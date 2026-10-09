Las niñas del Corredor Seco centroamericano que cargan con las peores consecuencias de la sequía de El Niño

Una niña centroamericana camina tomada de la mano de su hermano menor por un terreno árido mientras traslada un cántaro sobre la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Casi ocho de cada diez hogares productores de maíz en el Corredor Seco centroamericano perdieron entre el 75% y el 100% de su cosecha. Esa cifra, documentada en una evaluación realizada en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, resume el punto de partida desde el que la ONG Plan International lanzó su última alerta.

La organización advirtió este viernes que las niñas y adolescentes de la región cargan con las peores consecuencias de la sequía asociada a El Niño. El fenómeno ya apartó a miles de ellas de la escuela para asumir tareas de cuidado del hogar, según informó EFE, agencia de noticias española.

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El Corredor Seco, epicentro de la crisis

Honduras, Guatemala y El Salvador concentran hoy la emergencia más grave del continente. En Tegucigalpa se registra el año con menos lluvia desde que existen mediciones, y el 80% del territorio hondureño permanece en alerta roja.

Esa escasez hídrica llevó a la capital hondureña a racionar el agua potable cada 12 días desde hace un mes. Más de 91 mil hogares rurales de la zona afrontan, de forma simultánea, pérdidas agrícolas, caída de ingresos y falta de agua.

¿Por qué afecta especialmente a las niñas? Porque cuando una familia pierde la cosecha o el acceso al agua, son ellas quienes suelen asumir las tareas de cuidado: buscar agua, cuidar a sus hermanos o encargarse del hogar. Esa carga les resta tiempo de estudio y multiplica el riesgo de matrimonio infantil, violencia y embarazo adolescente, según el informe de la ONG.

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Un agricultor sostiene una mazorca de maíz seca sobre un terreno agrietado por la falta de lluvias en el Corredor Seco centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Niño ya está afectando a miles de familias pero lo peor todavía no ha llegado”, afirmó Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, según consignó la agencia.

Una región que ya paga el precio del fenómeno

Dos tercios de los hogares productores del Corredor Seco disponen de reservas de maíz para apenas tres semanas o menos. El riesgo ahora es que falle también la segunda cosecha, conocida como postrera, lo que prolongaría la escasez durante gran parte de 2027.

“Sabemos dónde golpeará con más fuerza y sabemos que, si no actuamos a tiempo, serán las niñas quienes carguen con las peores consecuencias”, agregó Alemán en la declaración difundida con motivo del Día Internacional de la Niña, el próximo 11 de octubre.

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El informe de la organización, titulado El Estado Mundial de las Niñas 2026, documenta que el riesgo de matrimonio infantil y violencia se duplica entre las niñas cuya escolaridad se interrumpe por un desastre climático.

Los testimonios recogidos describen un patrón repetido: mientras los adultos salen a buscar ingresos alternativos, las niñas quedan al frente del hogar, expuestas a situaciones de violencia, incluida la sexual.

Cuatro niñas en edad escolar se concentran en sus cuadernos y libros de texto sobre una mesa de madera en un salón de clases. (Sayda Galicia, Infobae Centroamérica)

Tres millones de personas en Guatemala y 1.8 millones en Honduras se encuentran ya en situación de crisis alimentaria o peor, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El Comité Internacional de Rescate alertó además que la escasez de lluvias podría dejar a 700 mil personas en El Salvador con necesidad inmediata de ayuda de emergencia.

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Respuesta de la organización ante el avance del fenómeno

Plan International ya ejecuta proyectos de agua, saneamiento y protección en Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Perú, y activó una respuesta subregional específica para la sequía centroamericana, con foco en las familias y comunidades más afectadas.

Una joven recorre un camino de tierra con un bidón de agua sobre el hombro junto a un letrero de madera con la leyenda Agua es vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, la caída de pozos y tanques comunitarios obligó a abandonar actividades productivas vinculadas al agua, como la cría de tilapias en algunas localidades. En Guatemala, país con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región, agricultores de comunidades indígenas del norte reportaron la pérdida total de sus cultivos de maíz.

Este mes, la organización impulsa además la campaña Niñas en Emergencia en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay. La iniciativa busca coordinar esfuerzos con otros actores capaces de sumarse a la respuesta ante las crisis climáticas que afectan a niñas, adolescentes y jóvenes de la región.

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El fenómeno climático que agrava la crisis centroamericana

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño se intensifica con rapidez y alcanzará su fase “muy fuerte” entre octubre y diciembre, con un pico esperado para ese mes.

Según su secretaria general, Celeste Saulo, el episodio podría convertirse en uno de los más potentes desde 1950 y se prolongaría hasta febrero de 2027.

FOTO DE ARCHIVO. Autoridades buscan garantizar la seguridad alimentaria ante el impacto del fenómeno El Niño. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)

El Banco Mundial advirtió, en su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, que el fenómeno representa un riesgo adicional para una región que ya enfrenta presiones fiscales y vulnerabilidades ambientales, y señaló que el Corredor Seco Centroamericano figura entre las áreas donde la sequía podría golpear con más fuerza la producción agrícola.

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Naciones Unidas activó mecanismos de acción anticipatoria en Guatemala, Honduras y El Salvador antes de que se materializaran los peores impactos de la sequía, y liberó USD 10.5 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia para proteger a las comunidades más vulnerables de la región.