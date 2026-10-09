El Salvador

El Salvador alista la cumbre de comercio Trade Expo 2026 para potenciar el crecimiento de las exportaciones

La plataforma de comercio organizada por el sector público y privado conectará a la industria nacional con delegaciones extranjeras para acelerar la firma de nuevos contratos comerciales

Una mujer y un hombre sentados a una mesa con una tableta y muestras de café frente a un cartel de El Salvador Trade Expo.
Dos ejecutivos analizan datos de exportación y muestras de café salvadoreño durante un encuentro de negocios en la feria El Salvador Trade Expo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) e Invest in El Salvador alistan los últimos detalles para la celebración de la El Salvador Trade Expo 2026, una plataforma comercial que reunirá a más de 70 marcas locales y más de 40 compradores internacionales para potenciar las ventas en los mercados externos.

El evento se llevará a cabo el lunes 12 y martes 13 de octubre de 2026 en un hotel capitalino, a partir de las 8:00 am. La iniciativa surge de la cooperación entre el sector público y la gremial empresarial, la cual suma 110 años de trayectoria en el país.

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El encuentro tiene como lema “Where opportunities connect” (Donde las oportunidades se conectan) y está diseñado para acercar clientes extranjeros a las compañías nacionales de forma directa, lo que evita los costos que implica el desplazamiento a ferias fuera de las fronteras salvadoreñas.

“Aquí conectamos oportunidades y justamente queremos dar a conocer toda esta oferta exportable que tenemos acá en El Salvador”, afirmó la presidente de Camarasal, Leticia Escobar, durante una entrevista televisiva.

La dirigente gremial enfatizó que la cita posibilitará reuniones de negocios uno a uno pre agendadas. El mecanismo de seguimiento posterior a las jornadas permitirá medir las intenciones de compra y acompañar a los empresarios para convertirlas en contratos definitivos.

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Escobar, abogó que el piso de exhibición de El Salvador Trade Expo 2026 contará con 74 espacios comerciales distribuidos en cinco áreas estratégicas. Estos pabellones corresponden a los rubros que registran la mayor cantidad de envíos al extranjero:

  • Retail o comercio minorista
  • Industria químico-farmacéutica
  • Alimentos y bebidas
  • Servicios empresariales
  • Empaques de plástico y cartón.
Leticia Escobar, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), durante la presentación de la El Salvador Trade Expo 2026 y la campaña de fomento al consumo nacional (Cortesía: Entrevista AM).
Leticia Escobar, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), durante la presentación de la El Salvador Trade Expo 2026 y la campaña de fomento al consumo nacional (Cortesía: Entrevista AM).

“Queremos que esa huella salvadoreña trascienda, no solamente a esos mercados a los cuales ya están exportando, sino que puedan ampliar esos potenciales compradores”, señaló Escobar.

El aprovechamiento del nearshoring posiciona al país como nodo logístico

Uno de los ejes centrales del programa académico de la convención es el análisis del nearshoring, la estrategia económica de relocalización de operaciones comerciales y cadenas de suministro hacia países geográficamente cercanos a los principales mercados de consumo, como Estados Unidos y México.

El fenómeno cobra importancia estratégica porque permite a las corporaciones multinacionales reducir tiempos y costos de transporte, disminuir la dependencia de proveedores asiáticos y reaccionar con mayor rapidez ante fluctuaciones en la demanda global.

Para El Salvador, la atracción de inversiones bajo esta modalidad representa una oportunidad para diversificar la matriz de exportaciones, generar empleo formal de mayor calificación e integrar a los productores locales en redes internacionales de abastecimiento.

A este escenario se suman factores como la agilización de procesos en aduanas y la red de acuerdos comerciales que otorgan acceso preferencial a 41 países y un mercado de cerca de 1,200 millones de consumidores.

Manos de dos personas con traje señalando un mapa mundial sobre una mesa de vidrio con sellos aduaneros y contenedores en miniatura.
Dos ejecutivos analizan un mapa de rutas de transporte marítimo global junto a sellos aduaneros y miniaturas de contenedores de carga sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campaña “Lo nuestro es calidad” impulsa el consumo local hasta fin de año

De forma paralela al encuentro internacional, la gremial empresarial relanzó por segundo año consecutivo la campaña “Lo nuestro es calidad con huella salvadoreña”. Esta iniciativa comenzó en septiembre y se mantendrá activa hasta diciembre, con la meta de enlazar las celebraciones patrias con el ciclo de compras de fin de año, periodo que abarca el Black Friday, las festividades navideñas y el Año Nuevo.

La estrategia busca visibilizar el esfuerzo de los productores locales e incentivar que las familias prefieran bienes y servicios generados en el territorio nacional. A través de sus canales oficiales, Camarasal ofrecerá difusión a las marcas participantes y a sus promociones especiales para ampliar la llegada hacia el público consumidor.

“Cuando alguien elige un producto o un servicio salvadoreño, no solo está apoyando una marca, está apoyando a cada uno de los colaboradores y sus familias que trabajan en estas empresas”, sostuvo Escobar.

La vocera destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un motor indispensable de la economía nacional, por lo que respaldar la oferta interna fortalece el bienestar social y la generación de puestos de trabajo.

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