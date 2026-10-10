El Instituto Guatemalteco de Migración inaugura cuarta sede regional en Izabal y reporta más de 55 mil retornados en el año

Personal del Instituto Guatemalteco de Migración atiende a la ciudadanía durante una jornada de trámites migratorios. (Instituto Guatemalteco de Migración)

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El IGM inauguró este viernes 9 de octubre una oficina regional en Morales, Izabal, su cuarta sede fuera de la capital, mientras reportó la atención de 55.061 guatemaltecos deportados o retornados voluntariamente durante 2026. La dependencia concentrará trámites de pasaportes, residencias, control migratorio y asistencia para quienes regresaron al país tras vivir en el extranjero.

La cifra corresponde al corte del 8 de octubre y superará el total registrado durante el año pasado, informó el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera. El aumento de personas deportadas y de retornos voluntarios llevó a la institución a impulsar el Plan Retorno al Hogar.

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La sede funciona en Ofi Bodega G&H, en el kilómetro 245 de la carretera CA-9, en la aldea La Ruidosa. Su apertura reunió a la gobernadora departamental de Izabal, Gilda Ismelda Córdoba Pacheco; representantes del cuerpo diplomático, diputados, funcionarios de derechos humanos y organizaciones vinculadas con la movilidad humana, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Personal del Instituto Guatemalteco de Migración atiende a la ciudadanía durante una jornada de trámites migratorios. (Instituto Guatemalteco de Migración)

Servicios migratorios y atención para la población retornada

La nueva oficina reúne las subdirecciones de Pasaportes, Extranjería, Control Migratorio y Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes. La concentración de estas áreas permitirá que los habitantes del departamento gestionen sus trámites sin viajar a otras regiones.

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Los usuarios podrán solicitar la emisión o renovación del pasaporte y recibir el documento el mismo día, según indicó el Instituto Guatemalteco de Migración. También podrán tramitar residencias temporales y permanentes, pedir extensiones de visa y obtener orientación si excedieron el plazo autorizado de estadía en Guatemala.

La Subdirección de Control Migratorio atenderá pedidos de certificaciones de movimiento migratorio, gestiones de arraigo y cálculos de multas por exceso de estadía. Izabal ya cuenta con cuatro puestos de control migratorio ubicados en El Cinchado, Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y Livingston.

La institución habilitó además un servicio móvil destinado a extranjeros residentes en áreas como las marinas del departamento. Rivera explicó que las autoridades habían identificado en esas zonas a personas extranjeras que generan empleo local.

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El Plan Retorno al Hogar, promovido bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta Karin Herrera, está dirigido a facilitar la reintegración de guatemaltecos que permanecieron durante años fuera del país. La atención estará a cargo de la subdirección especializada en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

La oficina permitirá entrevistar y acompañar a las personas retornadas durante su proceso de reinserción. El director del IGM señaló que Izabal requiere atención prioritaria también para quienes solicitan protección internacional, ya que sus cinco municipios fueron declarados territorio solidario en coordinación con ACNUR.

Personal del Instituto Guatemalteco de Migración atiende a la ciudadanía durante una jornada de trámites migratorios. (Instituto Guatemalteco de Migración)

Búsqueda de migrantes desaparecidos y reducción de traslados

La sede de Morales incorporó un mecanismo de búsqueda de personas migrantes desaparecidas mediante coordinación interinstitucional. Los familiares de personas cuyo paradero se desconoce podrán presentar reportes en el lugar y acceder a acompañamiento psicológico.

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La creación de la oficina comenzó a gestionarse en 2024, cuando Rivera asumió la dirección del IGM. El funcionario relató que el proceso incluyó reuniones con el Congreso de la República, autoridades locales, la asociación de mujeres UNAGIL y diputados de Izabal.

La apertura se suma a las oficinas regionales que operan en Chiquimula, Zacapa y Quetzaltenango. La estrategia busca descentralizar los servicios migratorios y ampliar la presencia institucional fuera de Ciudad de Guatemala.

Córdoba sostuvo que la sede evitará que los habitantes de Puerto Barrios, El Estor, Livingston, Morales y Los Amates deban viajar hasta Río Hondo, Zacapa, para realizar sus trámites. Durante el acto de inauguración, afirmó: “Que los servicios lleguen a la gente y no la gente al servicio”.

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La oficina opera bajo el Código de Migración, Decreto 44-2016, y su reglamento. Atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, mientras que los requisitos de cada gestión estarán disponibles en los canales oficiales del IGM.