Ministerio de Salud reporta más de 5,500 hospitalizaciones por neumonía en El Salvador

El MINSAL registró 7,218 casos de neumonía en El Salvador en lo que va del año. (Freepik)

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La población salvadoreña continúa afectada por las infecciones respiratorias. En las últimas semanas, los casos de neumonía que llegaron a la red hospitalaria reflejaron una mayor gravedad: el Ministerio de Salud (MINSAL) confirmó que más de 5,500 pacientes requirieron hospitalización por esta enfermedad en todo el país.

La neumonía es una infección que afecta los pulmones y puede hacer que los alvéolos se llenen de líquido o pus. Esta condición dificulta el paso del oxígeno y puede causar la muerte si no recibe atención médica oportuna.

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En lo que va del año, el MINSAL registró 7,218 casos de neumonía. Desde mediados de junio, la red hospitalaria del país ha atendido un promedio de 200 consultas semanales por esta enfermedad respiratoria.

A pesar del alto número de casos, las autoridades indicaron en el Boletín Epidemiológico que la enfermedad se encuentra controlada. Pese a ello, la afectación se ha extendido a escala nacional, con una mayor concentración de casos en al menos 15 de los 44 municipios del país.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 36, un total de 5,509 pacientes fueron hospitalizados, cifra que equivale al 76.3% de los casos notificados. El informe también situó la letalidad de la enfermedad en 3.60%.

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Los niños menores de nueve años concentran la mayor cantidad de atenciones. Las estadísticas oficiales registraron 4,535 consultas por neumonía en este grupo de edad.

La red hospitalaria atendió un promedio de 200 consultas semanales por neumonía desde mediados de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos síntomas pueden alertar sobre una neumonía

La neumonía puede comenzar con señales similares a las de otros padecimientos respiratorios. La tos, la fiebre y las dificultades para respirar requieren una valoración médica, sobre todo si afectan a niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades previas.

Los síntomas frecuentes incluyen:

Tos persistente, con o sin flema.

Fiebre o escalofríos.

Dificultad para respirar o respiración acelerada.

Dolor en el pecho al respirar o toser.

Cansancio o debilidad.

Náuseas, vómitos o falta de apetito.

Confusión o somnolencia.

Hundimiento de las costillas al respirar en niños pequeños.

Coloración azulada en labios o uñas.

¿Qué pueden causar la enfermedad?

La neumonía puede ser causada por bacterias, virus, hongos, con menor frecuencia por parásitos. Cada tipo de infección requiere una evaluación médica, ya que el tratamiento depende del agente que origine el cuadro respiratorio.

Entre las causas más frecuentes se encuentran las infecciones bacterianas y virales. Algunos virus respiratorios pueden afectar primero la nariz o la garganta y luego avanzar hacia los pulmones. Las bacterias también pueden provocar neumonía, en esos casos, el personal de salud determinará si se requiere tratamiento con antibióticos.

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En los menores de edad, las infecciones por virus respiratorio sincitial, bacterias como el neumococo y otros agentes infecciosos pueden causar cuadros de neumonía. La enfermedad puede transmitirse por gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, aunque las vías de contagio varían según la causa.

La neumonía afecta los pulmones, llena los alvéolos de líquido o pus y puede dificultar el paso del oxígeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños y adultos mayores enfrentan mayor riesgo de complicaciones

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. También requieren especial vigilancia quienes tienen afecciones cardíacas, pulmonares, renales o diabetes, así como pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

La desnutrición, el tabaquismo y la exposición al humo dentro de las viviendas también pueden aumentar la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias. La consulta temprana ante tos persistente, fiebre o dificultad para respirar permite detectar el cuadro y definir el tratamiento necesario.

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