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Ofrecen 10.000 dólares a cada familia de una ciudad de EE. UU. para apoyar construcción de centro de datos

NorthPoint Development planea la construcción sobre 526 hectáreas en el municipio de Hazle, Pensilvania

La compañía ofreció 10.000 dólares por hogar como parte de un paquete total de 45 millones de dólares. (Referencial/Reuters)
La compañía ofreció 10.000 dólares por hogar como parte de un paquete total de 45 millones de dólares. (Referencial/Reuters)
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La empresa NorthPoint Development propuso pagar 10.000 dólares a cada hogar de Hazle, un municipio de Pensilvania ubicado al pie de las montañas Poconos, como parte de un plan para construir un centro de datos de inteligencia artificial de 526 hectáreas (1.300 acres).

La oferta, calculada en un total de 45 millones de dólares, busca sumar el respaldo de los vecinos a un proyecto que el gobierno local ya había rechazado el año pasado por motivos de zonificación.

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Las cartas con la propuesta llegaron a los hogares de Hazle en junio. Según documentó el Wall Street Journal, la mayoría de los residentes consultados se mostró en contra del proyecto, pese a que el ingreso medio del municipio ronda los 60.000 dólares anuales, muy por debajo de la media nacional de Estados Unidos, cercana a los 87.000 dólares.

Los centros de datos de IA requieren grandes volúmenes de agua y energía para su refrigeración y funcionamiento continuo. (Reuters)
Los centros de datos de IA requieren grandes volúmenes de agua y energía para su refrigeración y funcionamiento continuo. (Reuters)

Los residentes consideran la oferta una “mordida”

Brent Miles, director de marketing de NorthPoint, defendió la iniciativa como una respuesta directa a la pregunta de qué beneficio obtendrían los vecinos del proyecto. “Como respuesta directa a la pregunta de ‘qué gano yo con esto’, creo que llegamos a algo bastante radical y de vanguardia”, declaró Miles, según recogió el medio TechSpot.

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Sin embargo, varios vecinos interpretaron el pago como un intento de comprar su apoyo. Ed Parks, residente que vive junto al terreno donde se construiría el centro, señaló que la propuesta busca generar divisiones dentro de la comunidad. “Están tratando de generar una brecha entre los residentes de Hazle Township que están directamente afectados por el centro de datos”, afirmó Parks, también citado por TechSpot.

Preocupación por ruido, agua y precios de las propiedades

Entre los motivos que esgrimieron los vecinos para rechazar el proyecto se cuentan el temor a la contaminación acústica, el incremento en los costos de agua y energía, la desconfianza hacia los magnates de la inteligencia artificial y hacia las autoridades locales, y el posible impacto negativo sobre el valor de las propiedades.

El ingreso medio de Hazle ronda los 60.000 dólares anuales, por debajo del promedio nacional de Estados Unidos. (Reuters)
El ingreso medio de Hazle ronda los 60.000 dólares anuales, por debajo del promedio nacional de Estados Unidos. (Reuters)

NorthPoint Development no solo ofrece el pago directo a las familias. La compañía también prometió una inversión adicional de 120 millones de dólares a lo largo de 15 años, destinada a financiar servicios comunitarios como escuelas, servicios de emergencia y el departamento de policía, en caso de que el proyecto obtenga la aprobación final.

Un cambio de estrategia frente a la resistencia local

Tradicionalmente, los desarrolladores de centros de datos ofrecieron a los municipios paquetes de decenas de millones de dólares destinados a financiar servicios públicos, pero el pago directo en efectivo a los residentes representa una modalidad distinta dentro de ese tipo de negociaciones.

El Wall Street Journal señaló que esta estrategia podría haber surgido tras una reunión pública del año pasado, descrita como tumultuosa, en la que vecinos enojados preguntaron qué beneficio obtendrían al apoyar el centro de datos.

Hazle Township ya había rechazado el proyecto por cuestiones de zonificación y aplicó una moratoria sobre nuevos centros de datos. (Europa Press)
Hazle Township ya había rechazado el proyecto por cuestiones de zonificación y aplicó una moratoria sobre nuevos centros de datos. (Europa Press)

Hazle Township ya había rechazado el proyecto por cuestiones de zonificación y aplicó una moratoria temporal sobre la construcción de centros de datos en su territorio. Para muchos de los consultados, los 10.000 dólares ofrecidos resultan insuficientes y algunos consideran la propuesta una forma de soborno, según concluyó el reporte del Wall Street Journal.

El debate se enmarca en una controversia nacional

Las inquietudes de los residentes de Hazle coinciden con preocupaciones que se registran a escala nacional en Estados Unidos sobre el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

La administración de Donald Trump eximió a los centros de datos dedicados a inteligencia artificial de ciertos requisitos de protección ambiental, y varios emplazamientos ya fueron señalados por contaminar ríos y plantas de tratamiento de agua con químicos y bacterias.

Vecinos de centros de datos similares en Estados Unidos reportaron ruido excesivo y contaminación del agua en sus zonas. (Reuters)
Vecinos de centros de datos similares en Estados Unidos reportaron ruido excesivo y contaminación del agua en sus zonas. (Reuters)

Residentes cercanos a centros de datos existentes reportaron síntomas de náuseas y mareos vinculados al ruido de turbinas de gas que muchos emplazamientos utilizan como alternativa a la conexión con las redes eléctricas locales.

Una encuesta reciente encontró que la mayoría de los estadounidenses considera que los centros de datos de inteligencia artificial son perjudiciales para el medioambiente, un dato que cobra relevancia política de cara a las elecciones de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos.

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