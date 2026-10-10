La Defensoría y la Superintendencia ordenan el cierre temporal de 19 comercios por faltas sanitarias en El Salvador

La Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ordenaron el cierre temporal de 19 establecimientos en El Salvador por fallas sanitarias. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ordenaron el cierre temporal de 19 establecimientos en El Salvador por incumplimientos sanitarios detectados durante inspecciones. La suspensión durará una semana y los responsables deberán corregir las deficiencias para reabrir y volver a atender al público.

Las verificaciones realizadas en lo que va de 2026 superan las 6,700 en todo el país, con el objetivo de proteger los derechos de los compradores. Más de 2.000 estuvieron dirigidas exclusivamente a restaurantes, supermercados y comercios de comida.

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Los controles alcanzaron un restaurante con fusión gastronómica salvadoreña y mexicana, en Suchitoto, y al Hotel y Restaurante ubicado en la zona costera de Acajutla, Sonsonate. En esos negocios se identificaron deficiencias en el almacenamiento y la conservación de alimentos, equipos inadecuados y personal que manipulaba productos alimenticios sin carné autorizado.

Las condiciones exigidas para volver a atender al público

La reapertura dependerá de que cada establecimiento subsane las irregularidades halladas y de que las autoridades comprueben que cumple las condiciones sanitarias requeridas. Las inspecciones buscan prevenir riesgos para la salud, vigilar la normativa vigente y garantizar condiciones adecuadas para consumidores y turistas.

Las autoridades gubernamentales superaron las 6.700 verificaciones en todo el país durante el año 2026 para proteger a los compradores. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Más de 225 comercios registraron infracciones graves por mantener productos listos para la venta o ingredientes de cocina con fechas de caducidad vencidas. La Defensoría del Consumidor retiró y destruyó más de 3,400 productos expirados que estaban en estanterías o áreas de preparación de alimentos.

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Las sanciones a proveedores y empresas infractoras superaron los $958.000 por abusos de precios. Las medidas alcanzan a incrementos injustificados en productos de la canasta básica y a importadores de alimentos, mientras más de 50 empresas permanecen bajo investigación por ese motivo.

La vigilancia de precios y los reclamos de los compradores

La Defensoría del Consumidor también atiende denuncias por cobros indebidos, incumplimientos de garantías, fallas en productos o servicios y publicidad engañosa. Entre sus funciones figura la resolución de reclamos y la orientación legal gratuita para la ciudadanía.

El organismo monitorea los precios de la canasta básica y otros productos esenciales para prevenir aumentos abusivos. Además, desarrolla acciones de educación sobre los derechos de los consumidores en el mercado.

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Las multas por abusos de precios superan $958.000 (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Estas medidas aportan al cuidado del turista y los nacionales. El Salvador registra la llegada de 43,449 turistas hondureños hasta el mediodía del 8 de octubre de 2026, una cifra que ya supera los 43, 008 visitantes recibidos durante toda la Semana Morazánica de 2025. Según medios locales

El mayor ingreso en un solo día ocurrió el miércoles 7 de octubre, cuando 8,612 ciudadanos de Honduras entraron al país. El flujo terrestre se concentró principalmente en el puesto fronterizo de El Amatillo, en La Unión Norte.

El Ministerio de Turismo de El Salvador proyecta la llegada de 58,522 turistas hondureños entre el 3 y el 11 de octubre, lo que supondría un aumento del 20 % frente al año anterior.

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