre postulaciones para pasantías de cuatro semanas en Estados Unidos

El Salvador alista la cumbre de comercio Trade Expo 2026 para potenciar el crecimiento de las exportaciones

La plataforma de comercio organizada por el sector público y privado conectará a la industria nacional con delegaciones extranjeras para acelerar la firma de nuevos contratos comerciales

El Salvador alista la cumbre de comercio Trade Expo 2026 para potenciar el crecimiento de las exportaciones

El Corredor Seco Centroamericano se encuentra bajo fuertes amenazas de sequías y pérdidas agrícolas por El Niño

El más reciente informe del Banco Mundial señala que la reducción de lluvias puede recortar las cosechas, dificultar el traslado de productos rurales y agravar la inseguridad alimentaria entre hogares vulnerables de la región centroamericana

El Corredor Seco Centroamericano se encuentra bajo fuertes amenazas de sequías y pérdidas agrícolas por El Niño

TECNO

Un anillo de USD 99 promete manejar varios asistentes de IA con solo apretar un botón

Un anillo de USD 99 promete manejar varios asistentes de IA con solo apretar un botón

Una influencer factura más de 4.000 euros al mes por fotos en lencería: Aitana Lopez no existe

Una simulación de invierno nuclear ubicó a la Argentina como posible refugio: cómo funciona el modelo de una experta en ciberinteligencia

El video de boxeo entre el influencer Frankie LaPenna y un robot: fue tan real que hubo lesiones

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Megan Fox anuncia su propia página de contenido explícito: así es su nuevo negocio al estilo OnlyFans

Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel que reconsidere su papel en la próxima película sobre Playboy: “Sufrí abuso sexual, emocional y físico”

MUNDO

Zelensky calificó de “injusto” el acuerdo entre Trump y Putin sobre el diésel: “Le hace el juego a Rusia”

Zelensky calificó de “injusto” el acuerdo entre Trump y Putin sobre el diésel: “Le hace el juego a Rusia”

Un pez de Estados Unidos podría haber convivido con los dinosaurios y vivir hasta más de cuatro siglos

Eritrea acusó a Etiopía de librar una "guerra de agresión" en medio de la tensión por Tigray

La particular condición que exige una remota isla australiana a cambio de alojamiento gratuito para voluntarios

El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros