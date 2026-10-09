Panamá persiste en su tarea de conservar las tortugas marinas

Iniciativa reúne actividades de investigación científica, educación ambiental, capacitación, patrullajes, rescate y reubicación de nidos. (MiAmbiente)

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La inauguración de un vivero para tortugas marinas en Playa Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste, amplió las acciones de resguardo de nidos en la costa panameña.

La instalación permitirá trasladar nidos que estén expuestos a amenazas hacia un lugar protegido, donde recibirán seguimiento durante la incubación.

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El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los huevos y elevar las posibilidades de supervivencia de las crías.

El nuevo vivero de Playa Veracruz protegerá nidos de tortugas marinas que enfrenten riesgos en la playa, como la acción de depredadores u otras condiciones que afecten su desarrollo.

El espacio fue creado por la Fundación Mi Voz para Tus Ojos y Tierra Náutica, con apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El trabajo busca proteger tanto a las tortugas como a los ecosistemas marino costeros donde se reproducen. (MiAmbiente)

Esta iniciativa reúne a organizaciones, instituciones públicas, voluntarios y residentes para resguardar las zonas de anidación y acompañar el proceso hasta la liberación de los neonatos.

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El proyecto, de acuerdo a lo que se explicó, surgió después de varios años de tareas desarrolladas mediante el Programa Ambiental Tortugas de la City, impulsado por la Fundación Mi Voz para Tus Ojos.

La iniciativa reúne actividades de investigación científica, educación ambiental, capacitación, patrullajes, rescate y reubicación de nidos. También contempla acciones de sensibilización destinadas a la comunidad.

Organizaciones ambientales, entidades estatales, los voluntarios y los residentes de la zona participaron en las labores de conservación en Playa Veracruz.

El trabajo busca proteger tanto a las tortugas como a los ecosistemas marino-costeros donde se reproducen.

Una tortuga marina verde deposita sus huevos en la arena de una playa panameña durante la noche, con la luna llena sobre el océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Conservar tortugas marinas no es una tarea que pueda hacer una sola persona o una sola institución”, destacó el subdirector de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Marino Ábrego.

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El funcionario agregó que la continuidad de las tareas depende del acompañamiento de quienes trabajan en las playas, de las organizaciones y de las comunidades. Según indicó, esa articulación permite sostener las medidas de protección en cada temporada.

En paralelo a las acciones en Playa Veracruz, MiAmbiente liberó 127 neonatos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola.

El área protegida forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá. La liberación integró las actividades permanentes de protección de especies que utilizan las playas del país como sitios de anidación.

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Durante la temporada reproductiva, el personal guardaparque vigila las áreas de reproducción, identifica los nidos y les da seguimiento hasta que ocurre la eclosión. Después, las crías son liberadas bajo medidas de manejo definidas para favorecer su llegada al mar.

Continuidad de las tareas depende del acompañamiento de quienes trabajan en las playas, de las organizaciones y de las comunidades, indican las autoridades.

Los técnicos evalúan los nidos que se encuentran en lugares expuestos a riesgos. Cuando la situación lo requiere, trasladan los huevos a viveros protegidos y mantienen el seguimiento durante toda la incubación.

Las liberaciones se realizan en las primeras horas del día una vez que nacen las crías. Esa medida busca facilitar su desplazamiento natural hacia el mar y reducir la exposición a posibles amenazas.

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MiAmbiente sostuvo que la conservación de las tortugas marinas forma parte de los esfuerzos para proteger la biodiversidad, los sitios de reproducción y el manejo sostenible de los ecosistemas costeros.

Las jornadas de educación ambiental previstas en Playa Veracruz apuntan a promover una mayor participación ciudadana. Estas actividades buscan reforzar el cuidado de las playas que reciben a las tortugas durante sus ciclos reproductivos.

La entidad pidió a la población respetar las zonas de anidación, no manipular huevos ni neonatos y seguir las recomendaciones del personal guardaparque. El resguardo de estas especies contribuye al equilibrio de los ecosistemas marinos y a la protección del patrimonio natural de Panamá.

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