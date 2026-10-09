“El poder adquisitivo disminuye y hay cada vez más precariedad”: la advertencia de un concejal de París en medio de la crisis educativa

El elevado costo de la vivienda en París condiciona la atracción y permanencia de los profesores en las escuelas estatales

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La falta de docentes, las suplencias que no llegan y el deterioro de los edificios volvieron a poner a la educación pública francesa en el centro de las protestas estudiantiles. En París y otras ciudades, alumnos de secundaria reclaman respuestas a problemas que, según la comunidad educativa, se acumulan desde hace años y afectan la continuidad de las clases.

Mario González, concejal de Distrito 18 de París, sostuvo que las movilizaciones exponen una “degradación de la educación pública” que se percibe con mayor fuerza en los liceos. El dirigente del Partido Socialista afirmó que los reclamos de estudiantes coinciden con los de familias y autoridades de los establecimientos.

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La dificultad para cubrir vacantes y licencias es uno de los principales focos del conflicto. González explicó en Infobae Al Amanecer que hay alumnos que permanecen “sin profesor durante un mes, dos meses, tres meses”, una situación que alcanza a distintas materias y altera el ritmo de cursada en escuelas públicas.

El concejal Mario González denunció que los alumnos pasan varios meses sin docentes por la demora en la cobertura de licencias REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Los estudiantes reclaman docentes, suplentes y obras en los liceos

El concejal resumió las demandas en tres puntos: mantenimiento de los edificios, designación de profesores y cobertura de reemplazos cuando se producen licencias o vacantes. Entre las asignaturas más afectadas mencionó Matemáticas y Lengua, áreas donde, dijo, resulta difícil conseguir docentes.

Para González, el problema está vinculado con la pérdida de atractivo de la carrera. “Está muy desprestigiada la profesión de profesor”, afirmó. A su entender, los salarios y las condiciones de ingreso al sistema educativo desalientan a potenciales aspirantes, aun cuando se mantienen los concursos y mecanismos de contratación.

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El edil señaló que la falta de candidatos lleva a incorporar personal bajo condiciones que consideró insuficientes. En ese contexto, las protestas estudiantiles pusieron en primer plano una dificultad que, según indicó, directivos y familias conocen desde hace tiempo.

"La educación es un derecho, no un privilegio", dice el cartel que lleva una estudiante en una manifestación en París el 8 de octubre de 2026. EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

El salario docente enfrenta el alto costo de vivir en París

Un profesor de secundaria que llega a la etapa final de su carrera en la educación pública de Francia puede percibir algo menos de 3.000 euros mensuales, según González. En los puestos con mejores condiciones, el ingreso se ubica entre 3.000 y 3.500 euros, de acuerdo con la trayectoria y los exámenes aprobados.

El concejal explicó que muchos docentes comienzan en establecimientos de zonas con mayores dificultades y, con el paso de los años, pueden acceder a otros destinos. También mencionó el examen de agregación, que permite obtener un estatuto salarial superior y una mayor posibilidad de elegir el lugar de trabajo.

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El costo de la vivienda condiciona esos ingresos, especialmente en París. González indicó que el alquiler de un departamento de dos ambientes supera los 1.300 euros mensuales en la capital, mientras que fuera de la ciudad puede rondar los 800 euros. Algunos funcionarios públicos acceden a vivienda social, agregó.

A su juicio, los profesores integran la clase media, aunque su nivel de vida depende en buena medida de la zona donde residen. La brecha entre los ingresos y los alquileres aparece así como otro elemento detrás de la escasez de docentes.

Los estudiantes de secundaria exigen la renovación de los edificios escolares y la reforma de la plataforma de acceso universitario REUTERS/Pedro Nunes

El Gobierno anunció 3.000 reemplazantes, pero persisten las dudas

El ministro de Educación anunció la búsqueda de 3.000 docentes reemplazantes, según relató González. El concejal cuestionó que no se hayan precisado el mecanismo, los plazos ni las condiciones de contratación. “Dime cómo, cuándo y en qué condiciones”, planteó al referirse a la medida.

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González remarcó que los estudiantes reclaman suplentes desde hace años y sostuvo que la respuesta oficial debería contemplar, además, un programa de renovación de edificios en secundarias y primarias. También incluyó entre las demandas una reforma de la plataforma de acceso a las universidades.

El primer ministro francés había anticipado respuestas hacia fines de mes, de acuerdo con el concejal. Aunque observó una menor intensidad en algunas movilizaciones, González señaló que el conflicto continuaba abierto mientras la comunidad educativa aguardaba definiciones sobre esos puntos.

El debate político en torno a las manifestaciones contrapone la agenda de orden público con los reclamos por el presupuesto educativo REUTERS/Pedro Nunes

La tensión social puede ampliar las movilizaciones en Francia

El entrevistado ubicó el reclamo educativo dentro de un clima social más amplio, atravesado por el aumento de los precios de los combustibles y la energía. “El poder adquisitivo disminuye y hay cada vez más precariedad”, sostuvo, y añadió que el desempleo volvió a subir durante la presidencia de Emmanuel Macron.

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Los sindicatos de la comunidad educativa anunciaron una huelga general para el 13 de octubre, mientras que una huelga interprofesional estaba prevista para el 17, según González. El concejal consideró que todavía resta saber si las manifestaciones incorporarán a otros sectores.

La cercanía del calendario electoral también puede incidir en la evolución del conflicto, señaló. Parte del malestar social puede trasladarse a las urnas, aunque las huelgas programadas podrían mantener la presión en las calles.

El debate político en torno a las manifestaciones contrapone la agenda de orden público con los reclamos por el presupuesto educativo REUTERS/Abdul Saboor

La disputa política incorpora el debate sobre el orden público

González afirmó que distintos espacios políticos buscan posicionarse frente a las protestas. Según explicó, la extrema derecha concentra su discurso en los incidentes y el orden público, mientras que los sectores de izquierda respaldan los reclamos por el sistema estatal de enseñanza.

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Para el concejal, el debate no se agota en los episodios registrados durante las movilizaciones. La discusión, dijo, abarca la cobertura de cargos, el estado de las escuelas y las condiciones para que los alumnos tengan clases de forma regular.

“No hay miles de soluciones”, afirmó González. La atención de los estudiantes, añadió, estará puesta en las respuestas oficiales sobre tres demandas concretas: suplencias docentes, renovación de los establecimientos y cambios en el acceso universitario.

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