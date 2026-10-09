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Llega una nueva serie del creador de This is Us

"The Land: Más allá del juego" de Dan Fogelman reúne a Christopher Meloni, Mandy Moore, Chace Crawford y William H. Macy en una historia de fútbol americano y poder

Dos mujeres están de pie ante un fondo claro, una con un saco gris y camisa blanca, y otra con una camiseta oscura con estampado
Mandy Moore integra el elenco de la ficción, que combina fútbol americano, familia y disputas de poder. (Disney+)
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Disney+ difundió las primeras imágenes de The Land: Más allá del juego, la nueva serie dramática de Dan Fogelman que llegará el 15 de febrero a Hulu en Disney+. La ficción tendrá un estreno de dos episodios y luego sumará una entrega cada lunes, con una historia ambientada en el entorno de los Cleveland Browns y atravesada por conflictos familiares, deportivos y empresariales.

La producción marca el regreso de Fogelman a un relato coral de vínculos familiares, tras su trabajo como creador de This Is Us y Paradise. En esta oportunidad, el eje estará puesto en una franquicia de la NFL que busca recuperarse después de una seguidilla de campañas sin resultados.

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Hombre con gorra de los Cleveland Browns y auriculares de comunicación en una cancha con jugadores al fondo
Christopher Meloni interpreta a Danny Roarke, el entrenador de los Cleveland Browns que afronta una temporada decisiva. (Disney+)

El entrenador Danny Roarke, interpretado por Christopher Meloni, llega a un punto límite en su carrera. Después de varias temporadas decepcionantes, deberá intentar cambiar el destino de los Browns con una decisión que también impactará de lleno en su vida privada: el nuevo mariscal de campo elegido en el draft proviene de Ohio State y es su propio hijo.

Un padre y un hijo bajo presión en Cleveland

La relación entre Roarke y el joven jugador será uno de los núcleos de The Land: Más allá del juego. El entrenador deposita en ese debutante la posibilidad de sostener su puesto y volver a poner al equipo en carrera, aunque la expectativa deportiva se mezclará con los conflictos de una relación familiar marcada por la exigencia.

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Cuatro personas se encuentran en una sala frente a un gran letrero luminoso con la palabra BROWNS en la pared
The Land: Más allá del juego estrenará sus dos primeros episodios el 15 de febrero en Hulu en Disney+. (Disney+)

La serie también seguirá a Hal Durkin, el propietario de la institución, quien deberá resolver quién de sus dos hijas tiene las condiciones para asumir el liderazgo de la franquicia. Esa disputa por la sucesión trasladará buena parte de la tensión a las oficinas del club, lejos de los vestuarios y el campo de juego.

El relato plantea así dos familias vinculadas por el poder y el fútbol americano. La urgencia por conseguir una temporada ganadora atraviesa a entrenadores, jugadores y directivos, mientras una afición fiel reclama resultados inmediatos y anticipa cambios si el equipo no logra revertir su situación.

Una mujer sonriente toca la cara de un hombre visto de espaldas que viste una chaqueta verde con capucha
Dan Fogelman creó, escribió y produce ejecutivamente la nueva serie dramática.(Disney+)

La presión por ganar alcanza tanto al cuerpo técnico como a la conducción de la franquicia, según la sinopsis oficial difundida por Disney+. El planteo busca mostrar las consecuencias de las decisiones deportivas en las relaciones personales de quienes integran la organización.

Un elenco con figuras de la televisión estadounidense

Además de Meloni, el reparto reúne a la protagonista de This is Us, Mandy Moore, Chace Crawford, Sam Corlett, Tanner Zagarino, Chloe Bennet, Bridget Moynahan, William H. Macy y Omar Epps. Moore, reconocida por su papel en This Is Us, volverá a trabajar con Fogelman en una historia que combina conflicto familiar y deporte profesional.

Un hombre con camisa clara y corbata oscura sentado mira a otra persona cuyo perfil aparece desenfocado en primer plano
La serie sigue a una franquicia de la NFL que busca dejar atrás varias temporadas sin resultados. (Disney+)

La presencia de Macy, Meloni y Moore concentra parte de la atención sobre un elenco integrado por intérpretes con experiencia en dramas televisivos, comedias y producciones de acción. Disney+ todavía no detalló los personajes que encarnarán todos los protagonistas ni precisó la cantidad total de episodios de la primera temporada.

El estreno está previsto para el lunes 15 de febrero, horas después del Super Bowl. Los dos primeros capítulos quedarán disponibles de forma exclusiva en Hulu en Disney+, y la plataforma publicará el resto de los episodios semanalmente.

Dos hombres con sudaderas de los Cleveland Browns sentados frente a una mesa redonda que contiene botellas de cerveza azules
El drama se desarrolla tanto dentro del campo de juego como en las oficinas de la franquicia de Cleveland. (Disney+)

Fogelman vuelve a trabajar con una historia coral

Dan Fogelman será creador, guionista, productor ejecutivo y showrunner de la serie. El proyecto estará acompañado en la producción ejecutiva por Jess Rosenthal, Kevin Falls y Justin Adler. Por parte de Skydance Sports participarán David Ellison, Jesse Sisgold y Jason T. Reed.

La producción corresponde a 20th Television y Skydance Sports. El involucramiento de esta última compañía busca aportar una mirada ligada a la dinámica del deporte profesional estadounidense, en una ficción que sitúa su conflicto dentro de una organización de la NFL.

Un hombre mayor y un joven con gorro negro están sentados a una mesa de restaurante con mantel blanco, copas y una tableta
William H. Macy interpreta a Hal Durkin, el dueño del equipo que debe resolver una sucesión familiar. (Disney+)

Fogelman ya había abordado el universo deportivo en Pitch, la serie centrada en una beisbolista que llegaba a las Grandes Ligas. En aquella producción trabajó con acceso a estadios y en coordinación con organizaciones del béisbol profesional. Ahora, con The Land: Más allá del juego, trasladará ese interés al fútbol americano y a una franquicia de Cleveland que enfrenta una temporada decisiva.

La serie debutará con dos capítulos el 15 de febrero y continuará con estrenos semanales cada lunes en Hulu en Disney+.

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