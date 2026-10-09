Más de 43 mil turistas hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

Las autoridades salvadoreñas esperan recibir 48.300 visitantes procedentes de Honduras antes de que concluya el período vacacional (Foto: Secretaría de Prensa)

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La decisión de miles de hondureños de pasar sus vacaciones en el extranjero vuelve a poner a El Salvador entre los destinos más concurridos durante la Semana Morazánica. Hasta este jueves, el país centroamericano contabilizaba cerca de 43.500 turistas hondureños que ingresaron por vía terrestre, una cifra que ya supera el total registrado durante el mismo período de 2025.

Los datos fueron divulgados por la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, que prevé que el flujo de visitantes procedentes de Honduras continúe aumentando durante los últimos días del asueto.

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La institución proyecta que el ingreso total alcance los 48.300 turistas hondureños durante esta semana, en la que los empleados públicos de Honduras tienen días feriados entre el 5 y el 9 de octubre. La cifra definitiva dependerá de los movimientos migratorios que se registren hasta el cierre del período vacacional.

El reporte refleja el atractivo que mantiene el territorio salvadoreño para los viajeros hondureños, quienes encuentran opciones que combinan playas, montañas, gastronomía y recorridos urbanos en distancias relativamente cortas.

El número de visitantes contabilizados hasta este jueves ya sobrepasó los 43.008 hondureños que viajaron a El Salvador durante la Semana Morazánica de 2025.

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El miércoles fue la jornada con mayor movimiento de viajeros hondureños, con 8.612 ingresos registrados en un solo día. (Foto: Secretaría de Prensa)

Además, las autoridades migratorias destacaron que el movimiento de viajeros procedentes de Honduras ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos años. En 2023 se contabilizaron 26.560 visitantes hondureños, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 37.557.

Para 2025, el registro llegó a 43.008 personas, una tendencia que se mantiene durante el feriado de 2026, cuando el número de ingresos ya ronda los 43.500.

El miércoles fue la jornada con mayor movimiento reportado hasta el momento, con 8.612 turistas hondureños ingresando en un solo día. El dato refleja la concentración de desplazamientos durante los días centrales de las vacaciones, cuando numerosas familias aprovechan para viajar y conocer destinos fuera de su país.

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La proyección de 48.300 visitantes supondría superar nuevamente el registro del año anterior, aunque todavía está pendiente conocer el balance final de las autoridades salvadoreñas.

Uno de los factores que ha influido en la percepción turística de El Salvador es el cambio en sus condiciones de seguridad. Durante años, el país fue asociado con elevados niveles de violencia vinculados con las pandillas, conocidas también como maras.

El flujo de turistas hondureños hacia El Salvador ha crecido desde 2023, cuando se contabilizaron 26.560 visitantes durante el feriado. (Foto: Secretaria de Prensa)

El Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como parte de su estrategia contra estas estructuras criminales.

La política ha sido respaldada por una parte importante de la población salvadoreña, aunque también ha recibido cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por denuncias de vulneraciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias.

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La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, ha señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de las visitas internacionales y que ha contribuido a modificar la percepción del país entre los viajeros.

A ese elemento se suma la oferta de destinos naturales. Las playas salvadoreñas son especialmente atractivas para quienes buscan practicar surf, disfrutar del litoral del Pacífico o combinar actividades costeras con visitas a zonas montañosas.

La cercanía de estos lugares con San Salvador permite a los turistas organizar recorridos que incluyen distintos ambientes en períodos relativamente cortos, una característica que favorece las escapadas durante los feriados.

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El registro de 2026 ya supera los 43.008 hondureños que ingresaron en 2025, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por Migración y Extranjería. (Foto: Cortesía)

La salida de miles de hondureños hacia El Salvador ocurre durante la Semana Morazánica, una iniciativa creada para promover el turismo interno y dinamizar la actividad económica nacional durante los días de descanso.

Este año, la campaña gubernamental se desarrolla bajo el lema “Salí y quédate en Honduras”, con el propósito de incentivar a los ciudadanos a conocer los destinos nacionales y contribuir con los negocios vinculados al sector turístico.

Sin embargo, el movimiento migratorio hacia el país vecino evidencia que una parte de los viajeros ha optado por aprovechar el feriado para salir de Honduras.

Según la ministra Morena Valdez, Honduras figura, junto con Guatemala y Estados Unidos, entre los principales países de origen de los visitantes extranjeros que llegan a El Salvador.

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El incremento del flujo hondureño representa una oportunidad para el sector turístico salvadoreño, que recibe visitantes en hoteles, restaurantes, playas y otros sitios recreativos durante una de las temporadas de mayor movilidad en la región.